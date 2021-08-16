Соственники участков, попаших под расширение улицы Осиновской, получили 128 млн рублей

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Проектно-сметная документация расширения улицы Осиновской — от самого ЖК «Салават Купере» до Горьковского шоссе — получила положительное заключение государственной экспертизы, заявил замруководителя исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев. Стоимость реконструкции дороги составляет 1,2 млрд рублей. По проекту этот участок длиной 1,4 км расширится с 2 до 4 полос, там будут обустроены тротуар, освещение, проложены велодорожки, установлены светофоры и шумозащитные экраны.

Под расширение дорожного полотна попали 19 земельных участков со строениями, под выкуп которых из бюджета республики было выделено 128 млн рублей. По словам Куляжева, процедура выплаты компенсаций собственникам на сегодняшний день завершена. Вопрос о финансировании проекта сейчас рассматривается в кабинете министров РТ.

Строительство ЖК «Салават Купере» началось в 2014 году. Сейчас на этой площадке введено 45 домов на 12,7 тыс. квартир, в этом году будет сдано еще 12 домов на почти 2 тыс. квартир.

Мэр Казани отметил, что реконструкция этого небольшого участка дороги имеет исключительную важность для улучшения сложной транспортной ситуации в микрорайоне.

— Не всегда движение к цели бывает быстрым. Даже такой, казалось бы, небольшой отрезок…сопряжен с большой подготовительной работой: большим объемом по выносу сетей, большим объемом по выкупу, с каждым собственником нужно договориться, оплатить и т.д. Но на сегодняшний день мы на финишной прямой, и такие проекты, надеемся, улучшат транспортное обслуживание наших близлежащих сателлитов, — подчеркнул Ильсур Метшин.

Дома на улице Осиновской для расширения дороги начали сносить в начале августа.

Элеонора Рылова