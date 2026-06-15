Центробанк анонсировал пресс-конференцию с Эльвирой Набиуллиной

В пятницу глава ЦБ РФ выступит по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается в официальном анонсе ЦБ РФ.

— 19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, — говорится в заявлении.

Набиуллина ранее пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) по причине болезней. В Кремле на ее отсутствие отреагировали фразой, что «это не должно вызывать теории заговора».

При этом президент Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с инфляцией и спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Зульфат Шафигуллин