В Татарстане модернизируют систему «Мои субсидии» за 17 миллионов рублей

В результате модернизации ожидается повышение скорости обработки заявок, сокращение сроков предоставления государственной поддержки и улучшение качества цифровых сервисов для граждан и организаций РТ

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане модернизируют государственную информационную систему «Мои субсидии». Объем финансирования работ составляет 17 миллионов рублей. Документ о госконтракте опубликован на сайте госзакупок, цель работ — развитие цифровых инструментов предоставления мер государственной поддержки и повышение эффективности взаимодействия между заявителями и органами власти.



Модернизированная версия системы будет включать веб-интерфейс, мобильные приложения для операционных систем iOS и Android, а также личный кабинет заявителя с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации. Для сотрудников органов власти предусмотрен отдельный интерфейс для обработки заявок, а также модули аналитики и формирования отчетности.

Особое внимание в рамках модернизации уделяется расширению функциональности системы, включая совершенствование работы с личными подсобными хозяйствами, автоматизацию конкурсных процедур, возможность просмотра загруженных файлов и интеграцию с системой «Электронный бюджет». Также предусмотрены меры по оптимизации производительности и усилению информационной безопасности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Система будет адаптирована для работы на различных операционных системах и в популярных браузерах, а также обеспечит круглосуточный доступ пользователей.

В результате модернизации ожидается повышение скорости обработки заявок, сокращение сроков предоставления государственной поддержки и улучшение качества цифровых сервисов для граждан и организаций Республики Татарстан.

Система «Мои субсидии» предназначена для цифровизации процессов оформления и предоставления субсидий и иных видов поддержки. В рамках ее функционала граждане и организации смогут подавать заявки в онлайн-формате, отслеживать статус их рассмотрения, получать автоматические уведомления о принятых решениях, а также подбирать подходящие меры поддержки и предварительно рассчитывать возможный размер выплат.

Напомним, что внедрение оплаты по QR-коду в метро обойдется Казани в 21 млн рублей. Согласно документам госконтракта, такой вид оплаты появится только к концу текущего года.

Наталья Жирнова