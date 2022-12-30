Разработкой проекта по расчистке реки Ноксы в Казани займется компания из Самары

Как выяснило «Реальное время», разработка проектной документации по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани обойдется городскому бюджету в 9,5 млн рублей (не облагается НДС). Договор с подрядчиком уже заключен — им стало самарское ООО «Еврогеопроект».

Компания, ставшая исполнителем данного проекта, существует с 2008 года и имеет большой опыт в осуществлении целого комплекса инженерно-технических и проектных работ. Она уже занималась проектами расчисток и углубления русел рек Кубань, Большая Визинга, Каверзе, Тхамашинка, Таловка, Каменка, Лужа, а также Валдайского озера.

Всю документацию необходимо подготовить до 31 мая 2023 года. Она должна содержать оценку объемов строительного мусора, подлежащего вывозу, иметь определение класса его опасности, а также давать рекомендации по обращению с излишками грунта.

Кроме того, подрядчик обязан получить и отразить в проекте топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях для комплексной оценки природных и техногенных условий.

Фото: kzn.ru

На этой неделе министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» действует федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Он в свою очередь включает в себя проект расчистки русла реки Ноксы в Казани, рассказал он.

По словам министра, работы на водном объекте планируется реализовать в период с 2023 по 2025 год. Шадриков отметил, что предварительная их стоимость оценивается в 400 миллионов рублей (субвенции из бюджета страны). Протяженность расчистки составит 21,4 километра в границах города.

— Наша задача снять «негативку», негативное воздействие на водные объекты в рамках «Сохранения уникальных водных объектов». Мы сделали презентацию, как раз защищались с этим проектом в Москве, это выявление негативных факторов и их оценка, — сказал глава Минэкологии.

В сентябре сообщалось, что инициатива по экореабилитации реки Ноксы, выдвинутая Татарстанским отделением Российского экологического общества, возглавляемым депутатом Госсовета Азатом Зиганшиным, и Министерством экологии и природных ресурсов РТ, нашла отклик у руководства Казани и республики. После тщательной проработки проект планируется представить для включения в национальный проект «Экология».



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Максим Кокунин