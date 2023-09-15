В Казани изучили влияние стройки в русле Ноксы на старинную церковь в Царицыно

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани проведут работы по расчистке русла реки Нокса. Водоем полностью деградировал и утратил способность к самовосстановлению экосистем, считают экологи. Однако прежде чем начать процесс очищения, специалисты выяснили, не окажут ли строительные работы по благоустройству водоема негативного воздействия на состояние старинной церкви в Царицыно — Храма Казанской иконы Божией матери. Подробнее о планируемом обновлении реки и заключении экспертов по сохранению памятника истории — в материале «Реального времени».

Водоем не способен самовосстановиться

В Казани готовятся к расчистке русла реки Нокса, которая протекает по территории Советского и Приволжского районов. Благоустройство водоема и его притоков проведут поэтапно. Сначала удалят сорную и больную прибрежную растительность — камыши, рогоз, кустарники, деревья малоценных пород. Затем обустроят дно реки и откосы, на расчищенных берегах высадят траву для укрепления грунта. Также предусмотрена омолаживающая обрезка почти 15 тысяч деревьев по всей длине участка. Расчистить и благоустроить планируют почти 30 км протяженности реки.

В черте Казани выделены три этапа строительных работ: первый — 21 608 метров реки Нокса, 230 метров реки Вертелевка; второй — 5 910 метров реки Нокса, 160 метров реки Куюковка, 20 метров реки Крутовка; третий — омолаживающая обрезка деревьев в количестве 14 829 штук на общей длине участка 27 518 метров.

Расчистить и благоустроить планируют почти 30 км протяженности реки. скриншот realnoevremya.ru сайта google.com/maps

Как выяснили специалисты, водоток на Ноксе сейчас заилен, мощность донных отложений постепенно растет. На малой глубине в большом количестве растут водолюбивые растения. По этим причинам максимальные глубины в некоторых местах реки не превышают 1,2 м. А это, в свою очередь, приводит к тому, что пропускная способность русла в период половодья уменьшается.



По результатам исследования было рекомендовано произвести санитарно-техническую расчистку русла реки Нокса на всем протяжении участка, очистив его от водных растений и кустарников, завалов и заломов карчей и поваленных деревьев, наносов и мусора. Расчистка позволит упорядочить русловой процесс, увеличить пропускную способность реки, снизить нагрузку на берега и, по большому счету, сохранить саму Ноксу.

«Это классный проект»



В прошлом году стало известно, что проект по спасению реки Ноксы протяженностью 40 км, начиная от Пестречинского района, планируют включить в федеральную программу. Об этом на встрече с общественниками на берегу озера Изумрудного рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Пропускная способность русла Ноксы в период половодья уменьшается. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

— Это — классный проект. Река Нокса имеет протяженность более 40 км. Берет начало в Пестречинском районе, затем более 21 км проходит по городу Казань. Сегодня мы по инициативе общественных движений вышли на проектно-изыскательскую работу, хотим заявить проект в федеральную программу в рамках сохранения уникальных водных объектов. Мы хотим, чтобы она стала тем объектом, который будет радовать наших жителей, и чтобы биоресурсы там себя чувствовали комфортно. Считаю, что это отличный экологический проект, а мы, как органы власти, должны поддерживать такие проекты общественности. Это важно, — подчеркнул министр.

В июле 2022 года на участке в 21,4 км было обследовано 25 точек и выявлен 91 факт негативного воздействия. Это свалки, завалы деревьев, отсутствие доступа к береговой полосе. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ, АО «ТК «Татмелиорация» ведет разработку проектно-сметной документации, стоимость подготовки ПСД оценили в 13 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Церковь не пострадает



На территории, где планируют провести земляные, мелиоративные и хозяйственные работы, располагается Церковь Казанской Божией Матери 1889—1890 гг. постройки. Она является объектом культурного наследия регионального значения. В конце августа стали известны результаты экспертизы о том, какое влияние могут оказать предстоящие строительные работы на состояние старинной церкви — река проходит и по территории Царицыно, где расположен храм.

Эксперты вынесли положительное заключение по проекту и пришли к мнению, что сами работы по расчистке и использованию тяжелой спецтехники в русле Ноксы на территории рядом с церковью не нанесут вреда историческому зданию. Как говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, воздействие на предмет охраны объекта культурного наследия, на конструктивные и другие характеристики его надежности и безопасности отсутствуют в первую очередь, так как сама церковь находится в достаточном удалении от места, где будут идти работы.

Территория проектирования. скриншот realnoevremya.ru акта

«По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что земляные, строительные, монтажные и иные работы, выполняемые в рамках проекта «Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани», которые могут повлиять на техническое состояние и надежность объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской Божьей Матери», 1889—1890 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Владимирская, 42а отсутствуют в связи со значительной удаленностью участка производства работ».

Одобрено, но с оговоркой

Однако работы по проекту расчистки русла реки Нокса одобрены с оговоркой. С самого начала проведения работ и на всем их протяжении рекомендуется следить за состоянием исторического здания церкви. Если по результатам мониторинга будут выявлены какие-либо деформации, которые снижают несущую способность конструкций или объекта культурного наследия в целом, требуется провести детальное обследование этих элементов. В случае обнаружения серьезных повреждений результаты мониторинга следует незамедлительно сообщить заказчику, который должен устранить нарушения и принять все необходимые меры для сохранения здания церкви XIX века.

В случае обнаружения повреждений результаты мониторинга следует сообщить заказчику, который должен принять все меры для сохранения церкви. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Самый грамотный приход в епархии



Храм Казанской иконы Божьей Матери был построен в селе Царицыно в 1825—1829 годах. Возвели культовое сооружение на средства прихожан — крестьян села Царицыно, деревень Аки, Константиновки и Чебакса. Известно, что приход существовал уже в 60-е годы XVI века.

В 1839—1902 годах в храме служил священник Григорий Смирнов, выпускник Казанской духовной семинарии. Он был известен как хороший проповедник, борец с пьянством и активный сторонник просвещения. Его стараниями во всех приходских деревнях были открыты школы, а сам приход считался самым грамотным в епархии.

В 30-е годы ХХ века, как и большинство религиозных учреждений, храм был закрыт. Вновь открылся он лишь в 1945 году, и до конца 80-х годов приход был одним из самых крупных. В 1940 году село Царицыно вошло в состав Казани, поэтому храм, вновь открывшийся в годы Великой Отечественной войны, стал очень популярным среди горожан.

С тех пор как храм построили, он практически не изменился — ни внешне, ни внутренне, до сегодняшнего дня. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Церковь расположена в долине, в центральной части застройки поселка. Участок обнесен оградой с трехарочными каменными воротами под крестами. С тех пор как храм построили, он практически не изменился — ни внешне, ни внутренне, до сегодняшнего дня.

Снаружи храм очень похож на Троицкий собор Александро-Невской лавры Петербурга, только размерами в несколько раз меньше.

1 / 16 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru