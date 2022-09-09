Казанский комбинат надомников разорился, не сдав срочный госзаказ по пошиву масок

Конкурсник легендарного «инвалидного» предприятия требует 10 млн рублей с бывшего директора

Фото: Максим Платонов

Казанский комбинат надомников, долгие годы обеспечивавший инвалидов работой, а государственные организации — форменной одеждой, обанкротился, не дожив двух лет до своего 50-летия. Предприятие, учредителем которого числится оскандалившаяся благодаря махинациям Рифата Ганибаева ТРО ВОИ, «погорело» на госконтрактах. Его директор Адель Галиуллин в беседе с «Реальным временем» сослался на неудачное стечение обстоятельств. Подробности о взлете и крахе одного из старейших и еще год назад вполне успешных «инвалидных» предприятий Казани, круговороте денежных средств между организацией и ее руководителем и схеме исполнения госконтрактов, которая может стать предметом уголовного расследования — в нашем материале.

«Сделки совершены в период подозрительности»



На Казанском комбинате надомников в начале года ввели процедуру наблюдения, но уже летом предприятие объявили банкротом. Вскоре суд удовлетворил заявление арбитражного управляющего Виктора Михайлова о принятии обеспечительных мер в виде ареста денег и иного имущества директора организации Аделя Галиуллина в пределах 9,765 млн рублей. Эта сумма была перечислена комбинатом на личный банковский счет руководителя предприятия в июле 2019-го — мае 2021-го годов. Средства арбитражник намерен вернуть в конкурсную массу, а Галиуллин — в собственный карман.

Михайлов обосновал свое обращение об оспаривании сделок тем, что уже на 31 декабря 2018 года «имелась недостаточность имущества и признаки объективного банкротства из-за превышения обязательств над размером активов». Кроме того, перечисления должника в пользу контролирующего лица-ответчика «совершены в трехлетний период подозрительности в ситуации, когда должник уже отвечал признакам недостаточности имущества и неплатежеспособности — объективного банкротства».



На комбинате шили спецодежду, изготавливали сувенирные и филигранные изделия. Фото предоставлено Аделем Галиуллиным.

Суд счел эти доводы убедительными и вынес решение об аресте денег на счетах Галиуллина в пределах суммы 9,765 млн рублей, за исключением средств в размере прожиточного минимума.

Казанский комбинат надомников был создан еще в 1974 году, чтобы вовлечь в сферу производства пенсионеров и инвалидов, а также увеличить выпуск изделий народно-художественных промыслов. Здесь шили спецодежду, изготавливали сувенирные, филигранные изделия, сценические костюмы, рабочую, спортивную, гигиеническую одежду, тюбетейки, флаги всех стран мира — всего свыше 500 наименований. Из состава комбината в самостоятельные предприятия выделились Казанская фабрика художественных изделий, набережночелнинское и лениногорское предприятия надомников. В середине 90-х годов предприятие также было на грани банкротства, но тогда краха удалось избежать. В 2010 году на комбинате работало 110 человек, а в последние годы — менее двух десятков. В начале пандемии коронавируса на предприятии шили дефицитный товар — маски.



На Казанском комбинате надомников в начале года ввели процедуру наблюдения, но уже летом предприятие объявили банкротом. Фото: Максим Платонов

«Он все, что мог, запутал»

— Галиуллин, как только стал директором предприятия, в течение трех лет выводил с его счетов разные суммы на расчетный счет ИП и на свой счет — счет физлица, — рассказал «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «Казанский комбинат надомников+» Виктор Михайлов. — У него порядка 12 разных расчетных счетов. Я по этому поводу обратился в Следственный комитет, просил возбудить уголовное дело, и сейчас там разбираются в этой истории. Я целую кипу документов принес туда.

По словам Михайлова, на балансе ООО «ККН+» числятся активы на сумму более 10 млн рублей, однако ему Галиуллин передал активы едва ли на десятую часть.

