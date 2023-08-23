Нейросети будут набирать чиновников, кадровый голод в России, повышение МРОТ / Реальное время Live
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об очередном вызове, с которым столкнулась наша страна — серьезной нехваткой рабочих кадров, при уроне безработицы меньше 4%. И страшнее всего ситуация обстоит именно в сфере производства. Вы только вдумайтесь: к 2030 году в России отраслям, обеспечивающим технологических суверенитет, дополнительно потребуется один миллион человек. Эта цифра равняется населению примерно пяти районов Москвы. Ну, или же предприятиям нужно будет забрать каждого пятого жителя Санкт-Петербурга. И, по всей видимости, чтобы в будущем искать людей на работу стало проще, Минцифры решили наглядно продемонстрировать на своем примере некий лайфхак с использованием искусственного интеллекта. Так, ведомство заявило о планах создать рекрутинговую платформу на основе ИИ, которая будет отбирать кандидатов на службу. Платформа под названием «Госкадры» автоматизирует отбор кандидатов в чиновники. На первым парах к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минцфиры. А подробнее о том, как в России обстоят дела с кадровым голодом и как с ним борются компании и власти — в нашем обзоре «Реальное время Live».
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