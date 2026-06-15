Новости экономики

12:35 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк анонсировал пресс-конференцию с Эльвирой Набиуллиной

11:34, 15.06.2026

В пятницу глава ЦБ РФ выступит по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

Центробанк анонсировал пресс-конференцию с Эльвирой Набиуллиной
Фото: скриншот из видео "Пресс-конференция по ключевой ставке 13 февраля 2026" во ВКонтакте

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается в официальном анонсе ЦБ РФ.

— 19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, — говорится в заявлении.

взято с сайта duma.gov.ru

Набиуллина ранее пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) по причине болезней. В Кремле на ее отсутствие отреагировали фразой, что «это не должно вызывать теории заговора».

При этом президент Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с инфляцией и спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть583.4
  • Нижнекамскнефтехим58.8
  • Казаньоргсинтез57.6
  • КАМАЗ57.9
  • Нижнекамскшина29.65
  • Таттелеком0.587