— Речь о том, что перечислено в инвентарной описи основных средств банкротного дела — несколько швейных машин, оверлоки, раскройное и гладильное оборудование, манекены, компьютер, мебель — всего на 1,107 миллиона рублей? — уточнило «Реальное время».

— Это имущество он мне и передал. Документы он мне не до конца передал. Он при мне вывозил на трех машинах с предприятия рулоны тканей. Я спросил — где на них документы, а он: «Это мои собственные…». Я же не буду с ним драться. Он все, что мог, запутал!

— А зарплату сотрудникам он выплатил?

— Сотрудники не предъявили такого требования. Они работали на его ИП, на другое ООО, которое у него есть, и по контрактам с ним — как с физлицом, и он платил им. Госконтракты выигрывало ООО «ККН+», а работали реально и исполняли их на других предприятиях.

По словам Михайлова, на балансе ООО «ККН+» числятся активы на сумму более 10 млн рублей, однако ему Галиуллин передал активы едва ли на десятую часть. Фото предоставлено Аделем Галиуллиным.

«Череда определенных событий»

Последний директор ООО «Казанский комбинат надомников+» Адель Галиуллин изложил «Реальному времени» свою версию сделки с перечислением ему 9,765 млн рублей со счетов предприятия:

— Это мои личные средства, средства моего ИП! Кредиты невозможно было взять, ввиду того, что учредитель — общество инвалидов. За все 6 лет, ни один банк кредита не дал. Пришлось использовать свои средства и брать кредиты на себя. Я перечислял эти деньги на счет предприятия, чтобы оно могло работать, исполнять контракты. Они шли на закупку материалов, на выплату заработной платы. Иначе было бы просто невозможно их выполнить, потому что окончательный расчет происходит по итогам сдачи госзаказа. И после того, как с предприятием рассчитывались, оно рассчитывалось со мной — возвращало мне мои деньги.

Адель Галиуллин подчеркнул, что за время своего руководства предприятием, оно ежегодно увеличивало обороты именно в области госзаказа: «В 2015 году оборот у нас был всего лишь 5 млн рублей, на следующий — 8 млн, а в итоге к 2020-му мы добрались до 25—30 млн — это благодаря моим заемным средствам».

— А что случилось потом, как за неполные два года успешное предприятие докатилось до банкротства? — поинтересовалось «Реальное время».



— Произошел ряд определенных событий. Если бы одно, мы бы устояли, а тут целая череда… Мы выиграли конкурс фонда «Наше будущее», который выдает деньги на интересные проекты на возвратной основе. Мы должны были создать восемь рабочих мест для инвалидов и выиграть госконтракты на сумму, превышающую прошлогоднюю. Мы замахнулись на планку в 30 млн рублей. Но своих оборотных средств на эту сумму у меня не было. Фонд должен был выделить на возвратной основе нам эти деньги, сотрудники фонда нам это устно подтвердили.

Контракты мы выиграли, а фонд после этого отказал в выделении средств — их не устроило залоговое имущество нашего учредителя ТРО ВОИ. В результате с контрактами мы не справились, часть из них была расторгнута, а это процедура дорогостоящая. Еще случилась пандемия, нам предложили срочно шить маски, которых не хватало, обещали выдать справку из Торгово-промышленной палаты, которая позволяла сдвинуть срок исполнения госконтрактов. Но и тут все пошло не так — в ТПП заявили, что нужны дорогостоящие экспертизы, бесплатно справку не дали. «Контрольным выстрелом» стало то, что нас внесли в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением одного из контрактов. Мы доказали свою правоту в суде, однако полгода числились в этом реестре и не могли получать никакие госконтракты, не могли зарабатывать, — рассказал бывший руководитель комбината.

