День в истории: рождение «копейки», телеэфир короля рок-н-ролла

Чем примечательна дата 9 сентября?

Сегодня, 9 сентября, в День красоты, дизайнеров-графиков и тестировщиков, открылась Казанская художественная школа, появилось детское государственное издательство, начали выпускать «Жигули», КНДР провела ядерные испытания, Элвиса показали по телевидению. Родились актриса Вера Минкина, миллиардер Алишер Усманов, музыкант Дэйв Стюарт, глава казанского исполкома Александр Бондаренко. Умерли один из лидеров татарской диаспоры в Беларуси Ибрагим Канапацкий, живописец Анри де Тулуз-Лотрек, поэтесса Зинаида Гиппиус, глава Китая Мао Цзэдун и цирковой артист Михаил Запашный. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Фешинское открылось

9 сентября 1895 года открылась Казанская художественная школа. В ней было четыре отделения: живописное, архитектурное, скульптурное, граверное. Нынешнее здание было построено в 1905-м под руководством Карла Мюфке, который был директором, архитектором и заказчиком. Сейчас школа носит имя художника Николая Фешина, который окончил ее в 1901-м, после чего был принят в Петербургскую Академию художеств. В 1919-м он руководил учебно-художественной частью и был председателем художественного совета.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

9 сентября 1918 года в селе Бахта (ныне — Чистопольский район) родилась Вера Минкина. После Татарского театрального техникума с 1939 года играла в труппе Республиканского передвижного театра, потом, до 2004 года, — в Камаловском театре. Кроме того, снималась в фильмах «Клад» (по мотивам одноименного романа Гарифа Ахунова) и «Ришад — внук Зифы».

9 сентября 1922 года родился Александр Бондаренко. Более 40 лет работал на железнодорожном транспорте, был заместителем начальника железнодорожной станции Муром, начальником технического отдела службы движения Казанской железной дороги, после чего сначала стал вторым секретарем Бауманского райкома КПСС, потом заведующим промышленно-транспортным отделом городского комитета КПСС, первый секретарем Приволжского районного комитета, вторым секретарем Казанского городского комитета КПСС и, наконец, председателем исполнительного комитета Казанского городского Совета народных депутатов. Его именем названа улица.

9 сентября 2015 года умер Ибрагим Канапацкий, один из лидеров татарской диаспоры Белоруссии. Его дед Ибрагим — имам Смиловичской мечети. Канапацкий — кандидат исторических наук, один из создателей объединения татар-мусульман «Аль-Китаб» («Книга»), после — общественного объединения татар «Зикр аль-Китаб» («Память и книга»). Редактировал журналы «Байрам» и «Аль-Ислам», газеты «Жизнь» и «Жизнь татарская». Занимался реставрацией мечетей.

9 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что Казанский комбинат надомников, долгие годы обеспечивавший инвалидов работой, а государственные организации — форменной одеждой, обанкротился, не дожив двух лет до своего 50-летия. Предприятие, учредителем которого числилась оскандалившаяся благодаря махинациям Рифата Ганибаева ТРО ВОИ, «погорело» на госконтрактах. Его директор Адель Галиуллин в беседе с «Реальным временем» сослался на неудачное стечение обстоятельств.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Жигули» делают

9 сентября 1933 года одновременно в двух столицах, Москве и Ленинграде, появилось детское государственное издательство «ДЕТГИЗ». За первые полгода здесь вышло 168 книг общим тиражом почти 8 млн экземпляров. В 1991 году издательство разделилось. Московское отделение стало называться «Детская литература», а петербургское — «Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей».

9 сентября 1970 года в Тольятти началось производство автомобиля ВАЗ-2101, то есть «Жигулей». В народе его начали называть «копейкой», это была одна из самых распространенных моделей в стране. ВАЗ-2101 — лицензионная копия итальянского Fiat 124, легкового заднеприводного авто, которое было доработано и адаптировано для местных дорог. К примеру, были случаи, когда машину не ремонтировали по 20 лет с прогоном до 300 тысяч километров. С 1970 по 1983 год Волжский автомобильный завод выпустил 2 млн 703 тысячи «копеек».

Элвис на телевидении

9 сентября 1956 года Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении. Случилось это на популярном шоу Эда Салливана. Двумя годами ранее ведущий заявил, что никогда не пригласит Пресли к себе — из-за имиджа «плохого парня». Но растущая популярность сыграла свое, при этом с 1954-го гонорар певца вырос с пяти тысяч до пятидесяти тысяч долларов за три выхода. Салливан днем ранее попал в автомобильную аварию, шоу за него вел Чарльз Лоутон.

9 сентября 2016 года в честь 68-летия образования страны Корейская Народно-Демократическая Республика провела ядерные испытания. Об этом стало известно благодаря соседям. «Мы изучили данные о сейсмическом событии и поступившую информацию и в результате пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание», — сказал тогда генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

