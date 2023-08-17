Церковь в новейшее время / История христианства / Реальное время Live
Христианство на сегодняшний день считается самой крупной из мировых религий и по численности верующих, и по распространенности на всем земном шаре. В XX веке Русская православная церковь переживает одни их самых серьезных изменений: вспомнить одну только октябрьскую революцию 1917 года, когда правительство начало ликвидацию Русской Православной Церкви. Подробнее об истории церкви в Новейшее время сегодня расскажет священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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