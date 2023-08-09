«Пассажи» дела Бильгильдеевой: обвиняемая «ушла» из-под ареста, потерпевшего объявили в розыск

Казанский суд избрал обвиняемой в аферах на 38 млн рублей запрет определенных действий, и прокуратуре не удалось вернуть ее под замок

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», экс-кандидат в президенты Татарстана и экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева освобождена из-под домашнего ареста. Его срок забыли продлить в ходе судебного процесса, и 11 июля он истек. А 12-го домой к обвиняемой в мошенничестве прибыл сотрудник ФСИН и снял электронный браслет. Спустя две недели прокуратура ходатайствовала о повторном заключении подсудимой на дому, однако Вахитовский райсуд ограничился запретом определенных действий. В вопросе разбирался Верховный суд Татарстана.

Суд разрешил обвиняемой ходить на работу



Под домашним арестом Рушания Бильгильдеева прожила почти три года. В первый раз, в марте 2019-го, казанский суд отказал СК в избрании этой меры пресечения, но в сентябре 2020-го схожее ходатайство следствия было удовлетворено.

Когда бывший лидер татарстанских справороссов предстала перед Вахитовским судом Казани в качестве обвиняемой, защита безуспешно пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Но суд раз за разом продлевал домашний арест. Последний раз — весной — до 11 июля 2023-го.

Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в 2012—2016 годах. В деле 140 потерпевших, их ущерб следствием оценен в 38,2 млн рублей. 10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай». Еще по одному эпизоду статус потерпевшей получила челнинская УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница обманом обещала передать этой УК в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

С конца мая этого года в судебном процессе по делу экс-депутата был объявлен перерыв. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В период предполагаемых преступлений Бильгильдеева занимала депутатское кресло в Казгордуме, возглавляла региональное отделение «Справедливой России» и даже выдвигалась кандидатом на выборах президента Татарстана.

С конца мая этого года в судебном процессе по делу экс-депутата был объявлен перерыв. Он закончился 5 июля, но на том заседании никто из участников процесса вопрос об истекающей мере пресечения не поднимал. Чему подсудимая и ее защитник были очень рады, считая оставшиеся до конца срока дни. Свой отсчет вели и сотрудники ФСИН — 12 июля «арестантку» освободили от электронного браслета, констатировав — ранее избранная мера пресечения больше недействительна.

26 июля на очередном заседании сторона обвинения ходатайствовала — ввиду истечения домашнего ареста избрать его повторно. Бильгильдеева и ее адвокат Мидхат Курманов категорически возражали. «Согласно УПК, мера пресечения в ходе судебного процесса может быть избрана лишь в случае нарушения обвиняемым ранее установленных ограничений», — указывал защитник и, по согласованию с обвиняемой, предложил избрать запрет определенных действий.

Судья Ильдар Салихов в этой ситуации ограничил предпринимателя запретом — в частности, ей не разрешен выезд за пределы Татарстана, а также общение с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу. Таким образом, Рушанию Бильгильдееву освободили от затворничества и де-факто разрешили работать. С последним обвиняемая спешить не стала. «В феврале у меня был перелом ноги в двух местах, она еще болит. Долго сидеть на месте не могу», — объяснила «Реальному времени» бывший депутат Казгордумы перед началом заседания в райсуде.

Рушанию Бильгильдееву освободили от затворничества и де-факто разрешили работать. С последним обвиняемая спешить не стала. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

27 июля прокуратура внесла апелляционное представление на отказ суда в домашнем аресте Бильгильдеевой. Свою жалобу в интересах потерпевших подал и их адвокат Игорь Турушев. Доводы обвинения рассмотрел Верховный суд Татарстана.

Турушев: «Сейчас у нее будут развязаны руки!»

На заседание апелляционной инстанции подсудимая не пришла, просила рассмотреть жалобы без ее участия. Зато без вызова прибыла одна из потерпевших, Надежда Ванюхина, преподаватель КИУ им. Тимирясова и экс-клиентка «Пассажа».

По ходатайству адвоката Курманова Верховный суд приобщил и исследовал справку УФСИН по РТ, из которой следовало: под домашним арестом Рушания Бильгильдеева находилась с 25 сентября 2020 года по 12 июля 2023 года, и, согласно данным системы электронного мониторинга, каких-либо нарушений избранной меры пресечения не допускала.

Судья Эмиль Низамов изложил суть претензий к решению Вахитовского суда от 26 июля. Помощник райпрокурора Артем Николаев в своем представлении потребовал его отмены и избрания для фигурантки домашнего ареста. По его мнению, иная мера пресечения может стать препятствием к установлению истины. Представитель обвинения не исключил возможности давления на потерпевших и свидетелей.

