«Это экономический вандализм»: глава «Авито» — о попытке запретить сайты объявлений

Владимир Правдивый рассказал о главных трудностях и вызовах перед игроками рынка в случае принятия поправок к закону «О рекламе»

Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Российский рынок рекламы претерпит значительные изменения, если поправки к закону «О рекламе» о новых правилах регулирования сферы все же примут. Предлагается создать единого оператора цифровых рекламных конструкций для наружной рекламы и классифайдов. Участники рынка считают закон непродуманным, против инициативы высказались: ФАС, Минпромторг, Минэк, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская Гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс». О главных трудностях и вызовах, которые встанут перед игроками рынка, рассказал «Ленте.ру» гендиректор «Авито» Владимир Правдивый.



«Лента.ру»: Владимир, как вы можете в целом оценить поправки в закон «О рекламе»?



Владимир Правдивый: Сам по себе закон, в случае его принятия в текущем виде, станет без преувеличения необоснованным наказанием для всех участников рынка: компаний, населения, IT-сообщества и, в целом, экономики.

Крупнейшие участники отрасли, бизнес и общественные организации уже отправили письма в правительство и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект и исключить из него доски объявлений. ФАС вынесла отрицательную рекомендацию, так как сам законопроект исключает любую конкуренцию и приведет к ухудшению бизнес-среды и качеству услуг и продуктов для пользователей.

— Почему так? Как он повлияет на сложившийся ландшафт рынка классифайдов?

Из-за того, что в одном законопроекте смешали абсолютно разные по типу бизнеса модели — рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы, принятие этого закона приведет к закрытию таких сервисов, как «Авито». И на что бы он ни ориентировался изначально, это окажет критически негативное влияние не только на индустрию. «Авито» ежемесячно используют 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи. Сложно встретить человека, у которого нет аккаунта на «Авито».

Что касается ландшафта — в России в результате конкуренции и предпринимательской инициативы сложилась одна из самых сильных в мире индустрий сервисов объявлений. Что она собой представляет? Это сверхтехнологичные онлайн-платформы, где россияне решают свои ежедневные вопросы: покупают и продают товары, автомобили, квартиры, ищут работу и находят разных специалистов — от строителей до репетиторов. Это индустрия разная, она решает широкий спектр проблем пользователей. И говорить лишь об одном рынке невозможно. Например, заказ репетитора через «Профи.ру» — не то же самое, что покупка коляски через «Авито», доставка или квартиры с ипотекой через «ДомКлик».

Фото: avito.ru

Наша отрасль нанимает десятки тысяч человек, платит десятки миллиардов рублей налогов. Она прошла путь от простых сайтов объявлений до полноценного маркетплейса. Современная индустрия объявлений — это де-факто витрина с полноценными карточками товаров. Если частное лицо во Владивостоке, например, выставляет детское кресло, то покупателю в Калининграде достаточно нажать кнопку — и с помощью интеграции сервиса с «Тинькофф банком», Сбербанком или «Киви» и, например, «Почтой России» он получает комплектную посылку точно в срок. И только после этого его деньги переведут продавцу.

Это уже полностью транзакционная модель безопасной сделки, а не рекламная. Мы сотрудничаем с крупнейшими логистическими операторами в стране — Сберлогистикой, DPD, PickPoint — строим собственные пункты выдачи товаров. Наши клиенты могут отправлять и забирать товары с помощью сделки на «Авито» через 38 тысяч пунктов «Почты России». «Авито» только за 2022 год планирует инвестировать порядка 3,5 миллиарда рублей в развитие доставки в России, большая часть этих денег пойдет на субсидирование ее для частных пользователей, чтобы им было выгоднее и безопаснее продавать или покупать нужные для семьи товары из любой точки России.

— Авторы закона говорят о создании единого оператора. Можно ли создать агрегатор или аналог «Авито»? И сколько это может стоить?

Девять женщин за один месяц не смогут родить одного ребенка. «Авито» — классифайд номер один по посещаемости в мире. Такие компании создаются и рождаются раз в десятилетия. Это единороги, выпестованные десятилетиями конкуренции и развития. Успех «Авито» — это метод интеллектуальных проб и ошибок. Чтобы создать «Авито», потребовались инвестиции в сотни миллиардов рублей. Для примера — только в IТ-команду мы ежегодно вкладываем больше 10 миллиардов рублей, в инструменты безопасности на платформе — 3-4 миллиарда рублей.

И дело не только и не столько в финансовых затратах. В эту индустрию вложены десятки тысяч человеко-лет интеллекта. Существующие успешные сервисы объявлений — это совокупность сложного продукта (программного кода, оффлайн интеграций, транзакций), аудитории и работы десятков тысяч опытных человек, которые в режиме 24/7 поддерживают работоспособность сервиса. Можно, конечно, попробовать воссоздать похожую модель с нуля, но это будет лишь реплика и гарантий такого же успеха никто не даст. Потому что за любым успехом стоит своя команда и своя путеводная звезда.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Единый оператор позиционируется как мера повышения безопасности. Насколько необходимы такие изменения?

Сама инициатива дублирует уже действующее законодательство, так как наша индустрия и так очень сильно регулируется. К примеру, недавно был принят закон, который вносит поправки, ужесточающие требования к операторам персональных данных. Таким образом, этот пункт уже дублируется с обоснованиями авторов закона о рекламе и поэтому делает его избыточным.

Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах нельзя просто взять и опубликовать объявление: каждое из них будет проверяться модераторами на предмет его соответствия законодательству. Только в нашей компании 850 человек занимаются их проверкой. В их числе — 350 инженеров, построивших современный искусственный интеллект, который отрабатывает основной поток, и еще 500 человек, которые в ручном режиме разбирают отдельные случаи: например, после блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в несоответствии законодательству.

Все компании индустрии, включая «Авито», сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, мы первыми на рынке совместно с Минцифрой интегрировали в платформу услугу по верификации пользователей через Госуслуги с помощью приложения «Госключ». Для этого мы прошли и регулярно проходим все необходимые проверки.

Принятие поправок в закон и запрет классифайдов будет означать, что, во-первых, будут наказаны добросовестные компании, которые всегда соблюдали законодательство. Де-факто это обесценивает усилия государства по росту законопослушности бизнес-среды.

Во-вторых, пользователей фактически вытолкнут в серую и опасную зону, которая никак не регулируется — в сторонние мессенджеры, в том числе Telegram, Whatsapp, иностранные соцсети и другие платформы. Это все дезориентирует потребителя, создает вокруг него хаос, обнуляет его опыт. «Авито» годами формировал в людях привычку пользоваться внутренними чатами платформы, чтобы уберечь их от действий мошенников, учил их действовать безопасно через собственные алгоритмы и инструменты, выстраивал связи между клиентами, прокачивая репутацию и доверие.

Наша платформа — это сложная система, в которой переплелись технологии, накопленный опыт, знания и история наших пользователей. Закрыть «Авито» — это вырвать каждого из 56 миллионов пользователей с корнями из выстроенной вокруг него экосистемы сервисов, выбить почву из-под ног человека, который создал вокруг себя зону экономического и социального комфорта и безопасную среду.

Фото: avito.ru

В-третьих, нельзя забывать, что создание единого оператора и сосредоточение всех процессов в одном узле — это не безопасность, это уязвимость. Помимо ущерба для здоровой конкуренции, это еще и риск складывания всех яиц в одну корзину. Это недальновидно и подвергает риску как безопасность, так и защищенность данных миллионов пользователей.

— Тем не менее сегодня в стране остро стоит проблема мошенничества, и цифровая среда привлекает массу злоумышленников.

