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Церковь в новейшее время / История христианства / Реальное время Live

14:00, 17.08.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Церковь в новейшее время / История христианства / Реальное время Live
Фото: realnoevremya.ru

Христианство на сегодняшний день считается самой крупной из мировых религий и по численности верующих, и по распространенности на всем земном шаре. В XX веке Русская православная церковь переживает одни их самых серьезных изменений: вспомнить одну только октябрьскую революцию 1917 года, когда правительство начало ликвидацию Русской Православной Церкви. Подробнее об истории церкви в Новейшее время сегодня расскажет священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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