Мидхат Курманов сообщил суду: оппоненты умалчивают, что попросту «просмотрели» сам факт истечения срока домашнего ареста. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат Игорь Турушев в интересах потерпевших по делу также просил вернуть экс-депутата под домашний арест. «Потерпевшие начинают сомневаться, что ее вообще осудят. На заседании суда она была весела, оживленна и раскованна в поведении. Было видно, что не раскаивается», — указывал он в жалобе. В своем выступлении на заседании апелляционной инстанции он сослался на приобщенную справку защиты:

— Правильно — именно под домашним арестом она не допускала нарушений. А сейчас у нее будут развязаны руки! И она может опять заняться преступной деятельностью. Потерпевшие считают — она будет пытаться имитировать выполнение обязательств, чтобы скрыть следы преступлений!

Потерпевшая Ванюхина позицию выступающего поддержала. А представитель прокуратуры Татарстана Рифат Сафиуллин назвал отказ райсуда по мере пресечения немотивированным.

Один из потерпевших в данный момент объявлен в розыск, сообщил в Вахитовском суде представитель потерпевших Игорь Турушев (на снимке — справа). realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь защитник обвиняемой Мидхат Курманов сообщил суду: оппоненты умалчивают, что попросту «просмотрели» сам факт истечения срока домашнего ареста, и законодательство в этом случае не на их стороне: «Продлить или заново избрать в такой ситуации невозможно. Нарушений она не допускала». Адвокат дал понять — установленные судом запреты на общение и выезд его клиентка нарушать не намерена.

Далее Курманов попросил судью внимательно изучить представление прокуроров — на предмет загадочной технической ошибки в тексте. «Из представленных материалов следует, что Бильгильдеева с 22 лицами обвиняется в совершении преступления», — процитировал он часть документа. — Какие 22? Откуда взялись?»

Никаких сообщников, а тем более в таком количестве, в деле депутата не было и нет. Их явление на официальной бумаге иные участники апелляционного заседания оставили без внимания. Покритиковал Курманов и указание представителя потерпевших на эмоциональное состояние Бильгильдеевой в суде: «Весела и раскованна — разве это является основанием для избрания меры пресечения по статье 107 УПК РФ о домашнем аресте?»

Также защитник отметил — по двум эпизодам обвинения уже истек 10-летний срок давности. Согласна ли Бильгильдеева на прекращение по нереабилитирующим основаниям, говорить не стал.

Потерпевшая: «Имитацию работ подтверждаю»

Уголовное дело против партийной бизнес-леди Вахитовский суд Казани рассматривает уже 2,5 года. И лишь сейчас завершает допрос потерпевших. Осталось выслушать лишь несколько человек. Один из них в данный момент объявлен в розыск в связи с делом о неуплате алиментов. Об этом на заседании райсуда в этот понедельник объявил представитель потерпевших. Он попросил допросить супругу Андрея Шубина как свидетеля обстоятельств сделки семьи с АН «Пассаж».

Также на заседании были допрошены двое потерпевших — покупателей участков на том берегу Волги, в Студенцах. Коттеджный поселок там должен был появиться еще 8 лет назад. На деле стоят лишь несколько домов и баня, но пользоваться ею невозможно.

Перед допросом адвокат потерпевших Игорь Турушев консультировал двух своих подопечных. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Перед допросом адвокат потерпевших Игорь Турушев консультировал двух своих подопечных, предупреждая, какого рода вопросов ожидать от стороны защиты. Адвокат обвиняемой Мидхат Курманов настаивает — в действиях его клиентки отсутствует состав преступления и отношения между ее агентствами недвижимости и покупателями участков носили исключительно гражданско-правовой характер.

Заняв место за свидетельской трибуной, Наиля Хамидуллина рассказала: почти 10 лет назад в АН «Пассаж» она заключала три договора — на продажу земли, риелторские услуги и проведение коммуникаций. Именно последний договор до сих пор не исполнен, и вложенные по нему 250 тысяч рублей не возвращены.

— Вас удовлетворяет частичное выполнение обязательств? Тут говорят — электричество проведено, водопровод есть? — спросил у своей доверительницы Игорь Турушев.

— Есть электрический столб, на нем установлен счетчик, купленный за мои деньги. Но я не могу ни грядки развести, ни начать строительство. Нет воды и газа. А когда рекламировали этот поселок — все было красиво: говорили, будут асфальтированные дороги и на подъезде, и внутри поселка, а еще — забор и шлагбаум, — отвечала женщина.

