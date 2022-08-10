На М-7 собралась пробка из-за ДТП

Фото: скриншот / Яндекс.Карты

Рядом с развязкой на Мамадышский тракт на трассе М-7 произошло ДТП, об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.



Столкнулись фура и автомобиль «Газель» — последняя сильно пострадала. На трассе стоят несколько фур, видно на кадрах, опубликованных очевидцами. Пробка растянулась на 2 км.

На трассе несколько пожарных машин и автомобилей ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

7 августа огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Причиной затора послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко