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Такси в Казани за год подорожало в 1,4 раза

07:31, 20.08.2023
Такси в Казани за год подорожало в 1,4 раза
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила 27,44 рубля за 1 км пути. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала в 1,4 раза, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В целом по Татарстану средняя цена поездки на такси за год выросла на 22,2%. В июле она составила 26,84 рубля за один километр пути.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле 2022 года средняя стоимость поездки в такси в Казани составила 19,49 рубля за километр. В целом по Татарстану она составляла 21,96 рубля, следует из данных Росстата.

Напомним, в начале лета 2023-го в России стоимость поездки на такси побила исторический рекорд и достигла максимума за последние 10 лет — 32,53 рубля в расчете на 1 км пути. В июле она достигла 33,98 рубля.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиТранспорт Татарстан

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