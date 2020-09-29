Подземная петля на Оренбургском тракте обойдется в 764 миллиона — фото

Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Разворот у «Леруа Мерлен» появится к концу 2021 года

Строительство нового разворотного узла на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт, может обойтись в сумму до 764 млн рублей, Согласно документации тендера, работы должны завершиться к концу 2021 года.

О строительстве этого транспортного узла стало известно в начале сентября — проект фигурировал в документах мэрии. Кроме того, про транспортный узел 11 сентября в рамках пресс-конференции о развитии транспортной инфраструктуры Казанской агломерации рассказывал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

— Это будет практически полноценная развязка, потому что разрастается жилой комплекс в том микрорайоне, и люди, которые выезжают в сторону Казани, вынуждены перестраиваться из правого ряда в левый, уходить на разворот в сторону Казани, а это очень сильно сдерживает дорожный трафик и влияет на безопасность дорожного движения, — заявлял Куляжев.

Интересно, что, согласно документам мэрии, общественное обсуждение проекта разворотного узла, стартовавшее 3 сентября, завершится только 8 октября. Между тем тендер уже размещен на сайте госзакупок. В пресс-службе мэрии Казани пояснили, что вопросы об объявлении тендера, равно как и о сроках общественного обсуждения, необходимо адресовать в ГКУ «Главтатдортранс» — организацию, которая объявила тендер и подавала заявку на обсуждения. «Реальное время» направило запрос в «Главтатдортранс» о наложении этих сроков.



Каким будет разворотный узел

Согласно проекту, разворотный узел будет представлять собой съезд с трассы, петля пройдет под Оренбургским трактом и позволит быстро развернуться в противоположную сторону движения. Сейчас в этом месте существует разворотный узел — но он лежит в плоскости тракта. Судя по эскизам, на транспортном узле будет организовано движение в две полосы.

Так ситуация на Оренбургском тракте выглядит сейчас.

Таким будет новый разворотный узел.

Источник: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Источник: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин согласился с мнением Куляжева — подобный путепровод работает в первую очередь на безопасность движения.



— Такие варианты и надо делать, это же для безопасности движения. Там при выезде из жилых комплексов и из «Леруа» надо быстро выскочить и уйти на разворот. Здесь же получается своеобразное разделение потоков, они физически разделены — это всегда более безопасный вариант.

Хайруллин поинтересовался и тем, не будут ли перекрывать для строительства путепровода существующую дорогу. Однако, судя по проектной документации, перекрывать Оренбургский тракт во время строительства не будут.



Александр Артемьев