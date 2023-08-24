Церковь и нейросети / «Реальное время Live»
Искусственный интеллект с каждым днем все сильнее просачивается во все аспекты человеческой жизни — буквально во вчерашнем обзоре мы обсуждали, как нейросеть начнет набирать на работу чиновников. Но вот ИИ добрался и до духовного аспекта нашей жизни — до церкви. И стоит сказать, религиозные деятели, как и общество, относятся к этому очень неоднозначно. Например, в июне в Германии 300 протестантов собрались в церкви на необычную службу, которую провел ChatGPT. А в апреле Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви выступила с заявлением, что ИИ становится слишком близким к живому существу и поэтому необходимо запретить использование искусственным разумом и нейросетями человеческих лиц и голосов. Подробнее о взаимоотношениях церкви с нейросетями расскажет священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии