«В день по 100—300 человек» — виноградари из Камского Устья делают ставку на агротуризм

Единственный в Татарстане виноградник в Камском устье еще не окупился, но туристы помогают проекту продержаться

Фото: предоставлено realnoevremya.ru К. Ялалетдиновой

Татарстанский виноградарь Айрат Ялалетдинов, выращивающий ягоду в промышленных масштабах в Камском Устье, намерен расширить свой бизнес. Как рассказал «Реальному времени» предприниматель, он собирается увеличить виноградные плантации еще на 2 гектара — сейчас их 7 га. Также есть 0,6 га ежевики и 1,5 га клубники, но это не основные культуры. Камский виноградник был заложен в 2016 году, но проект все еще не окупился. Впрочем, фермер и его супруга Катерина относятся к своему делу скорее как к искусству. В последние три года они переживают большой наплыв гостей, в итоге изначально задуманный сельхозбизнес превращается в агротуризм. Подробнее — в нашем материале.

«Привязаны к заморозкам и погодным условиям»



Сейчас в хозяйстве Айрата и Катерины Ялалетдиновых 7 гектаров винограда. Среди них есть столовые сорта, а есть технические. Столовые — для еды в свежем виде, технические — для переработки и производства сока, вина, сухофруктов. Виноградари постоянно экспериментируют: у них более 120 сортов столового винограда и 45 сортов технического.

— Сортов очень много, потому что мы экспериментируем, чтобы понять, какие лучше плодоносят в нашем климате, какие вкуснее, какие пользуются большей популярностью у покупателей, — делится супруга владельца виноградника Катерина Ялалетдинова. — Мы любим, когда есть выбор, так как каждый вкус имеет свое послевкусие, свою уникальность.

«Мы экспериментируем, чтобы понять, какие сорта лучше плодоносят в нашем климате». предоставлено realnoevremya.ru К. Ялалетдиновой

Виноградарством Айрат занялся спонтанно. Родом он из Чувашии, долгие годы жил в Ульяновске, а затем купил землю в Камском Устье. Так юрист по образованию, окончивший Современную гуманитарную академию и работавший барменом, перебрался в Татарстан и начал осваивать сельское хозяйство. Ялалетдинов всерьез рассчитывал получать с виноградников большую прибыль, надеясь окупить затраты за пару лет.



— До сих пор выхода даже в ноль нет. Мы работаем на долгосрочную перспективу, постоянно расширяемся. Сейчас, этой осенью, запланировали расширить виноградники на 2 гектара — увеличиваем технические культуры, — говорит Катерина Ялалетдинова. — То, что было вложено в первые годы, окупилось, но так как объемы все время увеличиваются, у нас пока еще нет прибыли. Плюс в том, что если мы делаем расширение виноградника, то это наш собственная лоза, расширяемся из своих же собственных посадочных материалов.

Урожай виноградника, по словам фермеров, зависит от погоды. Если весна ранняя, то и виноград рано появляется, если поздняя — ягоды вызревают позже. К сожалению, в этом году 70% урожая винограда погибло от заморозков.

Этой осенью фермеры запланировали расширить плантации виноградников на 2 гектара. предоставлено realnoevremya.ru К. Ялалетдиновой

— Были нетипичные весенние заморозки, локальные. Обезопасить себя было невозможно в таком объеме, даже в теплицах было промерзание, — рассказывает супруга предпринимателя. — Мы очень привязаны к погодным условиям. К сожалению, погоду не предугадаешь.

Впрочем, свою пользу виноградники все же принесли, они стали точкой притяжения гостей: «От туристов нет отбоя. В день по 100—300 человек приезжает. А в прошлые выходные тысячу туристов приняли. Среди них и два автобуса с иностранцами было, с синхронным переводом на английский», — рассказывают фермеры.

Катерина окончила Ульяновский университет по специальности менеджер по туризму, ресторанному и гостиничному делу, так что все экскурсии взяла на себя. Ранее Айрат сам водил экскурсионные группы по винограднику, пока жена была в декретном отпуске. Сейчас оба сына виноградарей ходят в детский сад в Камском устье, а родители полностью погружены в выращивание ягод и прием туристов.

«В прошлые выходные тысячу туристов приняли. Среди них и два автобуса с иностранцами было». предоставлено realnoevremya.ru К. Ялалетдиновой

«Работы настолько много, что второй сын чуть ли не на винограднике родился»

Изначально Айрат не планировал никакой туристической активности на своих землях и даже не думал о развитии такого направления, как агротуризм. Покупая сельхозугодия, даже не подозревал, что Камское устье — одна из туристических жемчужин Татарстана, просто искал землю с южным склоном. Но за последние три года туристический поток на виноградник значительно вырос, а в этом году — количество гостей просто зашкаливает.

