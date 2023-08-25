К 1 сентября водители такси и общественного транспорта обязаны представить справку о несудимости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К 1 сентября водители такси и общественного транспорта должны представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. В противном случае сотрудников уволят, объясняет юрист сервиса SuperJob.

Требование связано с изменениями в Трудовом кодексе РФ от 1 марта 2023 года. Согласно новым правилам, водители, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение определенных преступлений или которые подвергались уголовному преследованию за них, не будут допущены к работе.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Водители общественного транспорта не должны быть судимы за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, а также за преступления, предусмотренные законодательством другого государства (члена Евразийского экономического союза), соответствующие преступлениям, указанным выше.



Таксисты, кроме этого, не должны быть уличены в краже, разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении, убийстве и преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

От россиян работодатели ждут справку по форме, указанной в Приказе МВД России от 27.09.2019 № 660. Иностранные граждане обязаны представить документ по двум формам: указанной в приказе МВД России от 27.09.2019 № 660 и выданной компетентным органом иностранного государства. Вторая справка должна быть переведена на русский язык и заверена.

Новые сотрудники будут предъявлять справку при трудоустройстве. Водителя, который подвергнется уголовному преследованию за предусмотренное новым законом преступление, отстранят от работы.

Напомним, в июле раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о новых правилах работы такси. Для автомобилей такси будет установлен единый цвет. Также по закону будет создан региональный реестр, куда войдут все данные о перевозчиках такси.

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Галия Гарифуллина