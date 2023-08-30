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В ТАИФ-НК прошли соревнования среди нештатных спасательных формирований

09:05, 30.08.2023 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
В ТАИФ-НК прошли соревнования среди нештатных спасательных формирований
Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Работники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в соревнованиях среди бойцов НАСФ. 15 команд отрабатывали действия по установке и снятию заглушки на газопроводе, эвакуации пострадавшего из емкости наружу, затем эвакуацию пострадавшего из загазованной зоны. Также демонстрировали навыки по оказанию первой помощи пострадавшему — то есть все, что должен сделать боец нештатного аварийно-спасательного формирования до приезда спецслужб. Профессионализм, оперативность и координацию действий при нештатных ситуациях подтвердили все участники команд.

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Видео: realnoevremya.ru/ Камиль Исмаилов, Артем Рябов
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