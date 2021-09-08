Запланированную 10 лет назад дорогу Богородское — Куюки под Казанью построят за полмиллиарда рублей

Дорога будет однополосной

В Пестречинском районе Татарстана реконструируют печально известную проселочную дорогу М-7 «Волга» — Богородское — Куюки. Строительство необходимой густонаселенному пригороду транспортной артерии, запланированное еще в 2012 году и четко анонсированное год назад, обойдется бюджету РТ более чем в 552 миллиона рублей. Правда, отремонтируют трассу не в этом и не в следующем году: как стало известно «Реальному времени», по графику работу начнутся 11 октября 2021 года и должны быть выполнены до 14 сентября 2023 года. Подрядчик уже определен — это ООО «Волга-Автодор».

Длина дороги для реконструкции составит 4,6 км. Согласно смете, она будет однополосной: ее укрепят, сделают новое покрытие, установят новые дорожные знаки. Обновят электросети — их переустройство будет стоить 3,7 млн рублей, а обновление наружного освещения обойдется еще в 25,4 млн рублей.



Это не самая большая сумма, которая будет потрачена. Дорожное покрытие обойдется в 229 млн рублей. 7 млн рублей будет стоить озеленение территории, на наружные сети газоснабжения выделят 9 млн рублей, а сети водоснабжения обойдутся в 5,8 млн рублей. 36 млн рублей стоят пересечения и примыкания. За искусственные сооружения будет заплачено 8,8 млн рублей. 75 млн рублей придется потратить на земляное полотно.

Всего в 2021 году на проект будет выделено 100 млн, в 2022 году — 257 млн рублей, а в 2023 году — 198,2 млн рублей.

Дорожное покрытие обойдется в 229 млн рублей. Фото dorogi.tatarstan.ru





Ситуация стала хуже с началом учебного года

Как рассказали «Реальному времени» местные жители, как таковой дороги между Куюками и Богородским нет, она сейчас состоит из глины. Поэтому жители вынуждены ехать по однополосной дороге до перекрестка Кул Гали/Габишева, и одна дорога, по их словам, не справляется с наплывом жителей утром и вечером.

— С начала учебного года транспорт прибавился, стало больше легковушек, из-за чего возникают пробки утром и вечера. Основная пробка идет от Куюков до перекрестка Кул Гали/Габишева: летом на нее уходило 30 минут, а сейчас это время увеличилось на час, — рассказала «Реальному времени» жительница.

По ее словам, власти говорили, что денег на ремонт и расширение дороги до Кул Гали в этом году нет. Дорогу не могут расширить, так как нет возможности переносить коммуникации из-за нехватки финансирования и отсутствия альтернативного пути в Куюки.



— Порой утром люди выходят на остановку и, не дожидаясь приезда автобуса в течение часа, начинают идти вперед пешком, потому что не все попутки берут пассажиров. А идти они могут, пока позволяет погода, — заявила женщина изданию.

Создана рабочая группа

Жители новых жилых комплексов в Куюках уже давно ожидают строительства и реконструкции дороги — в настоящее время их связывает с цивилизацией лишь грунтовка. Чтобы доехать до Пестрецов или Казани, жители вынуждены ехать несколько километров через поле. Проблема с дорогами в Куюках началась давно, обострилась в связи с застройкой деревни многоэтажками. В феврале 2021 года на встрече главы Пестречинского района Татарстана Ильхама Кашапова с жителями села Богородское было принято решение о создании рабочей группы по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское. Глава муниципалитета обратил внимание, что важно, чтобы дорога, связывающая Куюки и Богородское, была безопасной, освещенной и построенной по всем строительным нормам.

В конце марта этого года история с дорогой между Куюками и Богородским получила новый виток, на этот раз культурный — широкий резонанс вызвали автопортреты известного казанского фотографа Эвы Милконской, сделанные посреди грязи. В интервью «Реальному времени» она рассказала, что не хотела этой съемкой привлечь внимание к проблеме.

Широкий резонанс вызвали автопортреты известного казанского фотографа Эвы Милконской, сделанные посреди грязи. Фото: Эва Милконская

— Возможно, где-то мельком слышала, но сильно удивилась, что такая дорога вообще есть и что это уже буквально дорога общего пользования. Наверное, я все-таки не особо была осведомлена об этом, потому что мое удивление было действительно большим, — рассказала она.

Дарья Пинегина, Алексей Нечаев