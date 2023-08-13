День в истории: арестовали Урманче, начали строить Берлинскую стену

Чем примечательна дата 13 августа?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru нацбиблиотекой РТ/kitaphane.tatarstan.ru

Сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левши, Велимир Хлебников поступил в Казанский университет, арестовали Баки Урманче, Ренат Акчурин представил вакуумный стабилизатор, началась первая летняя Спартакиада учащихся России, был подписан указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов», в Лондоне вышла в эфир первая цветная телепередача, в Берлине начали строить стену, сошел с рельс «Невский экспресс». Родились поэт и директор Кариевского театр Луиза Янсуар, фигуристка Мидори Ито, лидер кубинской революции Фидель Кастро. Умерли медсестра Флоренс Найтингейл, писатель Герберт Уэллс, шахматист Тигран Петросян. Подробнее — в подборке «Реального времени».

Для чего нужен вакуумный стабилизатор

13 августа 1903 года будущий поэт и один из ведущих участников движения футуристов в России Велимир Хлебников стал студентом физико-математического факультета Императорского Казанского университета. В ноябре его арестовали за участие в студенческой демонстрации, и он месяц провел в тюрьме. В феврале 1904 года Велимир подал прошение об увольнении из числа студентов, но летом попросил зачислить его на тот же факультет.

13 августа 1929 года в собственной мастерской в художественном техникуме был арестован художник Баки Урманче. Известно, что ранее он подписал «Письмо 82-х», в котором выражалось сомнение в необходимости форсированного перевода татарской графики на латынь. До 1933 года он отбывал заключение на Соловецких островах. После работал в Москве, Алма-Ате, Узбекистане. А в 1958-м смог вернуться в ТАССР.

13 августа 1981 года родилась Луиза Шарова. Псевдоним Луиза Янсуар взяла по названию села, в которое переехала с родителями, когда ей было три года. В 1998-м выпустила первый стихотворный сборник «Күзен ача умырзая». Работала литературным редактором и ответственным секретарем в журналах «Салават күпере» и «Ялкын». Совместно с режиссером Резедой Гариповой написала пьесы, поставленные на сцене Тинчуринского театра: «Сәйдәш. Йокысызлык» и «Карурман». С 2021 года работает директором Кариевского театра.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

13 августа 2002 года Ренат Акчурин представил в Москве вакуумный стабилизатор, позволявший проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки — даже в полевых условиях. За это хирург получил три Гран-при на всемирных выставках в Бельгии, Швейцарии и Южной Корее, орден Командора (Бельгия) и премию правительства России в области науки и техники.

13 августа 2003 года в Казани и Челнах началась первая летняя Спартакиада учащихся России. Около 5,5 тысячи спортсменов со всех концов страны приехали в Татарстан, чтобы выявить лучших в шестнадцати видах спорта. Юные мастера мерились силами в конном и гиревом спорте, в спортивной аэробике, баскетболе, вольной и греко-римской борьбе, шахматах, фехтовании на рапирах и саблях, художественной гимнастике, плавании, легкой и тяжелой атлетике.

13 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, что российский рынок рекламы претерпит значительные изменения, если поправки к закону «О рекламе» о новых правилах регулирования сферы все же примут. Предлагается создать единого оператора цифровых рекламных конструкций для наружной рекламы и классифайдов. Участники рынка считают закон непродуманным, против инициативы высказались ФАС, Минпромторг, Минэк, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская Гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс».



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Горбачев и репрессии

13 августа 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов». В 1992 году начались выплаты компенсаций репрессированным после принятия российского закона «О реабилитации жертв политических репрессий».

13 августа 2007 года электровоз и 12 вагонов фирменного поезда «Невский экспресс» сошли с рельсов на перегоне Бурга — Малая Вишера в результате подрыва железнодорожного полотна самодельным взрывным устройств. Пострадали 60 человек. В тот день 21 поезд на участке Петербург — Бологое был направлен в объезд.

Стена в Берлине

13 августа 1928 года в Лондоне вышла в эфир первая цветная телепередача. Телевизионная система Джона Лоуги Бэрда была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями. Впервые Бэрд продемонстрировал телепередачу в одном из универмагов в 1924 году в Лондоне. Изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, поэтому на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. После нескольких попыток в 1928 году ученый впервые создал действующую модель цветного телевизора — за 30 лет до его широкого практического использования.

13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену. Предполагалось, что стена сократит количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых дошло до двух миллионов человек. Длина стены составила 45 км, плюс 120 км вокруг Западного Берлина. Берлинская стена стала одним из самых известных символов холодной войны. После падения коммунистического режима в ГДР 9 ноября 1989 года берлинцы начали разрушать стену, и вскоре она была разобрана на сувениры.

