Гендиректор ТАИФ-СМ: «Не люблю слово «импортозамещение», мы делаем свое и, как правило, лучше»

Время возможностей: единственный в России производитель ПАОМ наращивает активность в нише промышленных масел и смазок

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Геополитическая обстановка и постоянно растущее санкционное давление коллективного Запада на экономику России поставили промышленность страны перед непростым выбором, в том числе и в вопросах обеспечения производств качественными смазочными материалами. С закрытием привычных каналов остается не так много вариантов: параллельный импорт без гарантий самого факта поставки и того, точно ли придет то, что нужно; потеря времени и возможные риски, связанные с поиском и применением доступных готовых аналогов; или создание нового продукта, учитывающего специфику и особенности конкретного предприятия и условий эксплуатации оборудования. Те, кто просчитывает шаги наперед, делают ставку на отечественный продукт. О ситуации на рынке индустриальных масел и смазок в России и роли, которую готова сыграть в решении актуального вопроса входящая в Группу ТАИФ компания «ТАИФ-СМ», — в материале «Реального времени».

На новые рельсы

Смазочные материалы давно перестали считаться просто расходниками. Доказано, что от качества масел и эффективности подбора смазок зависят возможности повышения эффективности производств. События последних лет наглядно продемонстрировали опасность излишней зависимости от импорта. О чем бы ни шла речь: технологиях, оборудовании, сырье или смазочных материалах, играющих одну из ключевых ролей в работоспособности, эффективности, долговечности эксплуатируемого оборудования на предприятиях различных отраслей.

Согласно исследованиям FMI, одного из ведущих глобальных поставщиков специализированных синдицированных отчетов о рыночных исследованиях и комплексных консультационных услуг, мировой рынок промышленных смазочных материалов в ближайшее десятилетие будет расти в среднем на 4,4% в год. Уже в текущем году, по предварительным расчетам, оборот сегмента составит в денежном выражении $22,8 млрд. По оценкам маркетингового агентства Technavio, чуть меньшими темпами — около 2,95% в год — будет расти в этот период и мировой рынок индустриальных трансмиссионных масел.

Мировое потребление смазочных материалов промышленными предприятиями, согласно прогнозам, растет на 4,4% в год Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Во время В2В-Конгресса «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении — 2023», что состоялся в мае 2023 года в Москве, прозвучало, что в 2022 году общий объем российского рынка смазок в целом оставался на прежнем уровне: 1,73 млн тонн, не изменился и объем потребления смазочных материалов для промышленности. При этом отмечается существенный — 39% — обвал импорта промышленных масел и смазок. Больше всего просели поставки из-за рубежа технологических масел, смазок, компрессионных и редукторных масел, а также смазочно-охлаждающих жидкостей. Каналы поступления импорта, что продолжают работать, далеко не всегда гарантируют стабильность и качество поставок, что подталкивает потребителей к переходу на новые рельсы, к более активному поиску вариантов импортозамещения на внутреннем рынке. Предложения, заслуживающие самого пристального внимания, есть.

Алексей Осипов: «Не замещать, а производить свое»

— Для отечественных производителей смазочных материалов, таких как ТАИФ-СМ, сегодня время возможностей. Сразу уточню: не люблю слово «импортозамещение». Зачем нам что-то замещать, если мы производим свое — во многом уникальное, с лучшей физикой, химией, с лучшим качеством. Сейчас время, когда рынок отчасти освободился от привозных товаров. Товаров, которые не всегда брали качеством, чаще известным именем и продвинутым маркетингом. Скажу больше: бывало и так, что продукт производился в России, отправлялся на экспорт, там «оборачивался» в известный бренд и возвращался к нам как импорт уже под другим именем. Мы многое можем сами, и сейчас мы можем дать очень серьезный результат, — выразил уверенность генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов.

Алексей Осипов: «Мы многое можем делать сами» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Как раз тот самый рынок высокотехнологичных масел, который не интересен многим компаниям ввиду сравнительно небольшого объема производства и сложности технологии производства, замещаем мы, ТАИФ-СМ, — дополнил своего руководителя заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.

Широкие возможности татарстанской компании дает уникальное сочетание современных высокоэффективных производств и одна из лучших в стране научно-исследовательских баз. Кроме лаборатории, отвечающей за контроль качества продукции непосредственно на производстве, ТАИФ-СМ создан собственный Центр R&D (Центр исследований и разработок), где и происходит разработка уникальных рецептур под конкретные, заданные заказчиком параметры, а получившиеся образцы проходят полный цикл испытаний: старение, окисление, взаимодействие с катализаторами, работа в условиях повышенных нагрузок, в условиях высоких и низких температур. Иными словами, каждый продукт, прежде чем впервые будет применен на том или ином реальном оборудовании, сначала испытывается в R&D-центре в максимально приближенных к реальным, но только в разы, а то и на порядки ускоренных условиях.

ТАИФ-СМ берет на себя полный цикл: от разработки до производства необходимой партии продукта Максим Платонов/realnoevremya.ru

Причем научно-производственные возможности ТАИФ-СМ позволяют оперативно реагировать на практически любые запросы рынка.

— Весь рынок индустриальных масел и смазок можно условно разделить на две части: общая индустрия — это продукты для стандартных редукторов, компрессоров и др., то есть для большей часть используемого индустриального оборудования. Но есть некоторое количество масел и смазок, к которым предъявляются особые требования. Их мы выделяем во вторую группу. Иными словами, общие и точечные заказы. По «общим» маслам и смазкам, имея полиальфаолефины, мы способны заменить (и заменяем) практически любые высококлассные европейские бренды из сегмента премиум, как и с маслами и смазками из второй группы, — в интервью журналисту «Реального времени» рассказал Сергей Агабеков.

От поступления задачи до производств и отправки потребителю заказанной партии проходит от 2 месяцев до года Максим Платонов/realnoevremya.ru

По его словам, от момента обращения в ТАИФ-СМ заинтересованного заказчика до завершения опытно-промышленных испытаний может, в зависимости от сложности задачи, потребоваться от 2 месяцев до года. Точный подбор материалов под конкретные требования способен оказать существенное влияние на КПД и эффективность эксплуатируемого заказчиком оборудования.

— Полномасштабные опытно-промышленные испытания (ОПИ) нужны преимущественно для масел и смазок, которые работают на стратегически важных узлах и в работе которых клиент и сам должен быть уверен на все 100%. Ответственный клиент сегодня не гонится за импортом, он будет настаивать на отечественном продукте и проведении ОПИ в тех же условиях, в которых работало предыдущее масло, в том числе и для того, чтобы оценить эффективность замены. Не буду утверждать, что кроме нас больше никто не сможет разработать такие смазочные материалы, но уверен, что мы делаем это быстрее и качественнее, — отметил Сергей Агабеков.

В контакте с потребителем

В случае с ТАИФ-СМ часто оказывается так, что по своим рабочим характеристикам создаваемый татарстанской компанией продукт даже превосходит изначальные запросы. Выполнять заказ качественно, в максимально сжатые сроки и с гарантией — ключи к успеху и постоянному росту клиентской базы компании. Еще один немаловажный фактор успеха — эффективная дистрибьюторская сеть, задача которой не просто продавать промышленные масла и смазки, но и быть надежным связующим звеном между производителем и потребителем продукции.

— Руководство и специалисты промышленного производства, понимая, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет аналога необходимого им продукта (а те, что идут через параллельный импорт, далеко не всегда отвечают заявленным требованиям), выходят на нашего дистрибьютора и озвучивают ему свои пожелания. Дистрибьютор переадресует задачу нам. Именно так запускается процесс разработки нового продукта в нашей компании, — пояснил в интервью «Реальному времени» Сергей Агабеков.

Один из таких дистрибьюторов ТАИФ-СМ, причем федеральный, специализирующийся на поставках смазочных материалов предприятиям энергетического комплекса, — нижегородская компания «С-Техникс», где для удобства даже было создано обособленное направление «Наземные газовые турбины», возглавил которое Иван Степанков.

Иван Степанков: «Первый контракт на поставку смазочных материалов от ТАИФ-СМ нами был заключен в октябре 2021 года» Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru

— Во взаимодействии с ТАИФ-СМ нам была отведена специальная проектная работа в секторе импортозамещения полного спектра смазочных материалов для газовых турбин и компрессоров. То есть это турбинные и компрессорные масла, а также все, что входит в эти подгруппы или взаимодействует с ними. Мы ведем проектную работу: приезжаем к заказчику, обсуждаем возможности замены импортного бренда, продвигаем продукцию ТАИФ-СМ, в том числе предлагаем возможности проведения тестирования, анализа и оценки совместимости масел. Работа эта начата с августа 2021 года. Уже в октябре был подписан первый проект с Глазовской ТЭЦ. Обеспечили поставку для газотурбинных установок SGT-600, — рассказал Иван Степанков журналисту «Реального времени».

К апрелю 2023-го только при участии «С-Техникс» с применением масел от ТАИФ-СМ работали уже 14 объектов энергогенерации в ХМАО, Удмуртии и Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области с общим количеством турбин порядка 30 единиц. Сегодня эта цифра уже намного больше. И это, по большему счету, только первые шаги, уверен Иван Степанков:

— Объем наших продаж по 2022 году достиг порядка 170 тыс. литров именно в энергетику и именно по маслам ТАИФ-СМ. Общий рынок — это порядка 3 млн литров. Мы только на начальном этапе пути. Прошу учитывать, что это не годовой объем, а объем залитого оборудования. И из этих 3 млн литров сегодня 170 тыс. — это продукция ТАИФ-СМ.

