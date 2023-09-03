Агрегаторы объяснили повышение цен на такси в Казани удорожанием обслуживания и нехваткой водителей

Стоимость услуг такси в Казани заметно возросла. Только в День знаний поездка, которая стоила в обычные дни максимум 200 рублей, выросла в цене в пять раз. Прошлым летом в среднем в Казани цена за 1 километр составляла 19 рублей, этим — все 27, сообщает ГТРК «Татарстан».



Агрегаторы в качестве причин роста цен называют удорожание автомобилей и их обслуживания — у партнеров сервиса возросли расходы. Некоторые водители на фоне растущих издержек предпочитают другую занятость и сезонно или долгосрочно покидают профессию.

Сами водители тоже отмечают скоростное повышение стоимости: цены не всегда выгодны и самим водителям.

В июле 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила 27,44 рубля за 1 км пути. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала в 1,4 раза, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В целом по Татарстану средняя цена поездки на такси за год выросла на 22,2%. В июле она составила 26,84 рубля за один километр пути.

К 1 сентября водители такси и общественного транспорта должны представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. В противном случае сотрудников уволят. Требование связано с изменениями в Трудовом кодексе РФ от 1 марта 2023 года.

Напомним, в июле раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о новых правилах работы такси. Для автомобилей такси будет установлен единый цвет. Также по закону будет создан региональный реестр, куда войдут все данные о перевозчиках такси.

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Маргарита Головатенко