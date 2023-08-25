Цена образования и нововведения в школьной программе / Сколько стоит собрать ребенка в школу
Близится конец летних каникул, и родители начинают собирать детей в школу. В 2021—2022 учебном году родители из своего кармана потратили 2,1 трлн рублей на образование детей, в то время как государство закладывало на эти расходы 4,69 трлн рублей. Приличная сумма уходит на репетиторов — почти половина российских родителей пользуется их услугами для того, чтобы подготовить ребенка к поступлению в вуз. А в этом году еще и ОГЭ, и ЕГЭ ждут изменения — как и школьную программу в принципе. Старшеклассники, например, начнут учиться управлять беспилотниками. А о том, сколько в итоге стоит собрать ребенка в школу и что поменяется в школьной программе, — в нашем обзоре «Реальное время Live».
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