На вопрос о наказании для Бильгильдеевой потерпевшая ответила жестко: «Реального лишения свободы». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Если бы знала, что так будет, не стала бы заключать договор в 2015 году, утверждает Хамидуллина. И добавляет: «Я бы вложила деньги в другую землю. Там вокруг было много участков, и с выходом к Волге, и с коммуникациями». На вопрос о наказании для Бильгильдеевой она ответила жестко: «Реального лишения свободы — воры и мошенники должны сидеть в тюрьме. Мы ей доверяли еще и как депутату, и лидеру партии. Считаю, она обманула».

Защитник обвиняемой попытался получить четкий ответ, что потерпевшая признает хотя бы частичное выполнение работ — по электричеству. Та парировала — по столбу претензий нет, «счетчик там мой, но энергию проводили сотрудники электросетей, и у меня нет гарантий, что мои деньги пошли на это». Тот же вопрос Курманова относительно работ по водопроводу Хамидуллина оборвала резким комментарием: «Имитация бурной деятельности. Но по газопроводу даже этого не было».

— Если проданы 30 участков из 102, можно ли требовать исполнения обязательств? — продолжил адвокат подсудимой.

— Не моя проблема. Можно было продать 10, провести все коммуникации и дальше продавать.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сама Бильгильдеева в ходе этого допроса задала лишь один вопрос — есть ли у потерпевшей на руках договор технического присоединения к электросетям. «Не знаю», — ответила та.

Из оглашенного протокола допроса Хамидуллиной в СК прозвучало: перед заключением договора она лично виделась в офисе «Пассажа» с ныне обвиняемой и та показывала ей красивый плакат с планом поселка, обещала — до конца 2015-го коммуникации будут подведены. Летом 2016-го Бильгильдеева перестала отвечать на звонки, а в 2017-м «Пассаж» съехал из занимаемых помещений.

— Считаю, Бильгильдеева меня просто обманула, злоупотребила моим доверием к ней как к депутату Казгордумы и лидеру фракции «Справедливая Россия». Объяснить, куда делись средства, она не может, — заявил суду Рамиль Шафиков, второй из допрошенных вчера горе-новоселов Студенцов.

Работы по укладке водопровода начались лишь осенью 2018-го, но это была лишь видимость, считает потерпевший Шафиков. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По его словам, установленная в договоре дата сдачи коммуникаций — декабрь 2015-го — оказалась обманом. Работы в 2015—2016 годах даже не начинались. «Позже Бильгильдеева организовала группу в мессенджере и просила [клиентов из Студенцов] заключать дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи коммуникаций на конец 2017 года. Собственники были против, работы не начаты, гарантий, что они будут, нет. Потом она пропала», — вспоминал покупатель. Работы по укладке водопровода начались лишь осенью 2018-го, но это была лишь видимость, продолжил он свой рассказ: трубы не того диаметра, никуда не ведут, скважины и насосного оборудования в поселке нет.



В свою очередь адвокат Курманов дал понять — в статусе этого потерпевшего он сомневается. Потому что в январе 2017 года Вахитовский райсуд по иску Шафикова расторг его договор с «Пассажем» и постановил взыскать в пользу истца 607,5 тысячи рублей — часть средств по договору вместе с неустойкой и штрафом.

1 / 13 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

«Если вы через суд расторгли договор, как вы можете требовать сейчас возмещения средств?» — поинтересовался защитник. «Я пришел за возвратом в суд», — заявил тот, дав понять — указанное решение суда не исполнено.

Что касается обещаний комфортной жизни в Студенцах, то тут Шафиков подтвердил — электрический столб стоит, но подключать к нему нечего. Дома в такой ситуации смогли построить лишь несколько семей.

Курманов ходатайствовал об оглашении протокола осмотра местности «коттеджного поселка», который несколько лет назад проводили в Студенцах следователь, оперативник и эксперт. Осматривали те самые коммуникации. Зафиксировали в протоколе наличие электрических столбов и колодца будущего водовода с оголовком скважины, расширительным бачком и участком полипропиленовой трубы — неподключенной.

«Я не знаю, что вы прочитали, но воды возле моего участка нет. Газопровод также отсутствует», — отметил Рамиль Шафиков.

В какой-то момент градус полемики между защитником и потерпевшим накалился. Реплики произносились на повышенных тонах. Так что судье пришлось вмешаться. Из реакции иных участников на происходящее следовало: подобное происходит на процессе не первый раз.