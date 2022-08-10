В сегодняшнем ДТП на М-7 погиб человек, двое пострадали

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Водитель автомобиля «Газель», столкнувшийся сегодня на 829км М-7 трассы Москва-Уфа, скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Водитель двигался со стороны Казани в направлении Набережных Челнов и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с фурой DAF.

Пострадали пассажир Газели и водитель автомобиля DAF. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

ДТП произошло рядом с развязкой на Мамадышский тракт, из-за столкновения утром образовалась пробка протяженностью почти 2 км.



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Маргарита Головатенко