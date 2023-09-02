Новые гранты и надбавки к зарплате: как в Татарстане стараются удержать молодых учителей

В школы республики пришли менее половины выпускников педагогических вузов

На этой неделе в Татарстане учредили положение нового гранта для молодых педагогов — «Наш новый учитель». После отбора на денежные выплаты могут претендовать учителя возрастом до 35 лет. Есть и другие виды поддержки начинающих работников образования, однако решить проблему кадрового голода в учебных заведениях пока не удается. Как сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ, из 2 тысяч татарстанских выпускников, получивших педагогическое образование, в новом учебном году в школы республики трудоустроились лишь 800 человек. Почему молодые учителя не задерживаются в профессии и для кого из них эта работа вопреки всему стала настоящим призванием — подробности в нашем материале.



«Сколько буду получать — не знаю»

Уроженец Сабинского района Динар Гилимов недавно окончил Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Молодой человек получил диплом учителя физической культуры.



— Здесь меня научили не только базовым наукам, но и привили любовь к спорту и главное — показали, как нужно работать с детьми. Я никогда не сомневался, что пойду трудиться учителем в школу. Мне очень нравится эта профессия. К тому же у меня всегда было с кого брать пример — моя бабушка преподавала в начальных классах, — поделился с «Реальным временем» Динар.

«У меня всегда было, с кого брать пример — моя бабушка преподавала», — поделился Динар. предоставлено realnoevremya.ru Д. Галимовым

Как признался молодой человек, во время практики труднее всего было налаживать контакт с учениками младших классов, зато с ребятами постарше проблем не возникало. Сейчас 20-летний выпускник начал работать учителем физкультуры в Шеморданском лицее «Рост» и поступил на заочное отделение в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Динар живет в деревне Алан-Елга Сабинского района и планирует каждый день ездить на своем автомобиле около 15 километров на работу и обратно в Шемордан. В дальнейшем, возможно, поселится ближе к школе.

— Мне обещали в будущем помочь в приобретении жилья по специальной программе для молодых специалистов. Пока я не вникал в подробности, — признался Динар.

Несмотря на то, что уже трудоустроился, молодой человек пока даже не подозревает, какой будет его средняя заработная плата в должности физрука: «Честно признаюсь, я этого даже не знаю. Этот вопрос мы с руководством до конца еще не обсудили».

«Волнуюсь перед встречей с первоклассниками»

Камилла Гумерова родом из Кукмора, после выпуска из Казанского педагогического колледжа поступила на заочное отделение факультета «Преподавание ИЗО и технологии» в Набережночелнинский государственный педагогический университет. Параллельно девушка устроилась на работу в школу №5 в селе Манзарас Кукморского района, где обучаются 500 учеников. У 20-летнего педагога в первый раз будет свой первый класс.

У 20-летнего педагога в первый раз будет свой первый класс. предоставлено realnoevremya.ru Камиллой Гумеровой

— В моем классе пока по спискам числится 17 учеников — 10 мальчиков и 7 девочек. Если честно, немного страшновато. С детьми пока еще не знакомилась. В первый раз увижу их только 1 сентября, — рассказала молодой педагог, с которым мы общались в преддверии Дня знаний.

По словам девушки, практически все однокурсники в этом году пошли работать в школы республики. Сама же Камилла — единственная молодая учительница в сельской школе, которая пришла на работу в этом году:

— Я осознала, что хочу стать учителем еще в восьмом классе. Моя бабушка преподавала в школе ИЗО и технологию, также была заместителем директора по воспитательной работе в школе, где я сама и училась. Некоторое время мой отец работал учителем ОБЖ. Думаю, это мое призвание.

Так же, как и ее коллега из Сабинского района, Камилла не знает, сколько будет получать в должности учителя начальных классов. Говорит, что этот вопрос еще не решен, но рассчитывает молодой педагог на сумму около 30 тысяч рублей в месяц.

«Престиж был и остается»

В этой же школе села Манзарас второй год работает Рафиль Камалов, которому 1 сентября исполняется 21 год. Он ведет уроки физкультуры и трудится воспитателем группы продленного дня. Родился молодой человек в этой же деревне, и в этой же 5-й школе учился. Окончил Арский педагогический колледж, сейчас получает высшее образование в Елабужском государственном педагогическом университете заочно.

В этой же школе села Манзарас второй год работает Рафиль Камалов, которому 1 сентября исполняется 21 год. предоставлено realnoevremya.ru Рафилем Камаловым

— Желание стать учителем возникло тогда, когда я начал профессионально заниматься спортом. Мне захотелось тренировать и обучать этому и детей, — признался Рафиль.

Молодой учитель занимается волейболом и боксом, обладает первым взрослым разрядом по боксу.

— Я собираюсь связать свою жизнь с профессией учителя. Мне эта работа очень интересна. Я люблю детей. Думаю, чаще всего молодые люди не хотят идти в школы из-за маленькой зарплаты, или просто им не нравится эта работа. Так бывает — получаешь образование, начинаешь работать, а оказывается, что это не твое. Радует и то, что в нашей школе довольно много учителей-мужчин: преподаватель ОБЖ, физкультуры, физики и химии.

