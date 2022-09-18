Проект по спасению реки Нокса в Татарстане планируют включить в федеральную программу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инициатива по экореабилитации реки Нокса, озвученная Татарстанским отделением Российского экологического общества, возглавляемым депутатом Госсовета Азатом Зиганшиным, нашла отклик у руководства Казани и республики. После тщательной проработки проект планируется представить на включение в национальный проект «Экология». Об этом на встрече с общественниками на берегу озера Изумрудное сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

— Это — классный проект. Река Нокса имеет протяженность более 40 км. Берет начало в Пестречинском районе, затем более 21 км проходит по городу Казань. Сегодня мы по инициативе общественных движений вышли на проектно-изыскательскую работу, хотим заявить проект в федеральную программу в рамках сохранения уникальных водных объектов. Мы хотим, чтобы она стала тем объектом, который будет радовать наших жителей, и чтобы биоресурсы там себя чувствовали комфортно. Считаю, что это отличный экологический проект, а мы, как органы власти должны поддерживать такие проекты общественности. Это важно, — подчеркнул министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже проведено более 25 обследований территории акватории реки, выявлены наиболее проблемные места. Совместно с представителями руководства Казани, Минстроем, проектантами, продумываются шаги по реабилитации водного объекта.

Активное участие в процессе принимает и молодежное движение юных натуралистов. Недавно президент России Владимир Путин заявил о необходимости возрождения движения в масштабах страны. В Татарстане эта работа ведется уже не первый год.

— Если хотим вкладываться в вечность — надо вкладываться в людей. А самые лучшие инвестиции — в наших детей, — заявил Александр Шадриков. — Поручение Владимира Владимировича [Путина] о необходимости заниматься молодежными движениями, и в частности движением Юннаты, в нашей республике уже реализуется. Еще в 2018 году — в рамках празднования 100-летия движения Юннатов — наше министерство взяло его под крыло. Начинали мы с Казани, а сегодня уже практически во всех муниципальных образованиях это движение есть и активно развивается. Уже более 2 тысяч членов Юннатского движения у нас в РТ. И что особенно важно, наши дети — очень активны. Они не только сами инициативно участвуют в различных экологических мероприятиях, но и приводят своих родителей, друзей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К реализации проекта по экореабилитации Ноксы готовы присоединиться не только Юннаты республики, представители исполкома, Минэкологии и Минстроя, но и широкий круг общественных организаций, а также предприятия и компании Татарстана. Уже сейчас — на этапе проектно-изыскательских работ начинание готовы поддержать более 40 партнеров, сообщил Александр Шадриков.



Напомним, в Казани планируют благоустроить набережную реки Ноксы. Объект протяженностью 890 м построят в два этапа.



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Арсений Фавстрицкий