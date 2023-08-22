День в истории: в Ново-Татарской слободе появилась меховая фабрика, а на стадионе прозвучали молитвы
Чем примечательна дата 22 августа?
Сегодня, 22 августа, появился Восточный педагогический институт, открылась меховая фабрика, отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией по мусульманскому летоисчислению, стартовал чемпионат WorldSkills, появилась автономная область Коми, в Красной Армии стали выдавать сто граммов водки. Родились: писатель Рэй Брэдбери, фехтовальщица Тимеа Надь. Умерли: авиаконструктор Александр Яковлев, актер Александр Демьяненко, министр МВД Борис Пуго. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
1100 лет с момента принятия ислама
22 августа 1922 года появился Восточный педагогический институт. Случилось это после объединения Педагогического института, Восточной академии, факультета общественных наук Казанского университета. У пединститута было четыре отделения: физико-математическое, биолого-географическое, словесно-историческое и востоковедения.
22 августа 1928 года по решению Пушносиндиката Народного комиссариата внешней торговли именно в Казани открылась меховая фабрика. Корпуса ее разместили в Ново-Татарской слободе, где до революции было развито меховое производство и уже находились корпуса частных заводов. После строительства фабрики облик слободы полностью изменился. В 1930 году — это Казанский меховой комбинат, с 1963-го — Татарское производственное объединение, а с 1992-го — АО «Мелита».
22 августа 1989 года на Центральном стадионе отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией (по Хиджре). Для того времени это был важный шаг: религиозное мероприятие проводится на государственном уровне. В частности, тогда на пересечении улиц Мусина и Маршала Чуйкова была заложена мечеть «Булгар». На стадионе же состоялась премьера первой в стране рок-оперы на татарском языке «Магди» Масгуды Шамсутдиновой.
22 августа 2019 года в Казани стартовал 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это был первый случай, когда его проводили в России. В нем приняли участие более 1 350 работников и студентов из 63 стран мира и регионов России, которые участвовали в состязаниях в 56 компетенциях. В общекомандном зачете сборная России, в которую вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, завоевала 2-е место с 14 золотыми, 4 серебряными и бронзовыми медалями. На 1-е место вышла команда из Китая, а 3-е место досталось Южной Корее.
22 августа 2022 года «Реальное время» рассказывало о затянувшемся споре семьи бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова и бывшего друга этой семьи, бизнесмена Марата Исламова. По заявлениям последнего в 2017-м против Швецовых возбудили серию уголовных дел, но громкие задержания и аресты закончились прекращением дел. Перед Фемидой в итоге предстал сам Исламов. В этот понедельник ожидается оглашение приговора. В прениях прокурор требовала 8 лет колонии за аферы на четверть миллиарда рублей, обвиняемый настаивал на оправдании.
Сто граммов
22 августа 1921 года на карте страны появилась автономная область Коми (Зырян). В 1936-м она была преобразована в автономную республику. До 1917 года территория, на которой проживали коми, входила в состав разных губерний — Архангельской, Вологодской, Вятской. Заселять его начали 1930—1950-е годы — это связано с деятельностью ГУЛАГа, а также выявлением больших запасов каменного угля и появлением железной дороги Ухта — Печора — Инта — Воркута.
22 августа 1941 года Сталин подписал постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии»: «Начиная с 1 сентября 1941 года тем, кто находится на передовой линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов водки (крепостью 40 градусов) в день». Через 3 месяца после Курской битвы и форсирования Днепра, в ноябре 1943 года, Сталин утвердил окончательные «наркомовские» нормы: 100 граммов для бойцов на передовой и 50 граммов для остальных. Это было настолько важно, что снабжением водкой руководил лично нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян.
Фантаст из Уокигана
22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс родился Рэймонд Дуглас Брэдбери. Родной город он описал в таких произведениях, как «Вино из одуванчиков» и «Лето, прощай!». До этого Брэдбери стал известным писателем благодаря романам «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту». Писал до самой смерти, начиная утро с работы над рукописью, хотя последние 12 лет был прикован к инвалидному креслу.
22 августа 1953 года СССР и ГДР подписали в Москве соглашение, согласованное с руководством Польши, в соответствии с которым с 1 января 1954 года из ГДР прекращались все поступления в качестве репараций (возмещения за причиненные войной убытки, которое государство-агрессор выплачивает в пользу страны-победителя). СССР изъял у бывшей Германии имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР (15,8 млрд долларов): 72 тысячи вагонов строительных материалов, около 3 тысяч заводов, 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, 1 млн 335 тысяч голов скота, 2,3 млн тонн зерна.
комментарии
"22 августа 1989 года на Центральном стадионе отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией (по Хиджре). Для того времени это был важный шаг: религиозное мероприятие проводится на государственном уровне. В частности, тогда на пересечении улиц Мусина и Маршала Чуйкова была заложена мечеть «Булгар»".
Большинство учёных в 1989 г. ещё помнили науку "Логика".
Сейчас мечеть в честь 1100 летия принятия народами Булгарского государством ислама "доминирующие" татарстанским учёные запросто могли бы назвать "Татар", нарушая все Законы логики.
Хотя давно известно, что основным населением Булгарского государства Алмуша были '"сакалиба-славяне", а булгары были в меньшинстве, представляли из себя правящую военную элиту.
Ибн Фадлан прямо писал, что Алмуш был "царем сакалиба'", то есть "царем славян".
Сакалиба-славяне приняли добровольно ислам в 922 году на Средней Волге - это исторический факт, который со временем войдёт во все учебники - школьные и вузовские.
Ученый араб, секретарь Багдадского посольства Ибн Фадлан, мог отличить тюрка от славянина, не глупее нас с вами был, вероятнее всего, что гораздо умнее. Тем более, что в посольстве был принявший ислам "сакалиба", то есть "славянин" - по всей вероятности его взяли в качестве переводчика.
Ибн Фадлан не пишет в своей Книге, что Алмуш был "царем булгар" - так пишут фальсификаторы истории, науки и Книги Ибн Фадлана, вы эти фальсифицированные переводы видимо и читали.
Ибн Фадлан пишет, что Алмуш был "царем сакалиба", то есть "царем славян" - это исторический факт, который могут проверить все знающие арабский язык и читавшие перевод честных ученых-арабистов, например А.П.Ковалевского. За честный перевод Ибн Фадлана марксисты отправили историка-арабиста А.П.Ковалевского в концлагерь, чтобы других ученых-историков напугать. И стали публиковать фальсифицированные переводы Ибн Фадлана, где печатали, что Алмуш был "царем булгар". Но правду не скрыть и тем более не уничтожить - Алмуш был "царем сакалиба", то есть "царем славян".
Ну какие "народы" в девятом веке?