— Турагентства сами нас находят в интернете, звонят, говорят, сколько человек и во сколько приедут, после чего составляем расписание. Никаких договоров и рекламы у нас нет, — объясняет Катерина. — В выходные наплыв огромный, невозможно даже остановиться на перерыв. У нас есть сайт, там частные лица записываются на экскурсии. Но в основном приезжают организованно, автобусами.

Фермеры рассказывают историю создания виноградника, устраивают гостям прогулку по плантации и дегустацию разных сортов винограда и других ягод. Катерина поясняет особенности разведения виноградной лозы в условиях Татарстана, а туристы обычно закупают ягоду прямо на поле. Это стало одним из основных способов реализации продукции. На данный момент 80% ягод и саженцев закупают туристы во время экскурсий, а 20% — продается в торговой точке в Агропарке.

— У всех вкусы разные и нравятся разные сорта. Многие гости предпочитают «гарольд». У него ярко выраженное мускатное послевкусие и богатый аромат, очень нежная ягода. Почти половину всех ягод продаем здесь — туристам, — говорит Катерина. — Работы настолько много, что второй сын чуть ли не на винограднике родился. Я позвонила в скорую и через полчаса родила в местной обычной больнице. Здесь роддома нет — принимали роды гинеколог и детский педиатр. Впервые за 6 лет в Камском Устье родили.

Фермеры рассказывают историю создания виноградника, устраивают гостям прогулку по плантации. предоставлено realnoevremya.ru К. Ялалетдиновой

Между кемпингом, глэмпингом и уходом за лозой

С учетом большого спроса виноградари решили запустить новое направление для приема гостей. Изучают варианты, как открыть у виноградника кемпинг или глэмпинг. Но виноградари считают, что настоящий агротуризм включает в себя работу в сельском хозяйстве. Пока есть задумка выделить 3 гектара под домик для проживания и труд на винограднике. Гостям предложат 5 комнат со всеми удобствами и краткосрочный тур, чтобы они смогли на практике понять, что такое виноградарство.

— Наверное, это будет короткий тур — не больше 2 дней. Желающих поработать в поле, думаю, не будет много. Это довольно тяжелый труд, — рассказывает виноградарь. — В голове уже есть представление, что это будет дом в окружении виноградных лоз. Туристы будут здесь жить, питаться деревенскими продуктами и работать на винограднике. А как ухаживать за лозой, мы покажем. Но это будет не массовое направление, скорее, камерное, в отличие от экскурсионной деятельности, которая тоже останется.

Виноградари планируют получить грант по линии агротуризма и развивать это направление в течение двух-трех лет. Придется нанять специальный штат для работы в таком хозяйстве. При этом Катерина убеждена, что это должны быть профессиональные работники туризма.

«Желающих поработать в поле, думаю, не будет много. Это довольно тяжелый труд», — рассказывает виноградарь. предоставлено realnoevremya.ru Катериной Ялалетдиновой

— Мы только двигаемся в этом направлении, но хотим сделать качественный, хороший продукт. Для этого нужны средства, одного гранта будет недостаточно. Там максимум 10 млн рублей дают, на это только коробку поднять, — утверждает Катерина. — Люди ведь хотят что-то новое, при этом ждут хороший сервис, хорошие услуги, хорошее размещение.

Туристы смогут приезжать и зимой, но тогда уже просто отдохнуть, без работы на винограднике. Сейчас же это больше просветительская деятельность, совмещенная с продажей продукции.

— Люди очень рады сюда приехать, и они под огромным впечатлением уезжают от нас. При этом они говорят, что совершенно не понимают, как это все возможно было организовать. На виноградные лозы смотрят, как на чудо, — рассказывает супруга предпринимателя. — Они понимают, что это очень тяжелый труд, особенно после того, как объясняешь, что именно нужно делать на винограднике. Большая часть людей говорит, что они бы на такое точно не решились.

Каждый год добавляются гости из новых регионов. Например, в этом году появился большой поток туристов из Кировской области, в прошлом — из Нижнего Новгорода. Приезжают в Камское устье, как правило, на рыбалку, посмотреть штольни и Юрьевскую пещеру, а заодно заглядывают на виноградники.