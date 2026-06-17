ЦБ Армении подсчитал возможные потери от ограничений поставок в Россию

ВВП страны рискует потерять 2% от нынешних российских импортных запретов

Фото: Артем Дергунов

Возможные потери от действующих ограничений поставок в Россию для Армении могут составить до 2% ВВП страны. Цифры подсчитали в армянском Центральном банке.

В случае введения Россией полного импортного запрета потери Армении увеличатся втрое. Этот сценарий возможен в случае отсутствия альтернативных рынков сбыта армянской продукции.

— Экспорт армянских товаров в Россию составляет около шести процентов ВВП страны. При этом товары, на которые российская сторона ввела ограничения, формируют примерно треть этого объема, или около двух процентов ВВП. Масштаб возможного негативного эффекта будет зависеть от продолжительности ограничений, — цитирует главу ЦБ Армении Мартина Галстяна агентство «Sputnik Армения».

Ранее в России ограничили импорт некоторой сельскохозяйственной продукции из Армении, в частности огурцов, картофеля, баклажанов, томатов, зелени и клубники.

Зульфат Шафигуллин