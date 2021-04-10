«Виноделие я не воспринимаю как харам — для меня это искусство»

Появится ли в Татарстане свой маленький Прованс?

Татарстан относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее в республике выращивают виноград и даже начинают производить вино местного розлива. Показательный кейс в этом деле создает Айрат Ялалетдинов, который возделывает виноградники в Камском Устье. В беседе с «Реальным временем» предприниматель рассказал, можно ли в Татарстане выращивать виноград в промышленных масштабах, оценил риски и отдачу от виноградарства и объяснил, как виноделие может уживаться с исламом.

«Есть море — Камское море, пусть будет еще и Прованс»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана признает, что виноградарство для республики — относительно новое направление. «По итогам 2020 года на территории республики насчитывается 6 га посадок винограда, из них 5 га — в КФХ «А.Р. Ялалетдинов» Камско-Устьинского района, 1 га — в ООО «Агротранспорт» Дрожжановского района. В прошлом году собрано 35 центнеров урожая», — сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос нашего издания.

Как заявил глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов, «виноград, вино, вкусная еда — это всегда максимально привлекательная история для любого туристического региона». Как отметили в Госкомитете, если республика станет вторым Провансом и еще одной качественной туристической локацией на карте Татарстана, это сделает республику привлекательнее для туриста. «Всегда хорошо, когда у человека есть выбор для отдыха. Есть море — Камское море, пусть будет еще и Прованс. Тем более, что в Камском Устье уже выращивают прекрасный виноград. Почему бы и нет?», — отметили в пресс-службе комитета.

А вот в компании «Татспиртпром» со скепсисом смотрят на перспективы виноделия в Татарстане, объясняя это сложностью получения качественного виноматериала в нашей географической полосе.

Как рассказала «Реальному времени» главный технолог «Татспиртпрома» Лейсан Кутдусова, компания сосредоточена, прежде всего, на производстве водки, ликероводочных изделий, а с 2018 года и на пивном проекте «Белый Кремль».

— Мы давно и осознанно отказались от производства вина, винного шампанского и не запрашиваем лицензии на этот вид деятельности. Работаем на так называемом «контрактном розливе». В природных условиях нашей средней полосы сложно получить качественный виноматериал. А вести промышленное производство как бизнес — тем более очень рискованно. Даже в южной части страны виноматериала сегодня недостаточно для удовлетворения запросов рынка виноделия. Все «винное», что можно увидеть на складах наших логистических центров, мы либо импортируем, либо делаем на сторонних площадках».



«Я решил, что надо постараться стать первым»

Те пять гектаров виноградников в Камско-Устьинском районе принадлежат Айрату Ялалетдинову, который создал крупнейшую в Татарстане виноградную плантацию. В беседе с «Реальным временем» он рассказал, как в 2016 году начал виноградный бизнес в республике.



— В 29 лет я уехал в Казань из Ульяновска, где работал в общепите барменом. Надоел мне Ульяновск и я решил поехать в город, где уже много лет жила моя мама. Ходил я, бродил, думал, чем дальше можно заняться. Когда-то у меня была мысль про возможность открытия своего сельхозбизнеса, но я откладывал ее в долгий ящик, — говорит наш собеседник. — И вот в Казани я опять подумал об этом. Но встал вопрос — что выращивать? И тогда я вспомнил про знакомых в Ульяновске, которые выращивают виноград профессионально. За год до этого они засадили около 1,5 га земли виноградом.

В итоге Ялалетдинов съездил в Ульяновск к этим знакомым, купил у них саженцы, обсудил особенности бизнеса и загорелся этой идеей. Он начал изучать татарстанский рынок на предмет покупки подходящего участка. Сразу же решил приобретать землю в собственность, а не брать в аренду.

— Оказалось, что никто в Татарстане не выращивает виноград в промышленных объемах. Тогда я подумал, что это еще интереснее, надо постараться стать первым, — признается он. — Я начал искать участок, меня интересовал именно южный склон — это самый важный фактор. Так я дошел до Камского Устья. Искал участки в 5—7 га, в итоге приобрел 19, а потом докупил еще землю.

Сейчас у Айрата в собственности 34 га земли в Камском Устье. Его основной бизнес — продажа винограда (больше полусотни сортов), а еще — клубники, ежевики, малины. Продает Ялалетдинов и саженцы. Параллельно бизнесмен пробует выращивать виноград технических сортов для последующего изготовления вина. Конкретно виноградом засажено около 6 га земли — на трех гектарах в теплицах, еще на трех — в открытом грунте.

«Это, как помидоры, — все их привыкли выращивать, но часть высаживают в открытый грунт, а часть — в парники», — поясняет он.

И даже фактор Татарстана как зоны рискованного земледелия не смутил Ялалетдинова.

