Минфин России: Долговая нагрузка на бюджеты регионов на безопасном уровне

В ведомстве фиксируют снижение зависимости от коммерческих заимствований

В Министерстве финансов России заявили, что долговая нагрузка на бюджеты российских регионов находится на безопасном уровне. По итогам I квартала 2026 года также зафиксировано снижение зависимости от коммерческих заимствований, сообщает ТАСС.

В условиях неоднородной экономической ситуации, по данным Минфина, регионы обеспечивают выполнение первоочередных и социально значимых расходных обязательств в полном объеме.

— Долговая нагрузка на региональные бюджеты находится на безопасном уровне. При этом по итогам I квартала текущего года произошло снижение зависимости от коммерческих заимствований», — говорится в комментарии министерства.

Минфин также отметил, что у регионов имеется значительный потенциал для дальнейшего обеспечения сбалансированности бюджетов. Этот потенциал связан с:

Оценкой эффективности расходов;

Сокращением недоимки по налоговым платежам;

Инвентаризацией имущества;

«Обелением экономики».

Согласно информации, озвученной министром финансов Антоном Силуановым, объем государственного долга субъектов России составляет примерно 3,5 трлн рублей в 2026 году. Из этой суммы почти треть будет списана в рамках текущей работы.

Напомним, что правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 37,5 млрд рублей Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям. Об этом на совещании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Зульфат Шафигуллин