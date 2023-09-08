День в истории: памятник Лемаеву, начало блокады Ленинграда и год с кончины Елизаветы II

Чем примечательна дата 8 сентября?

Фото: Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают День солидарности журналистов и День грамотности, в России — чествуют финансистов. В разные годы и столетия в этот день во Флоренции установили шедевр Микеланджело — скульптуру Давида, в США основали Гарвардский университет, в Санкт-Петербурге заложили Казанский собор, вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», во время Великой Отечественной войны началась блокада Ленинграда, в Нижнекамске установили памятник первому гендиректору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву. Родились супруга Пушкина Наталья Гончарова, чешский композитор Антонин Дворжак, аварский поэт Расул Гамзатов. Скончались немецкий композитор Рихард Штраус, русский военный летчик Петр Нестеров, чехословацкий журналист Юлиус Фучик, королева Великобритании Елизавета II. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие памятника Лемаеву

Советский и российский физик Максут Зарипов родился 8 сентября 1929 года в Подольске. Учился и преподавал в Казанском университете, в частности как основатель и первый заведующий кафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии. С 1971 года работал в Казанском физико-техническом институте, занимал должности директора лаборатории электронного парамагнитного резонанса, главного научного сотрудника, директора вуза. Совместно с сотрудниками лаборатории обнаружил эффект рекристаллизации имплантированного полупроводника под действием мощных лазерных импульсов, что ознаменовало появление новых технологий изготовления полупроводниковых приборов.

8 сентября 1946 года в селе Шека Арского района родилась народная артистка Татарстана, певица Гульзада Сафиулина. Окончила ветеринарный техникум, поехала в Узбекистан учиться режиссуре театра, а затем несколько лет работала в филармониях Самары, Оренбурга, Ульяновска. С 1980 года присоединилась к группе Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой. Самостоятельно организовывала концертные туры, возвращаясь к жанру духовных песнопений — мунаджатам. Выступает во многих странах мира, в том числе в США, Италии, Греции, Турции. Инициатор конкурса «Сөембикә варислары» («Наследники Сююмбике») и хозяйка творческой студии. Выпустила две пластинки: «Мөнәҗәтләр, бәетләр» и «Сине эзлим».

8 сентября 2001 года в Нижнекамске открыли памятник в честь выдающегося человека Николая Лемаева, первого директора Нижнекамского химкомбината, ныне ПАО «Нижнекамскнефтехим». Имя основателя предприятия и всего города неразрывно связаны с историей, становлением и развитием Нижнекамского нефтехимического комплекса и отечественной нефтехимической промышленности. С 1985 по 1990 год Николай Лемаев занимал должность министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Его именем названы Нижнекамский нефтехимический и нефтеперерабатывающий институт, площади, улицы, учреждения культуры, а с недавних пор и международный аэропорт Бегишево.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

8 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что Сергей Василенко неожиданно подал в отставку с поста руководителя Казанского международного конноспортивного центра, удивив учредителей и спонсоров ипподрома. Поскольку до конца срока работы оставалось всего две недели, у него было не так много времени, чтобы выбрать преемника. Но вице-премьер Татарстана, председатель Федерации конного спорта Татарстана Василь Шайхразиев тогда заверил издание, что новый руководитель будет назначен к концу сентября.

Учреждение министерств и блокада Ленинграда

8 (20) сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении министерств» коллегии были заменены на министерства военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Самое большое — МВД. При этом вопросы вне полномочий министра решал сам император — на основании доклада чиновника высшего ранга.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Линия фронта в то время проходила в 4 километрах от Кировского завода и в 16 километрах от Зимнего дворца. Массированные обстрелы и бомбардировки отрезали город от снабжения, в частности были разрушены Бадаевские склады, где хранились продукты. В ноябре в городе начался страшный голод.

realnoevremya.ru

Повесть «Старик и море» и писатель-антифашист Фучик

8 сентября 1888 года Английская футбольная лига провела свою первую игру, турнир продлился до 20 апреля следующего года. Между тем 8 сентября одновременно было сыграно пять игр. Например, «Вест Бромвич Альбион» победил «Сток Сити» со счетом 2:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. Но «Престон Норт Энд» стали чемпионами, не проиграв ни одной игры.

8 сентября 1952 года Эрнест Хемингуэй впервые опубликовал повесть «Старик и море» о кубинском рыбаке Сантьяго и гигантской рыбе. Он писал ее долго и закончил за год до этого события. Первоначально повесть была опубликована в журнале Life тиражом в 5 миллионов экземпляров, он был распродан за два дня.

8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист и писатель-антифашист Юлиус Фучик. В 1941 году он стал членом Второго центрального подпольного комитета Коммунистической партии и был арестован гестапо в апреле 1942 года. Находясь в пражской тюрьме, Фучик написал «Репортаж с петлей на шее». В 1958 году 8 сентября стало Международным днем солидарности журналистов.

