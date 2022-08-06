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В Татарстане на М-7 из-за дорожных работ образовалась почти 30-километровая пробка

18:40, 06.08.2022
В Татарстане на М-7 из-за дорожных работ образовалась почти 30-километровая пробка
Фото: скриншот

В Татарстане на трассе М7 образовался огромный затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка начинается с моста через Волгу и доходит до населенного пункта Большое Ходяшево. Судя по данным сервиса, затор растянулся почти на 30 км.

Утром под Казанью на трассе М-7 образовался четырехкилометровый затор из-за дорожных работ. Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского.

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Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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