Мошенники — это следствие, а не причина — это болезнь общества. Одной аутентификацией эту проблему не решить. Любой банк идентифицирует своих клиентов по паспорту, но злоумышленники используют для своей деятельности не банки, а сторонние мессенджеры и звонки по телефону. И данный законопроект только подстегнет развитие подобных схем. Классифайды есть и всегда были мощным барьером на пути мошенников. Наши пользователи комплексно защищены внутри платформы, и пока они остаются внутри этого защитного круга — они в безопасности. Что будет, если убрать этот барьер? Криминализация онлайн-торговли. Сценарий потребления вернется к 90-м, когда перепродажа вещей осуществлялась через расклейку объявлений на заборах, авторынки и спонтанные барахолки, уличные развалы. Подвергать такой опасности и дискомфорту людей просто нельзя. Пользователю нужно помогать и сопровождать на всех этапах сделки, страховать от неверных решений, подсказывать правила поведения, препятствовать негодяям и выгонять их из экосистемы честного пользователя. Существующие классифайды за 25 лет научились делать это лучше других. Мы работаем в сегменте социальной коммерции и интегрировали в себя лучшие технологии защиты пользователей из разных форматов онлайн и оффлайн-торговли. Это наш собственный уникальный продукт.

— Ваши оппоненты заявляют о наличии недружественных акционеров, — чем может парировать «Авито»?

Фактами. В обсуждении таких вопросов нужно видеть всю картину целиком, а не фрагментарно. Конечный бенефициар «Авито» на текущий момент — фонд-инвестор из Южной Африки, относящийся к странам БРИКС — дружественных нам государств. Но самое главное — он уже заявил о продаже компании. Напомню, что есть и второй законопроект — депутата Госдумы Антона Горелкина, который ограничивает долю иностранного владения в российских компаниях. Поэтому, даже если авторы поправок в законе о рекламе обвиняют компанию в иностранной структуре акционеров, то нужно помнить, что этот вопрос уже проактивно решается самими акционерами и будет регулироваться другим, принятым в первом чтении документом.

К «Авито» сейчас приковано пристальное внимание во всем мире. То, что сейчас происходит с компанией — это момент истины и станет маркером для всего российского бизнеса и IT-сообщества того, как будет регулироваться индустрия и можно ли верить озвученным гарантиям безопасного развития в будущем.

— Если примут поправки, к каким, на ваш взгляд, эффектам это приведет?

Это экономический вандализм. Эффект будет очень токсичным и непредсказуемым. Но точно можно сказать, что не останется тех, кого это решение не затронет. По нескольким причинам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такие платформы, как «Авито», и есть виртуальная домашняя среда для людей. Закрыть «Авито» — это ухудшить жизнь людей и откатиться к тому, с чего они начинали десятки лет назад — фигурально заставить клеить объявления на подъездах и отдать их в руки мошенников.

Во-первых, и самое главное: классифайды — это не социальная сеть, не онлайн-магазин, это пронизывающая общество инфраструктура с миллионом жителей, их нельзя взять и переселить на другую платформу. Это образ жизни и привычка практически каждого россиянина. Представьте, что вы приходите домой, где недавно сделали ремонт, устроили собственный быт, завели домашнего питомца, расставили домашние фотографии, тапочки, посадили растение, пригласили друзей на ужин — и видите, что вместо дома — пепелище, со всеми вашими вещами и документами, планами и надеждами.

Такие платформы, как «Авито», и есть виртуальная домашняя среда для людей. Закрыть «Авито» — это ухудшить жизнь людей и откатиться к тому, с чего они начинали десятки лет назад — фигурально заставить клеить объявления на подъездах и отдать их в руки мошенников.

Во-вторых, будет нанесен удар по малому и среднему бизнесу — ведь «Авито» и аналогичные сервисы («Авто.ру», «Юла») стали самыми эффективными и удобными площадками для продвижения предпринимательства в России. Принятие этого закона означает, что классифайды будут вынуждены прекратить деятельность. А если исключить из площадки частные объявления — она умрет с точки зрения трафика и не будет интересна бизнесу.

