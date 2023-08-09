«Пассажи» дела Бильгильдеевой: обвиняемая «ушла» из-под ареста, потерпевшего объявили в розыск
Казанский суд избрал обвиняемой в аферах на 38 млн рублей запрет определенных действий, и прокуратуре не удалось вернуть ее под замок
Как стало известно «Реальному времени», экс-кандидат в президенты Татарстана и экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева освобождена из-под домашнего ареста. Его срок забыли продлить в ходе судебного процесса, и 11 июля он истек. А 12-го домой к обвиняемой в мошенничестве прибыл сотрудник ФСИН и снял электронный браслет. Спустя две недели прокуратура ходатайствовала о повторном заключении подсудимой на дому, однако Вахитовский райсуд ограничился запретом определенных действий. В вопросе разбирался Верховный суд Татарстана.
Суд разрешил обвиняемой ходить на работу
Под домашним арестом Рушания Бильгильдеева прожила почти три года. В первый раз, в марте 2019-го, казанский суд отказал СК в избрании этой меры пресечения, но в сентябре 2020-го схожее ходатайство следствия было удовлетворено.
Когда бывший лидер татарстанских справороссов предстала перед Вахитовским судом Казани в качестве обвиняемой, защита безуспешно пыталась добиться более мягкой меры пресечения. Но суд раз за разом продлевал домашний арест. Последний раз — весной — до 11 июля 2023-го.
Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в 2012—2016 годах. В деле 140 потерпевших, их ущерб следствием оценен в 38,2 млн рублей. 10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай». Еще по одному эпизоду статус потерпевшей получила челнинская УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница обманом обещала передать этой УК в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей и успела получить «аванс» в 550 тысяч.
В период предполагаемых преступлений Бильгильдеева занимала депутатское кресло в Казгордуме, возглавляла региональное отделение «Справедливой России» и даже выдвигалась кандидатом на выборах президента Татарстана.
С конца мая этого года в судебном процессе по делу экс-депутата был объявлен перерыв. Он закончился 5 июля, но на том заседании никто из участников процесса вопрос об истекающей мере пресечения не поднимал. Чему подсудимая и ее защитник были очень рады, считая оставшиеся до конца срока дни. Свой отсчет вели и сотрудники ФСИН — 12 июля «арестантку» освободили от электронного браслета, констатировав — ранее избранная мера пресечения больше недействительна.
26 июля на очередном заседании сторона обвинения ходатайствовала — ввиду истечения домашнего ареста избрать его повторно. Бильгильдеева и ее адвокат Мидхат Курманов категорически возражали. «Согласно УПК, мера пресечения в ходе судебного процесса может быть избрана лишь в случае нарушения обвиняемым ранее установленных ограничений», — указывал защитник и, по согласованию с обвиняемой, предложил избрать запрет определенных действий.
Судья Ильдар Салихов в этой ситуации ограничил предпринимателя запретом — в частности, ей не разрешен выезд за пределы Татарстана, а также общение с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу. Таким образом, Рушанию Бильгильдееву освободили от затворничества и де-факто разрешили работать. С последним обвиняемая спешить не стала. «В феврале у меня был перелом ноги в двух местах, она еще болит. Долго сидеть на месте не могу», — объяснила «Реальному времени» бывший депутат Казгордумы перед началом заседания в райсуде.
27 июля прокуратура внесла апелляционное представление на отказ суда в домашнем аресте Бильгильдеевой. Свою жалобу в интересах потерпевших подал и их адвокат Игорь Турушев. Доводы обвинения рассмотрел Верховный суд Татарстана.
Турушев: «Сейчас у нее будут развязаны руки!»
На заседание апелляционной инстанции подсудимая не пришла, просила рассмотреть жалобы без ее участия. Зато без вызова прибыла одна из потерпевших, Надежда Ванюхина, преподаватель КИУ им. Тимирясова и экс-клиентка «Пассажа».
По ходатайству адвоката Курманова Верховный суд приобщил и исследовал справку УФСИН по РТ, из которой следовало: под домашним арестом Рушания Бильгильдеева находилась с 25 сентября 2020 года по 12 июля 2023 года, и, согласно данным системы электронного мониторинга, каких-либо нарушений избранной меры пресечения не допускала.