Казанские инвалиды на владимирском предприятии

На вопрос, что теперь будет с работниками комбината — инвалидами, Адель Галиуллин заверил, что все они трудоустроены:

— Только два руководителя за всю историю Казанского комбината надомников — Лидия Никулина в начале 2000-х и я в 2020-м довели численность работников до 40 человек, из которых 20 — инвалиды. И у нее, и у меня было очень много заказов. Сейчас у меня 15 работников, 7 из них — инвалиды, они трудоустроены. Я перевел их в две организации — ООО «Красный химик» и АНО «Центр помощи и содействия инвалидам». Мы планируем продолжать деятельность, но уже силами этих двух новых организаций — бизнес-план у нас есть. Мы уже знаем о том, какие проблемы могут возникнуть — с этим опытом мы надеемся сделать шаг вперед.

«Сейчас у меня 15 работников, 7 из них — инвалиды, они трудоустроены», сообщил Галиуллин. Фото: Владимир Гаранин

Адель Галиуллин уточил, что учредителем «Красного химика» стала уже не ТРО ВОИ, а Владимирская областная организация инвалидов:

— Мы ездили по всей России, были примерным предприятием и делились опытом. В одной из таких поездок у нас и возникли общие интересы и идеи общих проектов с Владимирской организацией ВОИ. А госконтракты, заключенные «Красным химиком», реально спасли от увольнения инвалидов. А при наличии оборудования мы смогли бы принять на работу их намного больше. Надеюсь, мы сможем создать новые рабочие места с достойной оплатой. Мы в лучшие времена уже платили инвалидам зарплату до 50—60 тысяч рублей. А пока, к сожалению, цех опечатан: ТРО ВОИ отказалось от помещения по адресу: улица Серова, 35, где мы работали. Мы написали письмо собственнику — в КЗИО, с просьбой перезаключить договор на «Центр помощи и содействия инвалидам», ждем ответа.



Фирмы разные — госзаказчики похожие

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», учрежденное в декабре 2014 года ТРО ВОИ ООО «Казанский комбинат надомников+» официально не является правопреемником созданного в 1994-м и официально прекратившего деятельность в 2018 году ООО «ККН», которым первоначально руководила упомянутая выше Лидия Никулина. Однако эти два предприятия связаны — достаточно сказать, что изначально у них был общий учредитель — ТРО ВОИ, и работали они на одних и тех же площадях.

Фирма, которой, за исключением короткого периода — с конца сентября 2018 года по конец февраля 2019-го — руководил Адель Галиуллин, действительно, набирала обороты на госконтрактах и заключило их на максимальную сумму 25,6 млн рублей. За последние 5 лет крупнейшим его заказчиком стало татарстанское ГБУ «БДД», кроме того, инвалиды-надомники шили форму для наших пожарных и сотрудников «Скорой помощи». В 2020 году компания была на плаву: при выручке в 19,7 млн прибыль составила 0,5 млн рублей. Провальным для фирмы стал 2021 год, когда при выручке 9,124 млн рублей чистый убыток составил 3,353 млн.

«Казанский комбинат надомников+» официально не является правопреемником созданного в 1994-м и официально прекратившего деятельность в 2018 году ООО «ККН». Фото: Максим Платонов

Учрежденное, согласно открытым данным, Владимирской организацией ВОИ в 1994 году ООО «Красный химик» переехало в Казань из Владимирской области совсем недавно — в апреле 2022 года. Зарегистрировано оно в квартире жилого дома на улице Олега Кошевого. А должность директора этой фирмы Адель Галиуллин занял почти на полтора года раньше — в декабре 2020-го.

Под его руководством в 2021 году компания заключила 17 госконтрактов на поставку спецодежды на общую сумму в 8,78 млн рублей. В 2022 году были заключены три госконтракта на 1,24 млн. Крупнейшими заказчиками выступили ГУ МЧС по Краснодарскому краю, Новосибирской, Кировской, Псковской и Саратовской областям. Татарстанские госкомпании «Красный химик» пока не одевал. 2021 год при выручке в 3,4 млн завершил с чистой прибылью 138 тыс. рублей.

А индивидуальный предприниматель Адель Галиуллин в 2022 году заключил шесть госконтрактов на поставку спецодежды на общую сумму 2,45 млн рублей. Заказчиками выступили ГУ МЧС по Липецкой, Новосибирской, Воронежской, Вологодской областям и ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС».