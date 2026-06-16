В Татарстане для предприятий разработали правила работы в военное время

Документ проходит антикоррупционную проверку

Фото: Динар Фатыхов

МЧС Татарстана подготовило проект постановления Кабинета министров республики, которым предлагается утвердить новое Положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время. Документ поступил на антикоррупционную проверку.

Положение предусматривает разработку мер по защите предприятий и объектов жизнеобеспечения населения от современных средств поражения, включая высокоточное оружие, ударные беспилотники и дроны-камикадзе.



Согласно проекту документа, организациям предстоит определять перечень производственных объектов, требующих защиты, выбирать способы и средства защиты, рассчитывать необходимые финансовые затраты и разрабатывать планы наращивания мероприятий по обеспечению устойчивости работы в военное время.

Требования распространяются на организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, предприятия с мобилизационными заданиями, а также объекты, продолжающие функционировать в военное время.



Для координации этой работы на региональном, муниципальном уровнях и в организациях предлагается создавать комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики.



В документе также отмечается, что финансирование мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций будет осуществляться за счет средств самих предприятий. Объем расходов организации смогут определять самостоятельно с учетом необходимости сохранения финансовой устойчивости и экономической безопасности.



Одновременно предлагается признать утратившими силу действующее положение о повышении устойчивости функционирования организаций на территории Татарстана, утвержденное в 2017 году, а также внесенные в него изменения 2025 года.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Зульфат Шафигуллин