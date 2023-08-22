День в истории: в Ново-Татарской слободе появилась меховая фабрика, а на стадионе прозвучали молитвы

Чем примечательна дата 22 августа?

Фото: В красном уголке 1-й Казанской меховой фабрики. 1929 год. Фото: предоставлено realnoevremya.ru из фондов Национального музея РТ

Сегодня, 22 августа, появился Восточный педагогический институт, открылась меховая фабрика, отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией по мусульманскому летоисчислению, стартовал чемпионат WorldSkills, появилась автономная область Коми, в Красной Армии стали выдавать сто граммов водки. Родились: писатель Рэй Брэдбери, фехтовальщица Тимеа Надь. Умерли: авиаконструктор Александр Яковлев, актер Александр Демьяненко, министр МВД Борис Пуго. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

1100 лет с момента принятия ислама

22 августа 1922 года появился Восточный педагогический институт. Случилось это после объединения Педагогического института, Восточной академии, факультета общественных наук Казанского университета. У пединститута было четыре отделения: физико-математическое, биолого-географическое, словесно-историческое и востоковедения.

22 августа 1928 года по решению Пушносиндиката Народного комиссариата внешней торговли именно в Казани открылась меховая фабрика. Корпуса ее разместили в Ново-Татарской слободе, где до революции было развито меховое производство и уже находились корпуса частных заводов. После строительства фабрики облик слободы полностью изменился. В 1930 году — это Казанский меховой комбинат, с 1963-го — Татарское производственное объединение, а с 1992-го — АО «Мелита».

22 августа 1989 года на Центральном стадионе отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией (по Хиджре). Для того времени это был важный шаг: религиозное мероприятие проводится на государственном уровне. В частности, тогда на пересечении улиц Мусина и Маршала Чуйкова была заложена мечеть «Булгар». На стадионе же состоялась премьера первой в стране рок-оперы на татарском языке «Магди» Масгуды Шамсутдиновой.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

22 августа 2019 года в Казани стартовал 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это был первый случай, когда его проводили в России. В нем приняли участие более 1 350 работников и студентов из 63 стран мира и регионов России, которые участвовали в состязаниях в 56 компетенциях. В общекомандном зачете сборная России, в которую вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, завоевала 2-е место с 14 золотыми, 4 серебряными и бронзовыми медалями. На 1-е место вышла команда из Китая, а 3-е место досталось Южной Корее.

22 августа 2022 года «Реальное время» рассказывало о затянувшемся споре семьи бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова и бывшего друга этой семьи, бизнесмена Марата Исламова. По заявлениям последнего в 2017-м против Швецовых возбудили серию уголовных дел, но громкие задержания и аресты закончились прекращением дел. Перед Фемидой в итоге предстал сам Исламов. В этот понедельник ожидается оглашение приговора. В прениях прокурор требовала 8 лет колонии за аферы на четверть миллиарда рублей, обвиняемый настаивал на оправдании.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Сто граммов

22 августа 1921 года на карте страны появилась автономная область Коми (Зырян). В 1936-м она была преобразована в автономную республику. До 1917 года территория, на которой проживали коми, входила в состав разных губерний — Архангельской, Вологодской, Вятской. Заселять его начали 1930—1950-е годы — это связано с деятельностью ГУЛАГа, а также выявлением больших запасов каменного угля и появлением железной дороги Ухта — Печора — Инта — Воркута.

22 августа 1941 года Сталин подписал постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии»: «Начиная с 1 сентября 1941 года тем, кто находится на передовой линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов водки (крепостью 40 градусов) в день». Через 3 месяца после Курской битвы и форсирования Днепра, в ноябре 1943 года, Сталин утвердил окончательные «наркомовские» нормы: 100 граммов для бойцов на передовой и 50 граммов для остальных. Это было настолько важно, что снабжением водкой руководил лично нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян.

Фантаст из Уокигана

22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс родился Рэймонд Дуглас Брэдбери. Родной город он описал в таких произведениях, как «Вино из одуванчиков» и «Лето, прощай!». До этого Брэдбери стал известным писателем благодаря романам «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту». Писал до самой смерти, начиная утро с работы над рукописью, хотя последние 12 лет был прикован к инвалидному креслу.

22 августа 1953 года СССР и ГДР подписали в Москве соглашение, согласованное с руководством Польши, в соответствии с которым с 1 января 1954 года из ГДР прекращались все поступления в качестве репараций (возмещения за причиненные войной убытки, которое государство-агрессор выплачивает в пользу страны-победителя). СССР изъял у бывшей Германии имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР (15,8 млрд долларов): 72 тысячи вагонов строительных материалов, около 3 тысяч заводов, 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, 1 млн 335 тысяч голов скота, 2,3 млн тонн зерна.