В ТАИФ-НК прошли соревнования среди нештатных спасательных формирований
Работники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в соревнованиях среди бойцов НАСФ. 15 команд отрабатывали действия по установке и снятию заглушки на газопроводе, эвакуации пострадавшего из емкости наружу, затем эвакуацию пострадавшего из загазованной зоны. Также демонстрировали навыки по оказанию первой помощи пострадавшему — то есть все, что должен сделать боец нештатного аварийно-спасательного формирования до приезда спецслужб. Профессионализм, оперативность и координацию действий при нештатных ситуациях подтвердили все участники команд.
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