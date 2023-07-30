В Марий Эл число жертв урагана выросло до восьми
По последней информации, в Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Десять человек госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии.
Туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве. Спасатели МЧС России расчищают завалы на месте палаточного лагеря.
В Приволжском федеральном округе из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали 76 человек, из них девять погибли. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.
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