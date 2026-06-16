Жители Татарстана подали 95 тысяч заявлений на защиту недвижимости от мошенников

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству заявлений на запрет сделок с недвижимостью без личного участия собственника

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству заявлений на запрет сделок с недвижимостью без личного участия собственника. С начала 2026 года жители республики подали около 95 тысяч таких заявлений, следует из данных Росреестра.

По этому показателю Татарстан занял место в десятке регионов России с наибольшим количеством обращений. Больше заявлений поступило только от жителей Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В целом по стране с января по май в Росреестр было направлено более 2,5 миллиона заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия владельца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем в два раза: тогда было подано около 1,2 миллиона заявлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такая мера позволяет собственникам дополнительно защитить свою недвижимость от мошеннических действий. После установления запрета провести регистрацию перехода права собственности без личного участия владельца становится невозможно.

Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что наибольшей популярностью услуга пользуется в регионах с активным рынком недвижимости. По мнению ведомства, рост числа обращений свидетельствует о повышении интереса граждан к дополнительным механизмам защиты своего имущества.

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Наталья Жирнова