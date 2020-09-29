Подземная петля на Оренбургском тракте обойдется в 764 миллиона — фото
Разворот у «Леруа Мерлен» появится к концу 2021 года
Строительство нового разворотного узла на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт, может обойтись в сумму до 764 млн рублей, Согласно документации тендера, работы должны завершиться к концу 2021 года.
О строительстве этого транспортного узла стало известно в начале сентября — проект фигурировал в документах мэрии. Кроме того, про транспортный узел 11 сентября в рамках пресс-конференции о развитии транспортной инфраструктуры Казанской агломерации рассказывал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.
Интересно, что, согласно документам мэрии, общественное обсуждение проекта разворотного узла, стартовавшее 3 сентября, завершится только 8 октября. Между тем тендер уже размещен на сайте госзакупок. В пресс-службе мэрии Казани пояснили, что вопросы об объявлении тендера, равно как и о сроках общественного обсуждения, необходимо адресовать в ГКУ «Главтатдортранс» — организацию, которая объявила тендер и подавала заявку на обсуждения. «Реальное время» направило запрос в «Главтатдортранс» о наложении этих сроков.
Каким будет разворотный узел
Согласно проекту, разворотный узел будет представлять собой съезд с трассы, петля пройдет под Оренбургским трактом и позволит быстро развернуться в противоположную сторону движения. Сейчас в этом месте существует разворотный узел — но он лежит в плоскости тракта. Судя по эскизам, на транспортном узле будет организовано движение в две полосы.
Так ситуация на Оренбургском тракте выглядит сейчас.
Таким будет новый разворотный узел.
Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин согласился с мнением Куляжева — подобный путепровод работает в первую очередь на безопасность движения.
Хайруллин поинтересовался и тем, не будут ли перекрывать для строительства путепровода существующую дорогу. Однако, судя по проектной документации, перекрывать Оренбургский тракт во время строительства не будут.
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