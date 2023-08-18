Выпускники медресе «Галия» в Стране Советов: Нигмат Хаким

Фото: шакирды и преподаватели медресе «Галия». Скриншот realnoevremya.ru с сайта vistavki.bashnl.ru

Знаменитое медресе «Галия», действовавшее в начале XX века при второй Уфимской соборной мечети для башкир, татар и других тюркских народов, выпустило в свет не только многих имамов, но и выдающихся татарских литераторов, ученых и общественных деятелей. Только среди писателей выходцами заведения были Хасан Туфан, Салах Атнагулов, Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Ибрагим Башмаков, Васим Солтанов, Тухфат Чанакай и другие. Подробнее об очередном знаменитом выпускнике медресе, известном татарском языковеде Нигмате Хакиме рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Людмила Бушуева.



В этом очерке мы продолжим разговор о выпускниках медресе «Галия» и перипетиях их жизненных путей в сложные и противоречивые первые десятилетия советской власти. Нашим героем станет Хакимов Нигматулла (Нигмат Хаким) — еще один известный татарский языковед.



Будущий ученый родился в деревне Еланлино Златоустовского уезда Уфимской губернии в 1897 г. в татарской крестьянской семье. В медресе «Галия» он поступил в 1916 году. Там Н. Хаким прилежно учился и, в отличие от Галимжана Нигмати, о котором мы говорили в прошлой статье, не был замечен в связях с оппозиционными партиями и движениями, он больше увлекался литературным творчеством.

В 1913 г. вышли в свет его поэтические сборники на татарском языке «Музыка сердца», «Порыв души».

предоставлено realnoevremya.ru Институтом им. Марджани

Сразу после завершения учебы в 1916 году Нигмат Хаким попал на фронты Первой мировой войны. Однако вскоре грянула Октябрьская революция. Как отнесся наш герой к кардинальным переменам в стране, неизвестно, однако он не упустил шанс воспользоваться одним из завоеваний революции — открытым доступом к образованию для широких слоев населения. Будущий ученый поступил на татаро-башкирские курсы, с успехом их окончил, что, в свою очередь, дало ему возможность начать педагогическую деятельность в советских начальных и средних учебных заведениях. Сначала он работал в татарских единых трудовых школах 1 и 2 ступени, а в начале 1920-х годов уехал в Среднюю Азию, в Ташкент, где стал преподавать в только что открывшихся советских вузах — Тюрко-татарском институте просвещения (в 1921—1926 гг.) и в Узбекском женском институте просвещения (в 1923—1924 гг.). Деятельность в системе высшего советского образования стала началом научной карьеры Нигмата Хакима. Она привела его в Ленинградский институт живых восточных языков. В отличие от Коммунистического университета народов Востока, в котором учился Г. Нигмати, это было академическое учреждение, ориентированное на подготовку академических востоковедов. В то время здесь преподавали такие влиятельные ученые, как А.Н. Самойлович, Н.Я. Марр. Отличная языковая подготовка, полученная в медресе «Галия», позволила Н. Хакиму успешно здесь заниматься. В личном деле сохранились положительные отзывы о его научно-исследовательской работе, написанные академиками, и их рекомендации к оставлению в аспирантуре.



После окончания аспирантуры института Нигмата Хакима распределили в Казань. В отличие от ровесников, имевших схожее образование и социальный статус, Хакима не тянуло на руководящие должности в советских и партийных учреждениях, хотя все возможности для этого у него имелись. Его привлекала прежде всего научная и преподавательская работа.

предоставлено realnoevremya.ru Институтом им. Марджани

В Казани ученый довольствовался должностью доцента кафедры татарского языка Восточного педагогического института и сотрудника научной библиотеки Казанского университета. Ведь главное, что тут были все условия для исследовательской деятельности и поддержка единомышленников. Нигмат Хаким успел написать более 50 научных трудов, в том числе «Происхождение ислама», внести огромный вклад в изучение эпосов об Идегее и Токтамыше. Именно он записал один из вариантов легендарного народного произведения.



В 1926 году Н. Хаким стал делегатом I Всесоюзного тюркологического съезда, состоявшегося в Баку.

В 1920—1928 годах Н. Хаким уделяет большое внимание разработке научных основ татарской грамматики («Основы татарской грамматики», 1922; «Вопрос о падеже», 1923; «Главнейшие исторические моменты в разработке грамматик», 1926 и др.). Впервые в татарском языкознании он дал подробный обзор татарских грамматик, изданных в дореволюционный и послеоктябрьский периоды («Создание татарских грамматик и Г. Ибрагимов», 1928).

Н. Хаким проявил живой интерес и к вопросам терминологии: им был составлен полный корпус грамматических терминов, извлеченных из научных трудов более десяти татарских языковедов.

В отдельных своих работах Н.Г. Хакимов обращался к рассмотрению проблем развития татарского литературного языка.

Однако жизнь ученого очень скоро трагически оборвалась: он погиб 3 августа 1937 г., став жертвой политических репрессий, захоронен на Донском кладбище Москвы.