— Виноград же в огородах растет. А в моем случае просто больше объемов, соответственно, больше работы, больше ухода. Урожая пока мало, потому что плодоносить начали только первые посадки 2016 года, — говорит он. — Те же 3 га засажены только в прошлом году, некоторые площади в позапрошлом, так что они пока еще не плодоносят.

По словам фермера, при благоприятных условиях от посадки саженцев винограда до первых ягод проходит минимум три года. А чтобы урожай с куста был стабильно высоким — необходимо 5—6 лет. В планах новоиспеченного селянина стоит получение 15 кг урожая с одного куста.

«Виноградники — долгоиграющий бизнес»

Ялалетдинов рассказывает, что в этом году установил отапливаемые теплицы, где выращивает собственные саженцы винограда. Раньше весь посадочный материал покупал за пределами республики, а сейчас докупает только новые сорта.

По словам нашего собеседника, от виноградарства быстрых доходов ожидать не приходится. — Виноградники всегда считаются долгоиграющим бизнесом, — говорит он. — Это инвестиции в будущее. Но, в отличие от клубники, у виноградарства есть свой плюс — ты один раз посадил саженцы, нет необходимости ежегодно покупать саженцы и сырье. А с клубникой по-другому: ты через три года должен убрать все кусты, купить на 1 га новый посадочный материал примерно на 1 млн рублей, либо из своих делать усы и сажать. Но в целом клубнику предпочитают больше сажать, потому что отдача идет быстрее. А виноград — это долгоиграющая история. Но лично мне пока больше нравится заниматься виноградом. Пусть тяжело, долго ждать дохода, но если клубника — более тонкая культура, то виноград в этом плане попроще. Клубника может от перелива или недолива погибнуть, ягод просто не дать — и все на этом, сажай новую. А виноград переживет и даст урожай, пусть и на следующий год.

Ялалетдинов сообщил, что изначально вложил в свой бизнес около 1,7 млн рублей. Это с учетом того, что в первый год было высажено всего 650 кустов.

— Изначально видение было таким, что я летом буду работать в селе, а в зимний период уезжать в город. Но сейчас мы постоянно живем в Камском Устье всей семьей, — говорит он. Одному с такими объемами уже не справиться — у Ялалетдинова есть помощник, а в сезон он приглашает наемных работников — до 25 человек (как в прошлом году).

Установку теплиц на трех гектарах бизнесмен тоже считает долгосрочными вложениями. В прошлом году только 1 гектар теплиц обошелся в четыре миллиона. «Часть этих затрат субсидируется Минсельхозом, но все равно это совсем не дешево», — признал он.

— Закрытый грунт нужен, чтобы обезопасить себя и подстраховать на случай непредвиденных погодных условий. В 2018 году был сильный град. Тогда у нас урожай еще не планировался. Процентов 50 побегов в поле поломало, но они восстановились и пошли в рост дальше, — говорит он.

Если бы на этих лозах уже был урожай, то предприниматель бы потерял большую его часть. Но даже в южных регионах России нет гарантии отсутствия заморозков.

— Урожай теряют даже на юге, в Крыму, Краснодарском крае — многое зависит от местности. И даже в Италии бывают заморозки. Если я выращиваю виноград у нас в Камском Устье, далеко не факт, что это получится сделать на Высокой Горе. Мне в этом плане повезло с участком, — плюет он через плечо.

Все выращиваемые Ялалетдиновым сорта винограда — морозостойкие (они должны выдерживать температуры до минус 18—23 градусов).

— Но нынешней зимой за окном было 30 градусов мороза, которые ощущались как минус 40. Такие морозы очень опасны. Так что все свои посадки мы полностью закрываем на зиму, — говорит он.

«Виноделие я не воспринимаю как харам, потому что для меня это искусство»

Ялалетдинов говорит, что обычно люди, выращивающие виноград, отдают предпочтение столовым сортам и не заморачиваются с вином. Другие предприниматели, напротив, отдают предпочтение чисто техническим сортам под виноделие. И такая концентрация на одном направлении бизнеса, в принципе, считается правильной. Но наш собеседник решил попробовать себя в обоих направлениях. Однако пока виноделие — скорее параллельный, а не основной вид деятельности.

— Мы экспериментируем, пробуем и так и сяк, пытаемся понять, что пойдет лучше. Или, может быть, все параллельно получится, — признается он. — Нам ведь и спросить больно-то не у кого. По сути, поинтересоваться можно только у садоводов, которые выращивают виноград у себя на огороде и делают вино у себя в гараже. Но это не такое супер-пупер мнение, которое стоит серьезно учитывать. Пока сам не ошибешься, ничего не поймешь.

