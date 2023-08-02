Чем заменят Универсиаду, Сурдлимпиаду и ряд летних стартов?

Три крупномасштабных соревнования текущего сезона

Спортсмены России и Белоруссии продолжают активно соревноваться, несмотря на то, что во многих спортивных дисциплинах их не допускают до международных соревнований. Но на помощь приходят домашние старты, уровень которых повышают до международных. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает сразу о трех соревнованиях, которые прошли и пройдут в Уфе, Екатеринбурге и Белоруссии с конца июля по середину августа.

Летняя Сурдлимпиада в Уфе

Сегодня в Уфе завершается летняя Сурдлимпиада — соревнования для спортсменов с ограниченным слухом. Российские спортсмены подобного уровня были вынуждены пропустить прошлогоднюю Сурдлимпиаду в бразильском городе Кашиас-ду-Сул, но российские организаторы нашли возможность возместить спортсменам пропущенный старт, организовав летние игры сурдлимпийцев под лозунгом «Мы вместе. Спорт».

Спортсмены из 30 стран соревновались в 21 виде спорта. Любопытно, что данную Сурдлимпиаду ранее предполагалось провести в Казани. Обсуждали вопрос еще в сентябре 2016 года, когда в столице Татарстана проходил чемпионат мира по пулевой стрельбе среди слабослышащих спортсменов. Тогда президент международного сурдлимпийского комитета Валерий Рухледев рассказывал, что в 2017 году соревнования пройдут в турецком Самсуне, а 2021 год свободный.

Стоит отметить, что Россия, организуя Сурдлимпиаду, демонстрирует пример, поскольку ранее спортсмены с проблемами слуха вынуждены были пропустить Зимнюю Сурдлимпиаду 2011 года, запланированную тогда в Словакии. Эти старты, кстати, стали одними из первых, которые не провели, ничем их не компенсировав. В этом году без масштабных зимних стартов остались «специальные спортсмены», которые должны были соревноваться в Казани. Впрочем атлеты соревновались, но только в рамках Единых Игр Специальной Олимпиады (с 21 по 27 января нынешнего года), когда две тысячи человек соперничали в 8 зимних и 10 летних видах спорта. Тем самым, получилось, что представителям России и Белоруссии компенсировали неучастие в летней Специальной Олимпиаде, которая прошла в немецком Берлине в июне этого года. Но специальные спортсмены, соревнующиеся в зимних дисциплинах, так и остались без международных стартов, не приехав в январе в Казань, и не дождавшись «компенсации» от международной организации.

В рамках Единых Игр Специальной Олимпиады (с 21 по 27 января нынешнего года) две тысячи человек соперничали в 8 зимних и 10 летних видах спорта. realnoevremya.ru

Игры стран СНГ в Республике Беларусь

«Реальное время» уже писало ранее, что международные спортивные организации не смогли провести Зимнюю и Летнюю Универсиады 2021 года, Зимние юношеские олимпийские игры 2022 года, и буквально на днях Австралия заранее отказалась от домашних стартов под названием Комонуэлс геймс, Игр стран Британского содружества.

У британского содружества есть еще три года, чтобы найти страну для проведения спортивных стартов, а вот Содружество независимых государств такой проблемы не испытывало, даже несмотря на то, что Игры стран СНГ проводятся раз в два года, в то время, как Комонуэлс геймс проводятся по олимпийскому графику, раз в четыре года.

Вторые, после дебютных Игр стран СНГ в Казани в 2021 году, крупномасштабные соревнования проведет Беларусь. И тут много отличий от Казани, поскольку Беларусь проведет эти старты буквально всей страной. В Минске пройдут легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика, и еще пять спортивных дисциплин. По два старта примут Брест (гандбол и плавание) и Гродно (тяжелая атлетика и хоккей на траве). В Борисове будет мини-футбол, в Гомеле предстоит соревноваться дзюдоистам, в Витебске назначен тайский бокс, в Жлобине — самбо, в Молодечно — пляжный волейбол, в Солигорске все виды спортивной борьбы: и вольная, и греко-римская, и женская.

Масштабирование соревнований сразу на несколько городов — не одно отличие казанских Игр стран СНГ. Помимо, собственно, стран Содружества независимых государств Беларуси, России и Молдовы, Азербайджана и Армении, Казахстана и Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в соревнованиях планируют принять участие представители стран дальнего зарубежья. Более того, Игры стран СНГ в Казани были полностью юниорскими, а в Беларуси соревнования пройдут в смешанном формате. К примеру, в тяжелой атлетике будут соревноваться члены национальных сборных, а в плавании юниоры. И это позволит участникам Кубка России по плаванию, завершившегося в Казани, не срываться из столицы Татарстана в столицу Беларуси. Логично предположить, что разделение на участие в соревнованиях взрослых спортсменов и юниоров прошло в зависимости от того: в каких спортивных дисциплинах необходимо компенсировать спортсменам из Беларуси и России неучастие в международных стартах.

Игры стран СНГ в Казани были полностью юниорскими. realnoevremya.ru

Вместо Ченду — Екатеринбург

Перед стартом Кубка России по плаванию в Казани завершилось первенство России по легкой атлетике среди молодежи. Это напомнило программу олимпийских игр, правда, там плавание идет в первую неделю проведения Игр, а легкая атлетика ее «сменяет». Хозяева завоевали три золотые медали: Серафим Солодовников в беге на 400 метров с барьерами, Ранэль Шафиков в прыжках с шестом и Лилия Ахмегареева в тройном прыжке. В семиборье второе место завоевала Юлианна Фещенко. Поскольку возраст участников до 20 лет, то можно было бы предположить, что лучшие из легкоатлетов могли бы вслед за Казанью стартовать с 7 по 19 августа в Екатеринбурге, где состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей стран БРИКС, СНГ и ШОС. Но легкой атлетики в программе этих комплексных соревнований нет.

Самими стартами Урал ответит на лишение его возможности провести Летнюю Универсиаду нынешнего года, которая стартовала в китайском городе Ченду. В Екатеринбурге будут соревноваться представители 14 спортивных дисциплин. Поскольку в Китае спортивная программа состояла из 18 видов спорта, то многие сильнейшие спортсмены-студенты поедут в Ченду, но Екатеринбург может рассчитывать на вполне представительные старты в боксе и во всех видах борьбы, а также в мини-футболе и стритболе, который заменит классический баскетбол. Плюс самбо, как одна из приоритетных для масштабных соревнований в России спортивных дисциплин. Эти спортивные дисциплины в Ченду не были представлены, следовательно в Екатеринбург могут приехать лучшие спортсмены-студенты. Одной из них будет мини-футбол, очень популярный в этом регионе. Разве что ватерполисты так и остаются обделенными, пропустив с прошлого года два чемпионата мира, один чемпионат Европы, сейчас еще и всемирную Универсиаду.

Помимо легкой атлетики, в Екатеринбурге не будет также спортивной гимнастики, но тут наши спортсмены могут ориентироваться на обещание, озвученное президентом федерации спортивной гимнастики Татарстана Маратом Бариевым, о проведении осенью в Казани матчевой встречи с соперниками из Китая. Резюмируя перечень спортивных стартов, которыми Россия и Беларусь компенсируют старты, в которых не могут принимать участие спортсмены этих стран, отметим, что прошлогодняя практика с «Играми Дружбы» и «Спартакиадой сильнейших», в этом году получает продолжение за счет расширения и модернизации программы Игр стран СНГ, и проведением Международного фестиваля университетского спорта.