Чувашия провела первую в России бюджетную выплату в цифровых рублях

«Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», — заявил глава республики Олег Николаев

В Чувашии совершен первый в России платеж юридического лица в бюджет с использованием цифрового рубля.

— Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока, — заявил глава республики Олег Николаев.

Как отмечает глава Чувашии, этот эксперимент стал частью пилотного внедрения цифрового рубля в бюджетные процессы и направлен на тестирование новых финансовых инструментов. Николаев заявил, что использование цифровой валюты обеспечивает прозрачность расчетов и ускоряет проведение платежей, а также повышает эффективность взаимодействия между государством и бизнесом.

Известно, что Чувашия рассматривается как одна из площадок для апробации передовых цифровых решений, которые в дальнейшем могут быть масштабированы на другие регионы страны. В рамках проекта регион отрабатывает механизмы применения цифрового рубля в различных секторах экономики.

Планируется, что следующий этап внедрения технологии начнется в августе и затронет социальную сферу. В частности, предполагается тестирование выплат в цифровых рублях многодетным семьям на приобретение школьной формы, а также использование нового инструмента при поддержке аграриев в сделках по лизингу сельскохозяйственной техники.

Цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача Банка России — сделать его удобным, а не навязывать и заставлять переходить на него. Об этом ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Наталья Жирнова