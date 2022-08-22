Дело на 250 миллионов: прокурор просит посадить на 8 лет «заклятого друга» семьи Швецовых

Сегодня в казанском суде может быть поставлена точка в затянувшейся «войне» семьи бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова и бывшего друга этой семьи, бизнесмена Марата Исламова. По заявлениям последнего в 2017-м против Швецовых возбудили серию уголовных дел, но громкие задержания и аресты закончились прекращением дел. Перед Фемидой в итоге предстал сам Исламов. В этот понедельник ожидается приговор. В прениях прокурор требовала 8 лет колонии за аферы на четверть миллиарда рублей, обвиняемый настаивал на оправдании.

Швецова-старшего суд не допрашивал



Ко дню вынесения приговора Марат Исламов провел в СИЗО без малого четыре года, или почти шесть — с учетом нормы день ареста за полтора дня колонии общего режима. Бывший директор ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» и «ФК «Дорстройинвест» был задержан 17 сентября 2018 года и с тех пор находится за решеткой.

Дело против Исламова и привлеченного им юриста Павла Попова возбудили в МВД по материалам, полученным из прокуратуры РТ. Обвинения в адрес фигурантов выдвинули члены семьи бывшего министра транспорта — вице-премьера Татарстана Владимира Швецова, успевшего поработать и замглавы департамента строительства Москвы. Ключевой потерпевшей стала свояченица ВИП-чиновника — сестра его жены Венера Латыпова.



На момент ареста Исламов и сам имел статус потерпевшего в «деле Швецовых», которым с осени 2017-го занимался Следком по РТ. В адрес детей бывшего министра — руководителей семейных фирм, их подчиненных и самого Швецова-старшего сыпались обвинения — в превышении полномочий, в хищении у «ПАКа» и Исламова 60 млн рублей, в уводе 11 лизинговых автобусов, налоговых аферах и мошенничестве с субсидиями по строительству домов для молодых семей.

В 2019-м полностью прекратили преследование Владимира Швецова-младшего и его сестры Эллины Шайер. Фото: Амин Галямов

Сын Швецова успел побывать за решеткой и под домашним арестом, экс-министра суд сажать на время следствия отказался, однако после освобождения его несколько раз задерживали по новым делам.



Прокуратура РТ отказалась утверждать обвинение Швецовым, усмотрев в нем процессуальные нарушения. Источники «Реального времени» уверяют, к тому моменту дело попало на контроль Генпрокуратуры. В итоге в 2018-м следователи закрыли дела против Швецова-старшего, а также сотрудниц АО «Авангард» Ихсановой и Устининой, а в 2019-м полностью прекратили преследование Владимира Швецова-младшего и его сестры Эллины Шайер.

Однако в начале 2020-го СК «реанимировал» дело против Шайер и даже направил его в суд по двум статьям о мошенничестве с ущербом в 8,2 млн рублей. Но тут уже суд усмотрел ошибки в обвинении и в декабре 2020-го вернул дело силовикам. Вновь на рассмотрение оно не поступало. Его судьбу в СК комментировать отказались.

По данным источников «Реального времени», правом на реабилитацию за незаконное преследование ни сам бывший вице-премьер, ни его дети пока не воспользовались. Зато стали свидетелями в уголовном деле Исламова и Попова, которое вот уже третий год — с декабря 2019-го — рассматривается Вахитовским судом. Так в суде показания давали Эллина Шайер, ее тетя — потерпевшая Венера Исламова, а вот сам Владимир Швецов-старший на судебном допросе не был — его показания следователям оглашала сторона обвинения.

«Вина подсудимых полностью установлена исследованными доказательствами», — сообщила суду гособвинитель Елена Петрова

Адвокат Швецовых о подсудимом: «Не осознал и не раскаялся»

В финале процесса по ходатайству прокуратуры Вахитовского района суд продлил срок ареста экс-главы ПАО «ПАК» Марата Исламова еще на три месяца — до 19 декабря 2022 года. Второй фигурант дела Павел Попов был освобожден из-под стражи еще в ходе следствия — в марте 2019-го.

Прения и выступления фигурантов с последним словом растянулись на несколько заседаний. «Вина подсудимых полностью установлена исследованными доказательствами», — сообщила суду гособвинитель Елена Петрова, напомнила детали обвинения, показания свидетелей и предложила для бизнесмена Исламова наказание в 8 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, а юриста Попова — 6 лет колонии со штрафом 500 тысяч. При этом первому инкриминируют покушение на хищение и две совершенные аферы, а второму — участие лишь в первом эпизоде. Вкратце напомним их фабулу, по версии обвинения:

Эпизод 1. Покушение на хищение 25,79 млн рублей у ПАО «ПАК» через Третейский суд и Арбитражный суд РТ — вознаграждения в размере 15% от продажи имущества ПАО «ПАК» за 172 млн рублей ОАО «Риат», которое было прописано в договоре об услугах Попова. Иск подавался в Третейский суд, а исполнительный лист Попов представил уже в арбитраж, но у суда появились сомнения в чистоте сделки, после чего Попов отозвал требования. Период предполагаемого преступления — март 2017 года — июль 2018 года, обвиняются Попов и Исламов (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

у ПАО «ПАК» через Третейский суд и Арбитражный суд РТ — вознаграждения в размере 15% от продажи имущества ПАО «ПАК» за 172 млн рублей ОАО «Риат», которое было прописано в договоре об услугах Попова. Иск подавался в Третейский суд, а исполнительный лист Попов представил уже в арбитраж, но у суда появились сомнения в чистоте сделки, после чего Попов отозвал требования. Период предполагаемого преступления — март 2017 года — июль 2018 года, обвиняются Попов и Исламов (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эпизод 2. Мошенническое хищение 46 акций ЗАО «ФК «Дорстройинвест» свояченицы Швецова-старшего Венеры Латыповой на сумму 87,3 млн рублей по фиктивным документам о выкупе и зачислении части акций на счет «неустановленных акционеров» с декабря 2000 года по январь 2018 года. Обвиняется Исламов (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

по фиктивным документам о выкупе и зачислении части акций на счет «неустановленных акционеров» с декабря 2000 года по январь 2018 года. Обвиняется Исламов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эпизод 3. Хищение 198 тысяч 721 акции ПАО «ПАК» на 137,1 млн рублей путем фиктивных сделок, вследствие которых акции не попали в конкурсную массу и оказались у отца, жены, дочери и зятя Исламова. Период предполагаемого преступления — с сентября 2016 года по январь 2018 года. Обвиняется Исламов (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По мнению стороны обвинения, позиция Попова (на фото) вообще не выдерживает критики

Помощник прокурора района также просила суд удовлетворить полностью гражданский иск по делу, заявленный потерпевшей Латыповой на сумму аж 224,4 млн рублей — по двум эпизодам с акциями. Отметим, бывший директор «ПАКа» считает себя законным владельцем данных активов и жертвой наветов со стороны Швецовых в ответ на его обвинения в попытке завладеть 60 млн рублей от продажи имущества «ПАКа» в Набережных Челнах. Швецовы, в свою очередь, смогли убедить силовиков — эти 60 млн были семейной долей — поскольку Латыпова была одним из основных акционеров «ФК «Дорстройинвест», который выступал учредителем «ПАКа».



По мнению стороны обвинения, доводы Исламова несостоятельны. А позиция Попова вообще не выдерживает критики: мол, он был молод, в 24 года у него не было житейской мудрости, полностью доверял Исламову и находился под его влиянием. «На тот момент Попов заканчивал магистратуру, вел в суде 5-6 дел, обладал юридическим познаниями, чтобы различать факты оказания возмездной сделки и уголовно наказуемого деяния», — отметила Елена Петрова.

Адвокат потерпевшей Латыповой, москвич Вадим Лебедев ранее защищал в другом уголовном деле Эллину Шайер. В прениях он поддержал занятую прокуратурой позицию о реальном сроке Марату Исламову «не менее восьми лет». А вот Попову предложил наказание, не связанное с лишением свободы.