Сейчас у Рафиля Камалова средняя загруженность: он ведет 9 уроков физкультуры в неделю, работает воспитателем группы продленного дня и инструктором в детском саду. Зарабатывает чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Говорит, что для него одного — этого достаточно. «Уверен, престиж профессии учителя был и остается. Эта профессия всегда востребована, в любые времена», — убежден педагог.

«Уверен, престиж профессии учителя был и остается. Эта профессия всегда востребована, в любые времена», — убежден педагог. realnoevremya.ru

В открывшейся в этом учебном году одной из четырех новых казанских школ — гимназии №107 — большинство педагогов — молодые учителя.

— В целом, в коллективе есть 10 педагогов с большим опытом работы, 65 — это молодые специалисты. Важно уточнить, что речь идет о учителях, которые или же только закончили обучение в университетах, или же те, чей стаж работы педагогом составляет менее 3 лет, — рассказала «Реальному времени» директор гимназии Анастасия Акмаева, — Мы понимаем, что одно дело — это набрать коллектив, другое дело — его удержать. Для учителей мы постарались сделать максимально комфортную среду, которая позволит им находиться на работе в удовольствие. Так, в гимназии есть инфо-кафе с кофемашинами и массажным креслом. Это позволит учителям совмещать на работе режим “работа — отдых”.

При наборе штата в школе получили 360 резюме, как только объявили набор в педагогический коллектив. Свои отклики прислали учителя не только практически из всех городов Татарстана, но и из других регионов — из Самары, Уфы, Ижевска, Омска, Челябинска, Тюмени, Пензы, Оренбурга, есть резюме даже из Азербайджана. Набор учителей проходил в три этапа: проф-тестирование, видео-собеседование и очное интервью, что позволило сделать комфортным взаимодействие с потенциальными кандидатами, пояснили в школе.

В результате штат на сегодня укомплектован в полном объеме. Таким образом, в школе будут работать 75 педагогов, но в целом коллектив будет состоять из 100 человек. Среди них — действующие преподаватели вузов и кандидаты химических, педагогических и исторических наук.



В одной из новых казанских школ — гимназии №107 — большинство педагогов — молодые учителя. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

— Мы старались набрать коллектив таким образом, чтобы нагрузка была нормальной — это очень важный момент в работе педагога. С каждым учителем прорабатывались вопросы отдельно: они заполняли форму, в которой указывали свои пожелания по работе, — пояснила Анастасия Акмаева.



По ее словам, по всем дисциплинам набраны учителя. Однако есть три вакансии по узконаправленным специалистам: педагог по ОБЖ и мастера слесарного и столярного дела. «Отдельная радость: в начальной школе у нас открыты 24 класса и все 24 педагога начальных классов найдены. В этом году впервые за школьные парты в нашей гимназии сядут 265 первоклассников. Для них мы открываем девять первых классов», сообщила директор учебного заведения.



Почти 2 тысячи вакансий должны были закрыться

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве образования и науки РТ, средняя заработная плата педагогических работников — молодых специалистов образовательных организаций с учетом всех стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера, включая доплату за классное руководство составляет:

для сотрудников с высшим образованием — 36 511 рублей;

для сотрудников со средним образованием — 33 784 рублей.

Количество получателей ежемесячной стимулирующей надбавки педагогических работников — молодых специалистов в 2022/2023 учебном году составило 2 879 человек, в 2023/2024 учебном году таких будет 2 771 человек.

С 1 января 2023 года в Татарстане молодым специалистам в качестве меры социальной поддержки предоставляется ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 2 510 рублей в течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях.



С 1 января 2023 года в Татарстане молодым специалистам предоставляется ежемесячная стимулирующая надбавка в 2 510 рублей. realnoevremya.ru

Также на этой неделе Кабмин Татарстана утвердил положение о новом гранте «Наш новый учитель», который был учрежден для поддержки и привлечения в школы молодых талантливых учителей. Ежемесячные выплаты грантополучателям составляют 8 625 и 10 000 рублей. Грант выплачивается за 36 месяцев педагогической деятельности.

Продолжается реализация программы «Земский учитель», по которой с 2020 по 2023 годы в сельские школы, находящиеся в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, привлечены 54 педагога. Им назначена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Кроме того, 800 студентов являются участниками проекта стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей по наиболее востребованным предметам. Они получают образование в КФУ, Набережночелнинском государственном педагогическом университете и Елабужском институте КФУ. За три года по этому проекту были трудоустроены в образовательные учреждения около 450 человек.

На этой неделе Кабмин Татарстана утвердил положение о новом гранте «Наш новый учитель». realnoevremya.ru

— Количество выпускников, обучившихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры направлений подготовки «Образование и педагогические науки», составило 3 337 человек. Педагогические СПО закончили — 1 238 человек. Таким образом, предполагается, что в 2023/2024 учебном году около 2 000 вакансий учителей-предметников будут закрыты, — заявляли ранее в Минобрнауки РТ.

Однако, по последним данным, которые были озвучены 14 августа на ежегодной церемонии посвящения молодых педагогов в профессию, в школы Татарстана в новом учебном году идут работать 800 молодых учителей.