Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только через ГПБ

До 1 октября 2026 года иностранцы смогут платить в рублях и через другие российские банки

Президент России Владимир Путин продлил срок разрешения оплачивать газ не только через «Газпромбанк». Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Покупатели из недружественных стран смогут продолжить платить за газ в рублях через другие российские банки, помимо «Газпромбанка», до 1 октября 2026 года.

Прежний срок был установлен на 1 июля этого года.

Ранее, в мае, стало известно, что Евросоюз выработал план, как импортировать российский газ, не нарушая при этом санкций и выполняя требование России по оплате в рублях.

Зульфат Шафигуллин