Промышленная география применения смазочных материалов от ТАИФ-СМ только энергетикой не ограничивается.

Алексей Осипов: «ТАИФ-СМ сейчас соучастник производства полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мы сейчас поставщики «Казаньоргсинтеза», — сообщил генеральный директор ТАИФ-СМ Алексей Осипов и добавил: — Можно сказать, что мы соучастники производства полиэтилена. Компрессор очень ответственный узел для предприятия. Выстроено взаимодействие и с компаниями Группы ТАИФ, в состав которой входит и сам ТАИФ-СМ. Такие высокотехнологичные компании, как ТАИФ и СИБУР, заинтересованы в развитии таких сложных производств, как наше.

Сергей Агабеков: «ТАИФ-СМ уже выполнен ряд интересных заказов по созданию уникальных индустриальных смазочных масел» Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Был очень интересный проект для компании НЛМК в Белгородской области. На дробящих каменные глыбы грохотах, в редукторах, образовывались задиры. Работало оборудование на импортном масле. Мы изучили ситуацию и выяснили, что используемое ими масло было в целом хорошим, но вот противозадирные свойства у него слабые. Мы поэкспериментировали с присадками и сделали масло под конкретные узлы. Проблема снята, — рассказал об еще одном успехе Сергей Агабеков.

Сейчас Центр R&D ТАИФ-СМ работает над проработкой негорючего масла для систем управления турбинами Уральского турбинного завода. Уже проработана широкая линейка гидравлических масел. Демонстрирует успехи так называемый «Арктический проект». Ведутся активные работы и с зарубежными потребителями. Это не только страны постсоветского пространства, но и представители дальнего зарубежья.

— Недавно мы сделали компрессорное масло для индийских компрессоров. Тех, что подают воздух в шахту. Постоянный контакт с кислородом приводил к быстрому окислению. Чтобы предотвратить это разрушающее воздействие, мы сделали специальную композицию из антиокислительных и моющих присадок, что не типично для компрессорных масел. И тут есть еще одна интересная особенность: любой студент профильного вуза знает, что компрессорные масла должны быть беззольными, то есть там не должно быть металлов, но в этом случае мы сделали как раз таки зольное компрессорное масло. Еще примерно тонна такого масла сегодня применяется на одном из предприятий в Архангельской области, — поделился некоторыми из ярких примеров успеха Сергей Агабеков.

Планы и перспективы

Компания имеет обширные планы на обозримое будущее. Кроме активного развития направлений создания классических минеральных и полиальфаолефиновых масел, уже ведутся работы над широкой линейкой ПАГов — полиалкиленгликолевых масел, отличающихся высокой термической и окислительной стабильностью. В частности, тех, что предназначаются для гиперкомпрессоров нефтегазохимических производств. Создается группа цепных ПАГов, редукторных, масел, предназначенных для газоперекачивающих установок и оборудования, где для масел критически важны теплопроводные свойства.

В планах ТАИФ-СМ создание широкой линейки полиалкиленгликолевых масел Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Широкий продуктовый портфель смазочных материалов изначально закладывался в стратегию развития бизнеса. За счет наличия полиальфаолефинов мы способны произвести богатую палитру масел для применения в самых различных условиях — от критически низких до высоких температур. В планах в идеальном ТАИФ-СМ в течение ближайших 5 лет расширить продуктовый портфель до 3 000 наименований. На сегодня их порядка 700, — поделился планами Сергей Агабеков.

А впереди еще более масштабные идеи. Об этих планах журналисту «Реального времени» рассказал генеральный директор компании Алексей Осипов:

— Есть масла, а есть высший уровень — присадки. Даже в масштабах планеты их производят очень немногие компании. Мы сейчас делаем первые шаги в этом направлении. Сырьевая база для полиальфаолефинов и для присадок очень схожа, и здесь трудностей у нас не возникнет. У нас есть очень серьезная научная база и значительный практический опыт. И главное — мы готовы получать новые компетенции.

ТАИФ-СМ готов к переходу на следующий уровень — наладить собственное производство присадок. Реклама АО «ТАИФ» Максим Платонов/realnoevremya.ru

Под новые задачи потребуются большие производственные мощности. И в этом направлении, по словам Сергея Агабекова, работа также ведется:

— Сейчас производственные мощности компании по смазочным материалам — 30 тыс. тонн в год. Уже в этом году мы планируем начать проект по увеличению мощности до 45 тыс. тонн в год.