По мнению Лебедева, поведение бывшего руководителя «ПАКа» на процессе и его попытки ввести в заблуждение суд свидетельствуют: «Исламов не встал на путь исправления, не осознал и не раскаялся в содеянном». А еще — не принял мер к возмещению ущерба.

Адвокат потерпевшей Латыповой, москвич Вадим Лебедев ранее защищал в другом уголовном деле Эллину Шайер

Попов: «Если им причинен вред, то я раскаиваюсь»

В последнем слове не ставший миллионером юрист Павел Попов заявил — похищать средства транспортного предприятия и его акционеров не планировал. «Я просто оказывал юридические услуги, которые действительно способствовали продаже имущества в пользу ООО «Риат». Не имел цели незаконного обогащения, работал в рамках договоренности с Маратом Альбертовичем Исламовым о вознаграждении в виде процента от прибыли по сделке».

— Если я заблуждаюсь в юридической оценке своих действий, и судом будет установлена моя вина, то я выражаю перед потерпевшими — которые, к сожалению, отсутствуют [в зале суда] — извинения. Если им причинен вред, то я в этом раскаиваюсь, — сообщил обвиняемый в покушении на мошенничество под 26 млн рублей. И просил не изолировать его от близких и не лишать возможности работать по профессии.

Также Попов напомнил — на следствии он частично признал вину «в ряде обстоятельств, в том числе — в создании имитации гражданско-правового спора с ПАО «ПАК», которое на тот момент уже было банкротом.

Адвокат Виталия Малышева в защиту Попова просила оправдать его.

В последнем слове не ставший миллионером юрист Павел Попов заявил — похищать средства транспортного предприятия и его акционеров не планировал

Исламов: «Считаю себя невиновным»

Бывший директор целого ряда «швецовских» фирм в прениях и последнем слове заявлял — обвинения «основываются на голословных и ничем не подтвержденных» показаниях потерпевшей Латыповой и ее близких родственников, заинтересованных в данном уголовном деле.

«Считаю себя невиновным. По моему мнению, они оговаривают меня с целью прикрытия другого, по моему мнению, совершенного ими в отношении ПАО «ПАК» преступления, выраженного в хищении 60 млн рублей», — заявил Марат Исламов в прениях. Напомним, эту сумму сами Швецовы называли их долей от продажи того самого имущественного комплекса в Челнах, и их преследование по этой истории было прекращено еще в 2019 году.

По мнению подсудимого и его адвоката Мидхата Курманова, сторона обвинения опирается на сфальсифицированные документы, якобы найденные в копиях юристами Швецовых в здании казанского автовокзала «Южный» — причем после обыска, который там проводила полиция. В частности, договор о купле-продажи акций 2005 года и передаточный акт без реквизитов и паспортных данных продавца Захватова и покупателя Латыповой.

«В данных копиях указан покупатель Латыпова Венера Мингазовна, не Венера Музагитовна, как зовут потерпевшую, — подчеркнул бывший директор «ПАКа» и «ФК «Дорстройинвест». — При этом Захватов и Демьянова отрицают сам факт принадлежащих им акций «Дорстройинвеста» Латыповой, также как и факт самого знакомства с ней».

Исламов считает — судебный допрос Латыповой, которого защита добивалась больше года (!), лишь добавил вопросов. Эта потерпевшая подтвердила — никакого реального участия в деятельности транспортных и дорожных организаций не принимала, вошла в состав учредителей по просьбе Швецовых, ни в одном собрании не участвовала.

«Считаю себя невиновным», — заявил Марат Исламов

«В суде Латыпова показала, что денежные средства в уставный капитал ЗАО «ФК «Дорстройинвест» она отдала своей племяннице Шайер. В свою очередь свидетель Шайер на судебном следствии сказала — никаких денежных средств в уставной капитал не вносила, так как ей тогда было 16 лет. Данные противоречия в суде не устранены», — настаивает подсудимый и обращает внимание, что копии квитанций, якобы подтверждающих внесение денег, заверены неуполномоченными лицами, подписи неразборчивы, оригиналы документов не представлены... «Значит, не установлен сам факт оплаты», — рассуждает он.

