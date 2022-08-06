В Татарстане на М-7 из-за дорожных работ образовалась почти 30-километровая пробка
В Татарстане на трассе М7 образовался огромный затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка начинается с моста через Волгу и доходит до населенного пункта Большое Ходяшево. Судя по данным сервиса, затор растянулся почти на 30 км.
Утром под Казанью на трассе М-7 образовался четырехкилометровый затор из-за дорожных работ. Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского.
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