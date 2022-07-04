Эксперты о маркировке интернет-рекламы: «Рынок и так переживает нелегкие времена!»

Ужесточение требований к рекламе в интернете, по мнению экспертов, вызовет сокращение рынка и увод бизнеса в тень

Негативным новшеством не в лучшие для рекламного рынка времена назвали большинство экспертов изменения в законе «О рекламе», которые вступят в силу уже этой осенью. Вводятся требования о маркировке всей коммерческой информации в интернете и указании рекламодателей, что повлечет за собой трансформацию индустрии: «часть игроков уйдут, часть бюджетов будет урезана или перераспределена в другие инструменты». Требования закона будут обязательны для большинства участников рекламного рынка. Подробнее об их реакции и грядущих переменах — в материале «Реального времени».

Всю информацию — в единую систему учета рекламы

Изменения в федеральном законе «О рекламе» вступят в силу с 1 сентября. С этой даты все рекламораспространители, рекламодатели и операторы рекламных систем будут обязаны представлять сведения в систему учета рекламы, которая создана Роскомнадзором. Информация будет храниться в ведомстве до 5 лет, доступ к ней смогут получить и другие государственные органы ФАС, ФНС и так далее.

В соответствии с распоряжением правительства в Роскомнадзор необходимо будет представлять подробную информацию о рекламодателях, рекламораспространителях и операторах рекламных систем — от ИНН до сведений об информационной системе, используемой для распространения рекламы. Кроме того, надзорное ведомство должно получать информацию о самой рекламе, в том числе описание объекта рекламирования, информацию о форме и объемах распространения рекламы, а также содержание рекламных договоров, включая информацию о цене.

Передавать информацию в Роскомнадзор, вне зависимости от способа направления, необходимо в течение одного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором распространялись соответствующие рекламные материалы. Если информация будет неполной, неправдивой, устаревшей или поступит с опозданием, участникам рынка будут грозить штрафные санкции. Вероятнее всего, их привлекут к административной ответственности по п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Для граждан сумма штрафа варьируется от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам неисполнение закона может обойтись в сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Передавать информацию в Роскомнадзор необходимо в течение месяца после выхода рекламы. Фото realnoevremya.ru

Изменения в законе потребуют серьезных материальных вложений

Участники рынка в большинстве своем негативно отреагировали на новые требования к рекламе в интернете. А самое главное — многим до сих пор неясны порядок и форма представления информации в Роскомнадзор. Кроме того, очевидно, что изменения в законе потребуют серьезных материальных вложений. По подсчетам Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), общие затраты на реализацию новых требований могут составить от 10 до 20 млрд рублей, и лягут эти расходы на участников рынка.

Президент АРИР Борис Омельницкий отметил, что в случае реализации изменений на отрасль ляжет нецелесообразная дополнительная нагрузка, и предложил перенести сроки вступления закона в силу. И это при том, что сфера рекламы серьезно пострадала в связи с уходом крупных западных рекламодателей.

Многим до сих пор неясны порядок и форма представления информации в Роскомнадзор. Фото realnoevremya.ru

«Участники рынка скорее заложники»



По мнению директора рекламного агентства «Виват» Ольги Глуховой, сфера интернет-рекламы сейчас и без того претерпевает трудности, а новые изменения еще больше усложнят жизнь рекламщиков в Сети:

— Пока не очень понятно вообще, как все будет происходить, каким способом. Конечно, с одной стороны, государство хочет сделать все прозрачно. С другой стороны, digital-реклама и так переживает нелегкие времена. «Яндекс» — целый океан, ВК толком еще не работает, лиды дорогущие, алгоритмы не работают, а тут еще и эти ограничения. И эта прозрачность как-то тоже непрозрачна, так как на данный момент нет четкой ясности в применении этой маркировки.

Участники рынка скорее заложники. Необходим период обучения, адаптации. В общем, усложняют все в и так сложные времена. Мы считаем, что эта мера изменит рынок, часть игроков уйдут, часть бюджетов будет урезана или перераспределена в другие инструменты. В общем, негативное новшество не в лучшие для рекламного рынка времена, — говорит Ольга Глухова.

Новый закон должен повысить прозрачность рынка интернет-рекламы, но пользу от нововведения пока получают только контролирующие органы, считает эксперт по маркетингу, основатель рекламного агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Существующий закон о рекламе, по ее словам, также работает и в интернете, его соблюдают все рекламные площадки, но отслеживать нарушения гораздо сложнее, чем в офлайн-рекламе.

— Остальные же участники рынка: рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем обязаны будут перестраивать бизнес-процессы и, возможно, нанимать новых сотрудников. При этом какие обязанности будут выполнять эти люди, пока непонятно. Очень надеюсь на понимание со стороны регулятора и что привлекать к ответственности в период адаптации не будут, — отметила Наталья Льдинова.

«Возможно, кто-то предпочтет перейти на «серую» работу с блогерами»

В SMM-агентстве Fragencу также задаются вопросом, как новшества будут реализованы на практике. Возможно, что обязанность по передаче информации в Роскомнадзор возложат на те платформы, которые будут распространять рекламу в Сети, а иначе рекламные агентства ждут серьезные проблемы.

— Пока совершенно непонятно, как будет выстроена структура и взаимодействие между заказчиками, агентствами, социальными сетями и Роскомнадзором. И, похоже, что точно мы с вами узнаем все только в сентябре, когда закон заработает. Хотя приятно, что на какие-то конкретные вопросы Роскомнадзор начал отвечать уже сейчас.

Если говорить конкретно о соцсетях, то сейчас официальных «операторов рекламной системы», как они названы в законе, несколько: «ВКонтакте», «Одноклассники», RuTube. Предполагаем, что именно они возьмут на себя функционал по представлению информации о рекламных объявлениях в Роскомнадзор, в том числе: юридическую информацию о рекламодателе и рекламораспространителе (то есть об агентстве, как наше), о целях рекламы, формате и так далее, — говорит основатель агентства, эксперт по продвижению в социальных медиа Регина Фасхеева.

Собеседница издания надеется, что к сентябрю в рекламных кабинетах, где агентства настраивают таргетированные объявления, появится соответствующий раздел. Поскольку внутренние инструменты проверки рекламы у соцсетей сейчас работают более чем тщательно. «Другой разговор, если эту ответственность переложат на рекламные агентства: тогда возникнут большие трудности с регистрацией каждого рекламного объявления (у нас их несколько сотен ежемесячно)», — добавила она.



— Общий вывод от первого знакомства с законом такой: все будет менее гибким, чем сейчас, — заключил директор агентства Станислав Щепичак. — Мы не сможем так быстро согласовывать объявления, а ведь на их согласование с заказчиком и модерацию в соцсети и так уходит значительное время. Возможно, кто-то из заказчиков предпочтет перейти с таргетированной на «серую» работу с блогерами, если их этот закон не коснется. Не исключаем, что нам в штат понадобятся новые специалисты, например юристы, которые будут дополнительно проверять рекламные объявления. Пока мы будем смотреть, как это будет работать в действительности, может, справимся своими силами.

От этого закона бизнес «наружки» только выиграет

В то время, как многие специалисты по рекламе в интернете еще не понимают, как перестроиться под новые законы, рекламщики из смежных направлений предвкушают повышение числа заказов. По мнению руководителя медиагруппы «РИМ» Ильи Фомина, быстрорастущий рынок интернет-рекламы может снизить темпы роста и уступить часть дохода от прибыли «наружке».

— Основа нашего бизнеса — это наружная реклама, то есть реклама на билбордах, щитах и так далее. И там и так уже все эти моменты об указании рекламодателей существуют, и для нас это не является никакой проблемой. Для нас это даже создаст более благоприятные условия, потому что если закон усложнит рекламодателю размещение рекламы в интернете, этот рекламодатель может выбрать для своего продвижения альтернативную площадку, в том числе и наружную рекламу, соответственно, часть денег будет приходить к нам. От этого закона наш бизнес, как оператор наружной рекламы, не только не пострадает, но даже выиграет, — отметил Илья Фомин.