Также подсудимый упрекнул следователей, что по двум эпизодам с акциями они насчитали ущерб произвольно, так и не установив конкретные даты совершения усматриваемых преступлений. А ведь в случае с акциями «Дорстройинвеста» речь идет о промежутке в 17 лет...

Курманов о «кривых» заявлениях без ответственности за донос

Защитник Исламова Мидхат Курманов в прениях просил полностью оправдать своего клиента. Он сделал акцент на допущенных нарушениях при возбуждении и расследовании дела. По его мнению, в МВД не имели права возбуждать дело в отсутствие заявления от потерпевшего. В данном случае с заявлением в прокуратуру обратилась старшая дочь Швецова — Инесса Дроздецкая, как представитель акционеров «ПАКа» Морозовой и Дьяконовой.

При этом Дроздецкая и ее доверители об уголовной ответственности за заведомо ложный донос не предупреждались, подчеркивает адвокат, считая, что само возбуждение по эпизоду «юридических услуг на 26 млн» и все последующие действия незаконны. Он отмечает — дело было возбуждено против Попова и неустановленных лиц, а против Исламова по этому составу дело не возбуждалось, вследствие чего он был лишен возможности защищаться.

Курманов также обратил внимание суда: прокуратура переправила материалы в МВД Татарстана без вынесения постановления о наличии признаков состава какого-либо преступления, чем вмешалась в гражданско-правовой спор, не затрагивающий интересы государства.

Защитник Исламова Мидхат Курманов в прениях просил полностью оправдать своего клиента

По эпизоду с акциями «Дорстройинвеста» заявитель Латыпова об уголовной ответственности также не предупреждалась, сообщил защитник. Ведь заявление она направляла... в Центробанк, причем просила привлечь Исламова как гендиректора, к административной (!) ответственности. Однако в МВД в отсутствие заявления о преступлении усмотрели уголовный состав.

Кроме того, защитник указывает — следствием установлено, что 20 якобы похищенных Исламовым акций (по версии обвинения — это акции Латыповой) зачислены в реестре на счет неустановленных лиц. И следствие этот факт не отрицает, но все равно включает эти 20 акций в размер ущерба по эпизоду на 87 млн рублей. При наличии подлинных документов потерпевшей не составило бы труда доказать свое право на эти активы, говорит Курманов.

Встречные обвинения в фальсификации

Обвинение в фальсификации доказательств звучало на суде и с потерпевшей стороны. Адвокат Вадим Лебедев в интересах Латыповой называл представленный защитой дубликат договора покупки акций Исламовым и Захватов «ничтожным новоделом». Он указывал — на представленном документе указана дата его составления — 2001 год, тогда как в материалах дела есть подтверждение — в 2002-м Захватов оставался акционером. Об этом говорится в приобщенном к делу аудиторском заключении.

«Поведение подсудимого в ходе рассмотрения дела, его позиция — все свидетельствует о том, что Исламов пытается любыми способами избежать уголовной ответственности, ввести суд и других участников процесса в заблуждение», — считает адвокат свояченицы Швецова-старшего.

Такой попыткой Лебедев считает и высказываемые Исламовым сомнения в том, что Латыпова была владельцем акций. И ссылается на приобщенный протокол допроса Исламова образца 2017-го года из «дела Швецовых», где тот собственноручно приобщил к протоколу телеграмму с приглашением Латыповой на собрание акционеров ЗАО «ФК «Дорстройинвест».



«Если бы у Исламова были бы сомнения в том, что Латыпова вносила денежные средства, то он поднял бы этот вопрос еще 16 лет назад», — рассуждает московский адвокат. И подчеркивает — на протяжении многих лет подсудимый пользовался почти безграничным доверием семьи Швецовых.

Ожидается, что сегодня Вахитовский суд Казани даст оценку доводам обвинения и защиты при оглашении приговора.