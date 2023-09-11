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Церковь и международные связи: как РПЦ работает за границей / «Реальное время Live»

15:00, 11.09.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Церковь и международные связи: как РПЦ работает за границей / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Русская православная церковь играет значимую роль в развитии международных коммуникаций, объединяя разные страны и даже религии. В 2007 году патриарх Алексий II и первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, которым был ликвидирован восьмидесятилетний раскол между Московским патриархатом и РПЦЗ. А подробнее о том, как церкви разных стран взаимодействуют между собой, расскажет священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:08
    интересно, конечно
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  • Анонимно 17:52
    РПЦ и РПЦЗ это одна церковь или самостоятельные церкви и управляются разными лицами?
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Новости общества

20:23 МСК Все новости
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