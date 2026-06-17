Максим Решетников — о товарообороте с АСЕАН: $21 млрд не является потолком

Россия предлагает экспортировать сжиженный природный газ и нефтепродукты в страны объединения и развивать свободную торговлю

Фото: Динар Фатыхов

Внешнеторговый оборот РФ со странами АСЕАН на текущий момент составляет $21 млрд и имеет потенциал расширения за счет поставок энергоресурсов и продовольствия, а также выхода российских лекарств на азиатские рынки. При этом реализации совместных инвестпроектов будут способствовать свободные экономические зоны во Вьетнаме и Индонезии — соглашение об участии РФ в последней, как ожидается, вступит в силу в этом году. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по окончании заседания Делового совета.

— За последние годы мы наблюдали существенный рост: импорт из стран АСЕАН в Россию увеличился на 70%, а российский экспорт в этот регион вырос на 58%. На сегодняшний момент товарооборот вырос до $21 млрд США. Понятно, что для экономик Евразийского экономического союза (185 миллионов человек) и АСЕАН (680 миллионов человек) этот оборот не является потолком, и у нас точно есть большой потенциал взаимодействия и развития, — отметил он.

Увеличению внешнеторгового оборота способствует рост энергопотребления, спроса на ресурсы, продовольствие и другие товары. В этом контексте взаимодействие России со странами АСЕАН открывает значительные перспективы.

Глава Минэкономразвития видит потенциал в увеличении поставок традиционных ресурсов — российского сжиженного природного газа, нефтепродуктов и продовольствия. В частности, Россия существенно нарастила поставки мяса в страны АСЕАН. «У нас открылись новые рынки в Малайзии, куда мы начали поставлять индейку. Во Вьетнам сильно увеличили поставки свинины», — отметил он.

Новым направлением экспорта может стать российская фармацевтическая продукция. «Мы договариваемся о доступе новых российских лекарств на рынки стран АСЕАН, — сообщил Максим Решетников. — Конечно, во многих странах есть свои мощные производства этой продукции. Но, как и во многих других сферах, это дорога с двухсторонним движением», — выразил он надежду на то, что российские лекарства окажутся конкурентоспособными на рынках АСЕАН.

Долгосрочное экономическое сотрудничество Россия предлагает развивать в формате соглашений об участии в свободных экономических зонах.

— Имеется в виду Вьетнамская зона свободной торговли и новая зона свободной торговли с Индонезией, соглашение с ней было подписано в конце прошлого года, которое, мы рассчитываем, в этом году вступит в действие, — сообщил он.

Министр подчеркнул важность долгосрочных контактов и инвестиций в проекты промышленной кооперации, ради чего стороны обсуждают снятие тарифных барьеров для развития системы свободных экономических зон.



Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Подробности — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева