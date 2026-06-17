НСПК на три года снизит межбанковскую комиссию для оплаты бытовых услуг

Мера направлена на стимулирование развития безналичных платежей

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2026 года Национальная система платежных карт (НСПК) запустит программу по снижению межбанковской комиссии для оплаты бытовых и нотариальных услуг. Эта инициатива будет действовать в течение трех лет и направлена на увеличение доли безналичных расчетов в данных секторах.

Согласно информации, ставка межбанковского вознаграждения составит 1% для массового сегмента карточных продуктов. Как сообщает РБК, это изменение сделает прием безналичных платежей более выгодным для бизнеса, что может привести к увеличению оборота таких транзакций.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава НСПК Дмитрий Дубынин отметил: «Исторически в этих отраслях велика доля наличных расчетов. Снижение ставки позволит сделать прием безналичных платежей более выгодным для бизнеса».

Платежная система также планирует оценить влияние этой меры на повышение объема безналичных транзакций в будущем.

Таким образом, данная инициатива может стать важным шагом к модернизации финансовых процессов и улучшению условий для предпринимателей в сфере бытовых услуг.

Зульфат Шафигуллин