День в истории: первая водородная и единый номер вызова

Чем примечательна дата 12 августа?

Фото: Мария Горожанинова/realnoevremya.ru

Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России. 12 августа начались переговоры между Татарстаном и Российской Федерацией, стартовало первенство России по гребле на байдарках и каноэ, открылись XXVI летние Всемирные студенческие спортивные игры в Шеньчжене, была взорвана первая советская водородная бомба, начал работать номер «112», появился компьютер IBM 5150, в Таиланде прогремело шесть взрывов. Родились театральный деятель Азгар Хусаинов, музыкант Марк Нопфлер, теннисист Пит Сампрас, хоккеистка Хейли Уикенхайзер. Умерли комбриг Ян Юдин, писатель Томас Манн, актриса Лоретта Янг. Подробнее — в материале «Реального времени».



Начались и не завершились переговоры

12 августа 1918 года у станции Красная Горка во время битвы за мост через Волгу был убит командир левобережной группы 5-й армии Ян Юдин. 14 августа решением Совнаркома станция была переименована в станцию Юдино — первый населенный пункт, названный в честь героя Гражданской войны. Юдин был торжественно похоронен в Свияжске (там находился штаб Восточного фронта), после его останки перенесли в Юдино. Кстати, отсюда родилась легенда, что в Свияжске когда-то стоял памятник Иуде.

realnoevremya.ru

12 августа 1941 года родился Азгар Хусаинов. В 1967—1971-м он был директором Мензелинского театра, в 1972—1975 годах возглавлял театр кукол, а в 1975—1981-м — Камаловский театр. Также был администратором в оперном театре, работал на телевидении, был замом главы Мензелинского района и замом директора НКЦ «Казань». Управлял фондом Сары Садыковой, а в последние годы был директором «Таткиноцентра».

12 августа 1991 года Москве начались переговоры между делегациями Российской Федерации и Республики Татарстан по разработке двустороннего договора. Большим движением вперед должна была стать встреча президентов Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева, которая была назначена на 10 утра 19 августа. Но в этот день случился путч ГКЧП.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

12 августа 2011 года делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым приняла участие в торжественной церемонии открытия XXVI летних Всемирных студенческих спортивных игр в Шеньчжене (КНР) на стадионе Shenzhan Bay. Россию представляли более 700 человек, из них порядка 480 спортсменов. В составе российской сборной также были представители Татарстана, в частности флаг российской команды на открытии Универсиады-2011 в Китае было доверено нести тяжелоатлету из Татарстана, чемпиону Европы Андрею Деманову.



12 августа 2016 года в Казани в Центре гребных видов спорта стартовало первенство России по гребле на байдарках и каноэ, а также Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет. Среди спортсменов Татарстана выступал мастер спорта России Денис Замалеев. Гребцы соревновались в заездах на 200, 500, 1 000 и 5 000 м, а еще в эстафете 4х200 м.

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12 августа 2022 года «Реальное время» написало, что на 829-м километре трассы М-7 Москва — Уфа в ДТП погиб водитель автомобиля «Газель», который, как пишут в соцсетях, пытался объехать пробку по встречной полосе. На этом участке дороги второе лето подряд неспешно идут ремонтные работы, провоцирующие многокилометровые заторы, а из-за ДТП в среду пробка оказалась еще больше, чем обычно, — растянулась на 2 километра. А работы каждый год идут практически на одних и тех же участках либо сдвигаются на полкилометра, а ремонт небольшого отрезка каждый раз растягивается на несколько месяцев. И складывается впечатление, что вместо гранитного щебня и высококачественного битума в дороги ежегодно закатывают деньги — субстанцию, как известно, нестойкую ко всяким воздействиям.



Заряд на Семипалатинске

12 августа 1953 года на Семипалатинском испытательном полигоне был взорван термоядерный заряд РДС-6с мощностью 400 килотонн, первая советская водородная бомба. Заряд размещался на башне на высоте 30 м над землей. Необходимо уточнить, что это, скорее, был атомный заряд с так называемым термоядерным усилением. Разрабатывала его группа ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона.

12 августа 2000 года в результате катастрофы на учениях в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота — погибли все 118 членов экипажа. Подъем «Курска» завершился в октябре 2001 года силами 120 компаний из 20 государств.

12 августа 2013 года на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб «112». Единую систему вызова экстренных служб (пожарные, скорая помощь, полиция) начали разрабатывать в 2008 году, бюрократия позволила к 2012 году развернуть ее только в Татарстане, Курской и Архангельской областях. В большинстве регионов до августа 2013 года номер «112» был доступен только с мобильного.



Мария Горожанинова/realnoevremya.ru

Персональный и современный

12 августа 1981 года компания IBM представила IBM 5150. Началась эпоха современных персональных компьютеров. Аппарат стоил 1 565 долларов, им было просто научиться пользоваться, он помещался на столе. Оперативная память — целых 16 или даже 64 килобайт. У компьютера не было винчестера, дисковод продавался отдельно. За первый год было продано более 130 тысяч ПК.



12 августа 2016 года утром в Таиланде произошло шесть взрывов в городах Хуахин и Сурат Тхани. Четыре человека погибли и более 30 получили ранения. Российские туристы в происшествии не пострадали. Взрывные устройства находились в вазонах с растениями. Тем же утром власти Таиланда задержали несколько подозреваемых в причастности к серии взрывов в стране. Полиция исключала причастность международных террористических организаций. Выдвигалась версия, что произошедшее — местный саботаж, рассчитанный на разрушение национальной индустрии туризма. 18 августа власти Таиланда сообщили о задержании 15 человек, подозреваемых в организации взрывов.

