На М-7 собралась пробка из-за ДТП
Рядом с развязкой на Мамадышский тракт на трассе М-7 произошло ДТП, об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.
Столкнулись фура и автомобиль «Газель» — последняя сильно пострадала. На трассе стоят несколько фур, видно на кадрах, опубликованных очевидцами. Пробка растянулась на 2 км.
На трассе несколько пожарных машин и автомобилей ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
7 августа огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Причиной затора послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу.
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