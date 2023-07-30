В Марий Эл после гибели людей из-за урагана возбудили уголовное дело

В Марий Эл после гибели людей в результате урагана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.



Восемь человек погибли на территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» в Волжском районе. В результате урагана повалило деревья, на территории палаточного лагеря обнаружили тела семерых человек, из них трое детей. Еще один человек скончался в больнице — его доставили туда в тяжелом состоянии.

Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

По последним данным МЧС России, 29 человек пострадали, 16 из них госпитализированы. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия стихии.



Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС. Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали.



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Маргарита Головатенко