В-третьих, будет уничтожена индустрия с десятками тысяч рабочих мест, включая значительное количество уникальных специалистов, которые неизбежно начнут искать работу за рубежом. А ведь наше правительство в последнее время провело большую работу по удержанию интеллектуального таланта в стране.

Четвертым эффектом станет ущерб каждой российской семье, простым людям и значительной части бизнесов. Россияне уже привыкли к продвинутым и комфортным IT-сервисам, и Россия справедливо ими гордится. Если сейчас уничтожить платформы социальной коммерции как «Авито», то ни одна компания — частный или государственный оператор — не сможет даже за 3 года создать аналогичный продукт.

Потребуются, как я говорил ранее, инвестиции в сотни миллиардов рублей и лет.

И здесь появляется пятый аргумент — за чей счет они будут осуществляться? Вместо пополнения бюджета десятками миллиардов рублей только в виде налогов государство должно будет тратить его на спонсирование частной компании для воссоздания успешных и привычных сервисов. Важно понимать, что пользователь «голосует рублем», и к голосу этому нужно прислушиваться. Можно ликвидировать индустрию, можно запретить заниматься этим бизнесом российским компаниям — но нельзя заставить человека пользоваться тем, что не удобно. Так их только вытолкнет в сферу, где не действуют никакие нормы и ограничения.

Создание одного монопольного оператора — это разрушение всей нашей индустрии. А кроме того — наказание практически всех россиян, российского малого и среднего бизнеса и удар по российскому бюджету. Стабильность любой экономики кроется в уверенности и стабильности общества.

— Владимир, от депутатов звучала информация, что компании с иностранными инвесторами передают данные россиян за границу в «недружественные» страны, это достоверная информация? Зачем кому-то знать, что я продаю велосипед?

Мы, как любая российская компания, понимаем вопрос важности национальной безопасности. Нет ни одного установленного судом факта утечки данных со стороны классифайда. «Авито» не производит трансграничную передачу данных частных российских пользователей. И никто за рубежом не имеет к ним доступа, вопреки опасениям инициаторов проекта. С точки зрения хранения персональных данных компания «Авито» проходила проверки Роскомнадзора — и всем понятно, что никакие физические или иностранные лица не имеют доступа к данным, которые хранятся здесь в Российской Федерации с точным соблюдением закона. При обсуждении таких судьбоносных для российской экономики инициатив очень хочется надеяться, что сторонники этих законопроектов будут опираться на факты, а не на городские легенды или заведомо искаженную информацию.

— В рамках недавно прошедшего в Государственной думе круглого стола, на котором нормы законопроекта обсуждались депутатами и представителями бизнеса, один из депутатов предложил участникам выступить с конкретными предложениями относительно этого законопроекта. В чем состоит ваше?

Мы считаем, что необходимо исключить регулирование классифайдов из текста законопроекта, который сейчас готовится ко второму чтению. Здесь нет и не может быть промежуточного варианта. Создание одного монопольного оператора — это разрушение всей нашей индустрии. А кроме того — наказание практически всех россиян, российского малого и среднего бизнеса и удар по российскому бюджету. Стабильность любой экономики кроется в уверенности и стабильности общества.

Мы готовы обсуждать и внедрять инициативы, которые с помощью нашей платформы сделают нашу экономику и страну сильнее и благополучнее, а жизнь каждого россиянина и предпринимателя — стабильнее. Но это возможно только при аргументированном диалоге, обсуждении, в которое ни нас, ни кого-то из индустрии на стадии разработки никто не приглашал.

Напомню, что «Авито» — это 56 миллионов человек, сотни тысяч бизнесов, 5 тысяч сотрудников, огромная сеть бизнес-партнеров, которые тоже интегрированы в наш бизнес. Закрытие «Авито» не может пройти бесследно. Игнорировать интересы всех этих людей равносильно социальному потрясению и удару по экономике.