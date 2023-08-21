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«Безвозмездные» 54 миллиарда в бюджет России, запрет на застройку вокруг Казани, зарплаты в России

22:33, 21.08.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Безвозмездные» 54 миллиарда в бюджет России, запрет на застройку вокруг Казани, зарплаты в России
Фото: realnoevremya.ru

Бюджет России, по состоянию на 10 августа, пополнился на 54 млрд рублей. Как это произошло? За счет безвозмездных сборов с бизнеса, о которых мы расскажем вам в нашем обзоре. Также в сегодняшнем выпуске вы узнаете, какой процент специалистов в Татарстане получает зарплату выше среднего по России, а в каком регионе таких людей больше всего (спойлер: в Ямало-Ненецком Автономном округе). Однако растут в Татарстане не только зарплаты, но и цены на недвижимость. А еще вводятся запреты на застройку вокруг Казанской агломерации. Подробнее смотрите в нашем сегодняшнем выпуске экономических новостей в обзоре «Реальное время Live».

"Реальное время"
ЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан

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