Судья Эмиль Низамов изложил суть претензий к решению Вахитовского суда от 26 июля. Помощник райпрокурора Артем Николаев в своем представлении потребовал его отмены и избрания для фигурантки домашнего ареста. По его мнению, иная мера пресечения может стать препятствием к установлению истины. Представитель обвинения не исключил возможности давления на потерпевших и свидетелей.
Адвокат Игорь Турушев в интересах потерпевших по делу также просил вернуть экс-депутата под домашний арест. «Потерпевшие начинают сомневаться, что ее вообще осудят. На заседании суда она была весела, оживленна и раскованна в поведении. Было видно, что не раскаивается», — указывал он в жалобе. В своем выступлении на заседании апелляционной инстанции он сослался на приобщенную справку защиты:
— Правильно — именно под домашним арестом она не допускала нарушений. А сейчас у нее будут развязаны руки! И она может опять заняться преступной деятельностью. Потерпевшие считают — она будет пытаться имитировать выполнение обязательств, чтобы скрыть следы преступлений!
Потерпевшая Ванюхина позицию выступающего поддержала. А представитель прокуратуры Татарстана Рифат Сафиуллин назвал отказ райсуда по мере пресечения немотивированным.
В свою очередь защитник обвиняемой Мидхат Курманов сообщил суду: оппоненты умалчивают, что попросту «просмотрели» сам факт истечения срока домашнего ареста, и законодательство в этом случае не на их стороне: «Продлить или заново избрать в такой ситуации невозможно. Нарушений она не допускала». Адвокат дал понять — установленные судом запреты на общение и выезд его клиентка нарушать не намерена.
Далее Курманов попросил судью внимательно изучить представление прокуроров — на предмет загадочной технической ошибки в тексте. «Из представленных материалов следует, что Бильгильдеева с 22 лицами обвиняется в совершении преступления», — процитировал он часть документа. — Какие 22? Откуда взялись?»
Никаких сообщников, а тем более в таком количестве, в деле депутата не было и нет. Их явление на официальной бумаге иные участники апелляционного заседания оставили без внимания. Покритиковал Курманов и указание представителя потерпевших на эмоциональное состояние Бильгильдеевой в суде: «Весела и раскованна — разве это является основанием для избрания меры пресечения по статье 107 УПК РФ о домашнем аресте?»
Также защитник отметил — по двум эпизодам обвинения уже истек 10-летний срок давности. Согласна ли Бильгильдеева на прекращение по нереабилитирующим основаниям, говорить не стал.
Потерпевшая: «Имитацию работ подтверждаю»
Уголовное дело против партийной бизнес-леди Вахитовский суд Казани рассматривает уже 2,5 года. И лишь сейчас завершает допрос потерпевших. Осталось выслушать лишь несколько человек. Один из них в данный момент объявлен в розыск в связи с делом о неуплате алиментов. Об этом на заседании райсуда в этот понедельник объявил представитель потерпевших. Он попросил допросить супругу Андрея Шубина как свидетеля обстоятельств сделки семьи с АН «Пассаж».
Также на заседании были допрошены двое потерпевших — покупателей участков на том берегу Волги, в Студенцах. Коттеджный поселок там должен был появиться еще 8 лет назад. На деле стоят лишь несколько домов и баня, но пользоваться ею невозможно.
Перед допросом адвокат потерпевших Игорь Турушев консультировал двух своих подопечных, предупреждая, какого рода вопросов ожидать от стороны защиты. Адвокат обвиняемой Мидхат Курманов настаивает — в действиях его клиентки отсутствует состав преступления и отношения между ее агентствами недвижимости и покупателями участков носили исключительно гражданско-правовой характер.
Заняв место за свидетельской трибуной, Наиля Хамидуллина рассказала: почти 10 лет назад в АН «Пассаж» она заключала три договора — на продажу земли, риелторские услуги и проведение коммуникаций. Именно последний договор до сих пор не исполнен, и вложенные по нему 250 тысяч рублей не возвращены.
— Вас удовлетворяет частичное выполнение обязательств? Тут говорят — электричество проведено, водопровод есть? — спросил у своей доверительницы Игорь Турушев.
— Есть электрический столб, на нем установлен счетчик, купленный за мои деньги. Но я не могу ни грядки развести, ни начать строительство. Нет воды и газа. А когда рекламировали этот поселок — все было красиво: говорили, будут асфальтированные дороги и на подъезде, и внутри поселка, а еще — забор и шлагбаум, — отвечала женщина.
