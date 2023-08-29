Миссия — быть первыми: в «ТАИФ-НК» выявили лучшие нештатные аварийно-спасательные формирования

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Работники АО «ТАИФ-НК» продемонстрировали свое мастерство на соревнованиях среди нештатных аварийно-спасательных формирований. 15 команд показали высокую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, в очередной раз подтвердив свой профессионализм, оперативность и координацию действий в экстремальных условиях. О том, как проходили соревнования, кто показал лучшее время, блеснул знаниями, опытом и умениями, — в материале «Реального времени».

Мощные, высокопрофессиональные команды

Соревнования среди нештатных аварийно-спасательных формирований в АО «ТАИФ-НК» уже стали традиционными, проводятся они более 10 лет. В состав команд входят высококвалифицированные и обученные работники, обладающие необходимыми знаниями и опытом, чтобы эффективно действовать в экстремальных условиях.



Соревнования среди нештатных аварийно-спасательных формирований в АО «ТАИФ-НК» уже стали традиционными Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— В «ТАИФ-НК» в каждом технологическом цехе созданы свои формирования из нештатных аварийных спасателей. Они формируются из числа добровольцев, прошедших обучение в специализированных организациях. В течение всего года члены НАСФ проводят на территории предприятия учебно-тренировочные занятия, отрабатывают навыки проведения газоспасательных работ и эвакуации работников. Раз в 3 года члены НАСФ проходят обучение в специализированной организации. Плюс раз в 3 года НАСФ общества проходит аттестацию в Минэнерго России. Последняя такая аттестация была проведена в этом году, мы получили свидетельство и теперь в течение 3 лет имеем право проводить газоспасательные работы, — говорит начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью (ОПК за ПБ) АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.



В «ТАИФ-НК» в каждом технологическом цехе созданы свои формирования из нештатных аварийных спасателей, отмечает Антон Вахотин. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

«На нас лежит большая ответственность»

Соревнования НАСФ состояли из четырех этапов. Команды отрабатывали действия по установке и снятию заглушки на газопроводе, эвакуации пострадавшего из емкости, затем эвакуацию пострадавшего из загазованной зоны. Также отрабатывали навыки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, то есть все, что должен сделать боец нештатного аварийно-спасательного формирования до приезда спецслужб.

— Участники соревнований проходят три основных этапа и один дополнительный. Первый — перепаковка, снятие и установка заглушки в загазованной зоне, второй — спасение работника из замкнутого пространства-емкости с применением шлангового противогаза, третий — спасение и эвакуация работника из загазованной зоны на медицинских носилках. По итогам испытаний пять команд, показавших лучшее время, отправляются на проверку знаний в области оказания первой медицинской помощи. В последнем этапе участвуют по два человека от каждой команды, которые оказывают первую медицинскую помощь пострадавшему, получившему отравление, — уточняет Антон Вахотин.



Соревнования НАСФ состояли из четырех этапов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как отмечают на предприятии, для поддержания высокого уровня профессионализма члены НАСФ регулярно проходят повышение квалификации и получают новые знания. Обучение включает изучение новейших технологий и инструментов, а также анализ случаев. Все это помогает закрепить и улучшить стратегию спасательных операций.

Особое внимание во время тренировок уделяют развитию физической подготовки, выносливости, силы, гибкости и координации движений. Это позволяет быть готовыми к выполнению сложных задач в любых условиях.

— Если в цехе произойдет какой-то инцидент, то все покинут площадку, а мы вместе со спецслужбами будем ликвидировать последствия. Очень здорово, что у нас проводятся подобные соревнования — на нас лежит большая ответственность. Здесь мы совершенствуем свои навыки, — говорит машинист технологических насосов завода КГПТО Рамиль Гиннатуллин.

Команды отрабатывали действия по эвакуации пострадавшего из емкости. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Оператор технологических установок цеха №06 НПЗ Ильнур Абзалов не первый год состоит в НАСФ. Молодой человек уверен, что во время тренировок особое внимание необходимо уделять психологической подготовке, воспитанию стойкости, готовности выполнять свои обязанности в сложной обстановке организованно и дисциплинированно.

— Нештатные аварийно-спасательные формирования играют важную роль в обеспечении промышленной безопасности предприятия. В рамках этих соревнований мы оттачиваем свое мастерство, что дает еще большую уверенность, что жизнь и здоровье людей, трудящихся на производственных объектах, будет под надежной защитой, — говорит он.

На предприятии подчеркивают, что соревнования НАСФ не только позволяют повысить профессиональные качества, но и сплотить коллектив, обменяться опытом работы.



Соревнования НАСФ позволяют сплотить коллектив. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Одной из самых сплоченных команд на этих соревнованиях можно назвать членов НАСФ цеха №02 КГПТО. Командир, оператор технологических установок Рамиль Шаяхметов, признался корреспонденту «Реального времени», что на соревнования его команда приехала только за победой. Последние 2 года они занимали второе место, в этом году не намерены уступать лидерство.



Одной из самых сплоченных команд на этих соревнованиях можно назвать членов НАСФ цеха №02 КГПТО. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Я являюсь командиром НАСФ. Мне необходимо собрать единомышленников, разобрать все этапы соревнований, чтобы каждый участник четко знал, как действовать на своей позиции. В течение года мы проходили УТЗ, отрабатывали различные нештатные ситуации в полной экипировке, газозащитных костюмах, под руководством начальника цеха, главного инженера завода и предприятия. Пришло время подвести итоги работы, — говорит Рамиль Шаяхметов.

НАСФ играют важную роль в обеспечении промышленной безопасности предприятия. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Усиленные тренировки, морально-психологическая подготовка и желание быть лучшими дали свой результат. По результатам соревнований нештатное аварийно-спасательное формирование цеха №02 КГПТО заняло первое место. Второй стала команда цеха №08 НПЗ, третьей — цеха №04 КГПТО.

По результатам соревнований НАСФ цеха №02 КГПТО заняло первое место. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мы ехали на соревнования за первым местом и наконец-то стали победителями. Команда у нас сплоченная, нацеленная на успех. Ребята — молодцы, горжусь ими, — поделился впечатлениями командир команды НАСФ цеха №02 КГПТО Рамиль Шаяхметов.

Безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья работников, регулярные учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций, новшества в области охраны труда, автоматизация производственных процессов — это и многое другое в зоне пристального внимания «ТАИФ-НК». Буквально в начале августа в АО «ТАИФ-НК» прошли соревнования среди пожарно-профилактических формирований предприятия. Работники общества продемонстрировали высокую физическую подготовку и умение оперативно принимать решения при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



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Результатом комплексного подхода в обеспечении промышленной безопасности и охраны труда является безаварийная работа предприятия на протяжении многих лет.