По словам нашего собеседника, под производство вина он высадил около 25 технических сортов винограда. Из них изготавливают порядка шести или восьми видов вина. Часть сортов еще даже не испытана в деле — молодые саженцы пока растут и только готовятся дать первый урожай.

— В этом году, если получится, хотим еще гектара три засадить техническими сортами для вина, — говорит он.

От посадки саженцев до вызревания первого винограда под вино должно пройти около четырех лет, рассказывает бизнесмен. То есть в КФХ «А.Р. Ялалетдинов» делают только первые шаги по производству собственного вина.

— В позапрошлом году мы начали делать свое вино по чуть-чуть. Мы сажали изначально в 2016 году технические сорта, просто чтобы понять, как что растет. Что-то выросло, в итоге решили попробовать сделать. Получилось вино явно лучше, чем магазинное. И этого достаточно. Но все равно это пока не особо профессионально. Возможно, наши сорта в будущем и не подойдут для вина. Если углубляться в виноделие, возможно, нынешние сорта будут даже исключаться, — признается Ялалетдинов. — Когда засадим большие объемы, будем смотреть, что из этого получится. Сейчас посадим новые сорта — вдруг они подойдут под вино лучше? Когда они покажут себя, возможно, нынешние виды уже будем удалять. Все покажет только время. Но пока для виноделия и условий особых нет — мы их пытаемся создать.

Среди самых востребованных у покупателей сортов винограда — «Аркадия», «Гарольд», говорит собеседник. А в вине покупателям нравится гарантия, что «оно более чистое, без добавления сахара и различных виноматериалов». «В любом случае, вкус отличается», — гарантирует он.

Отвечая на вопрос, как виноделие соотносится с харамом (учитывая, что наш собеседник — мусульманин), Ялалетдинов говорит:

— Когда-то я работал барменом, что тоже неправильно. Но сколько мусульман работают в барах, разливают алкоголь и тому подобное! Да, я верю в Аллаха. Но намаз я пока не читаю. Виноделие я не воспринимаю как харам (в шариате — греховные деяния, запрещенные в исламе), потому что для меня это больше искусство. Я смотрю на этот процесс, как на различные комбинации природных ягод, из которых может получиться что-то интересное. Виноделие — это же не просто взял сорт винограда, вырастил его и сделал вино. Нужно смешивать сорта, как коктейли в баре, чтобы получился более вкусный продукт. Так что для меня это интерес. Смысл заработать деньги тоже есть. Но и без виноделия деньги заработать можно. Для меня это больше интерес. И если это пойдет, то почему бы и нет? Пока надо ждать, терпеть и верить, что из этого что-то получится.

«Кто-то приезжает просто купить ягоды, кто-то — пофоткаться»

Дважды КФХ «А.Р. Ялалетдинов» Камско-Устьинского района посещал президент Татарстана Рустам Минниханов. «Я думаю, ему понравилось. Я попросил о помощи, и помощь была выделена, — рассказывает наш собеседник. — Виноград он мой кушал, вроде бы все понравилось. Видит, что я работаю, все растет и все красиво».

По словам Ялалетдинова, его КФХ заприметили и любители красивых фото. В прошлом году Инстаграм начал взрываться фотографиями с виноградников в Камском Устье.

— Сначала приезжали просто так. Потом я начал проводить экскурсии за определенные благодарности. Кто-то приезжает купить ягоды, кто-то — пофоткаться, кому-то просто хочется погулять в тени, — говорит он. Наш собеседник рассказывает, что основная часть покупателей приезжает из Казанию

— Утром звонят и через два часа приезжают. Люди ценят местный, экологически чистый продукт. Это же не рынок, где сваливают узбекский виноград...

Продукцию Ялалетдинова — как саженцы, так и урожай — можно купить и в Казани на Колхозном рынке, куда они периодически приезжают.

— В народ надо запускать информацию, что производство винограда в Татарстане есть. Многие люди даже не знают об этом. Когда на рынок выезжаем, многие просто не верят, что это выращено в Камском Устье. А когда покупают, приезжают еще покупать. В последнее время частенько бывает, что люди приходят, узнают, спрашивают, не мы ли приехали из Камского Устья. И берут виноград, хотя изначально и не планировали его покупать. К нам люди приезжают из Казани, не ленятся, коробками покупают виноград.

Правда, при этом предприниматель признает, что цена на местный виноград выше, чем стоимость завозной ягоды на рынке.

Дважды КФХ Ялалетдинова посещал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Ялалетдинов признается, что в прошлом году какие-то доходы начали поступать с земли, засаженной еще в 2016 году.

— А новые проекты с теплицами пока ничего не дают, только требуют: уход и уход... И даже в этом году ничего не будет. Меня держит вера в то, что все будет хорошо потом, а сейчас надо потерпеть. Конечно, депрессивные дни были, но бросить этот бизнес никогда не хотелось, — резюмирует он.