Если бы знала, что так будет, не стала бы заключать договор в 2015 году, утверждает Хамидуллина. И добавляет: «Я бы вложила деньги в другую землю. Там вокруг было много участков, и с выходом к Волге, и с коммуникациями». На вопрос о наказании для Бильгильдеевой она ответила жестко: «Реального лишения свободы — воры и мошенники должны сидеть в тюрьме. Мы ей доверяли еще и как депутату, и лидеру партии. Считаю, она обманула».
Защитник обвиняемой попытался получить четкий ответ, что потерпевшая признает хотя бы частичное выполнение работ — по электричеству. Та парировала — по столбу претензий нет, «счетчик там мой, но энергию проводили сотрудники электросетей, и у меня нет гарантий, что мои деньги пошли на это». Тот же вопрос Курманова относительно работ по водопроводу Хамидуллина оборвала резким комментарием: «Имитация бурной деятельности. Но по газопроводу даже этого не было».
— Если проданы 30 участков из 102, можно ли требовать исполнения обязательств? — продолжил адвокат подсудимой.
— Не моя проблема. Можно было продать 10, провести все коммуникации и дальше продавать.
Сама Бильгильдеева в ходе этого допроса задала лишь один вопрос — есть ли у потерпевшей на руках договор технического присоединения к электросетям. «Не знаю», — ответила та.
Из оглашенного протокола допроса Хамидуллиной в СК прозвучало: перед заключением договора она лично виделась в офисе «Пассажа» с ныне обвиняемой и та показывала ей красивый плакат с планом поселка, обещала — до конца 2015-го коммуникации будут подведены. Летом 2016-го Бильгильдеева перестала отвечать на звонки, а в 2017-м «Пассаж» съехал из занимаемых помещений.
— Считаю, Бильгильдеева меня просто обманула, злоупотребила моим доверием к ней как к депутату Казгордумы и лидеру фракции «Справедливая Россия». Объяснить, куда делись средства, она не может, — заявил суду Рамиль Шафиков, второй из допрошенных вчера горе-новоселов Студенцов.
По его словам, установленная в договоре дата сдачи коммуникаций — декабрь 2015-го — оказалась обманом. Работы в 2015—2016 годах даже не начинались. «Позже Бильгильдеева организовала группу в мессенджере и просила [клиентов из Студенцов] заключать дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи коммуникаций на конец 2017 года. Собственники были против, работы не начаты, гарантий, что они будут, нет. Потом она пропала», — вспоминал покупатель. Работы по укладке водопровода начались лишь осенью 2018-го, но это была лишь видимость, продолжил он свой рассказ: трубы не того диаметра, никуда не ведут, скважины и насосного оборудования в поселке нет.
В свою очередь адвокат Курманов дал понять — в статусе этого потерпевшего он сомневается. Потому что в январе 2017 года Вахитовский райсуд по иску Шафикова расторг его договор с «Пассажем» и постановил взыскать в пользу истца 607,5 тысячи рублей — часть средств по договору вместе с неустойкой и штрафом.
«Если вы через суд расторгли договор, как вы можете требовать сейчас возмещения средств?» — поинтересовался защитник. «Я пришел за возвратом в суд», — заявил тот, дав понять — указанное решение суда не исполнено.
Что касается обещаний комфортной жизни в Студенцах, то тут Шафиков подтвердил — электрический столб стоит, но подключать к нему нечего. Дома в такой ситуации смогли построить лишь несколько семей.
Курманов ходатайствовал об оглашении протокола осмотра местности «коттеджного поселка», который несколько лет назад проводили в Студенцах следователь, оперативник и эксперт. Осматривали те самые коммуникации. Зафиксировали в протоколе наличие электрических столбов и колодца будущего водовода с оголовком скважины, расширительным бачком и участком полипропиленовой трубы — неподключенной.
«Я не знаю, что вы прочитали, но воды возле моего участка нет. Газопровод также отсутствует», — отметил Рамиль Шафиков.
В какой-то момент градус полемики между защитником и потерпевшим накалился. Реплики произносились на повышенных тонах. Так что судье пришлось вмешаться. Из реакции иных участников на происходящее следовало: подобное происходит на процессе не первый раз.
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