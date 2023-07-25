Марат Бариев: «Пообщались об организации в Казани юношеских Исламских игр, идея понравилась»

Этой осенью в Казани могут пройти российско-китайские соревнования по спортивной гимнастике, а в 2025 году — юношеские Исламские игры. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал президент Федерации спортивной гимнастики РТ, бывший министр спорта Татарстана Марат Бариев. «К счастью, государство понимает эту необходимость, поддерживая нас в проведении подобных стартов», уточнил он. Подробнее об этих и других международных спортивных турнирах — в нашем материале.

Соревнования с Китаем по спортивной гимнастике

— Марат Мансурович, поговорим о международных спортивных стартах.

— «Игры дружбы» стартовали в прошлом году в Казани, а со следующего года будут проходить в Москве. Игры стран БРИКС — это все-таки локальная ситуация с соревнованиями спортсменов пяти-шести стран, а «Игры дружбы» в этом плане вариативнее, с более широким форматом проведения соревнований с неограниченным количеством стран-участниц. Если еще материально заинтересовать потенциальных участников, то туда приедут и олимпийцы, как, собственно, было в 1984 году, когда после Олимпиады в Лос-Анджелесе, олимпийцы из западных стран приехали на «Дружбу», бывшую нашей альтернативой тем Играм.

У нас в спортивной гимнастике, республиканскую федерацию которой я возглавляю, вырос очень талантливый гимнаст Даниэл Маринов, который в свои 18 лет обыграл на чемпионате России всех членов олимпийской сборной. Выиграл раз, два, пора испытать себя на уровне тех же китайцев, других иностранцев, которые приедут на «Игры Дружбы», потому что на данный момент у него не было ни одного международного старта. И подобных примеров, для которых мы ищем варианты демонстрации своих спортивных способностей на международном уровне, много.

К счастью, государство понимает эту необходимость, поддерживая нас в проведении подобных стартов. Кстати, когда была встреча на высшем уровне Владимира Путина и Си Цзиньпина, я предложил президенту Федерации спортивной гимнастики России Василию Титову провести матчевую встречу сборных России и Китая. Он переговорил с китайскими коллегами и те заинтересовались подобным вариантом. Предварительно определены даты 20—26 ноября, когда мы сможем провести подобную матчевую встречу, причем у нас в Казани.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В сентябре, перед этими стартами, в Казани пройдет российско-китайский форум, и в его рамках мы предложили провести еще и матчевую встречу по игре го. У нас в Казани сильная школа, наши мастера высоко котируются в Европе, а в Китае эта игра, несмотря на то что она придумана в Корее, очень популярна. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

«Дети Азии» заняли прочную нишу на Азиатском континенте»

— В рамках нашего общения по международным событиям я хотел бы выразить вам благодарность за то, что вы участвуете в таких мероприятиях, как «Дети Азии».

— Что касается «Детей Азии», эти соревнования заняли прочную нишу на Азиатском континенте, про эти старты все знают, принимают в них посильное участие, и эти спортсмены затем вырастают до участников Олимпиад, чемпионатов мира и Азии. У этих соревнований три учредителя — Олимпийские комитеты России, Азии и правительство Якутии, как родоначальника этих стартов. Какое-то время были вопросы по целесообразности проведения «Детей Азии», а в прошлом году обнаружили, что это единственный международный масштабный спортивный проект, который проводился в России, и сейчас он пользуется большим вниманием спортивного руководства страны.

Об участии в Исламских играх. Я со временем задумался о проведении подобных стартов, пока на уровне юношеских стартов. Осенью прошлого года в Казани был сын Реджепа Эрдогана, Билал Эрдоган, являющийся руководителем международной организации этноспорта, который руководит организацией, проводящей Игры кочевников, и мы пообщались на предмет организации в Казани юношеских Исламских игр, ему эта идея очень понравилась. Переговорив с Минспорта России и Татарстана, я отправил концепцию проведения юношеских Исламских игр Рустаму Нургалеевичу, чтобы ее можно было презентовать на Исламском форуме, проходившем в Казани. А когда на этот форум приехали еще Олег Матыцин и Станислав Поздняков, было организовано мини-совещание, чтобы окончательно проработать эти вопросы на местном уровне. Сейчас ведется работа, предположительно на 2025 год, поскольку, как любой постолимпийский год, он будет менее насыщен спортивными событиями.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Помимо того, в следующем году Россия принимает большое количество масштабных спортивных стартов, а в 2026 году, возможно, снова будет Юношеская Олимпиада, которая ранее переносилась. Поэтому 2025 год видится мне наиболее оптимальным. Пока я вижу только сторонников этого проекта.

— Признаюсь, когда мне рассказывали о таких соревнованиях, я недоумевал. Зато теперь понимаю, что и «Дети Азии», и «Исламские игры», и «Игры кочевников», и связи, которые наработало общество «Динамо» Татарстана, всячески способствуют спортивному развитию.

— А я об этом задумывался еще во времена работы спортивным министром. Не конкретно об этом, но о спортивном сотрудничестве в Исламском сообществе. Это были времена, когда Россия искала друзей только на Западе, в то время как Восток был готов к сотрудничеству. Но мы его, как будто бы даже не замечали. Или тот же Север Африки, многие страны там заинтересованы в России, поскольку зачастую их нынешняя элита училась еще в СССР, оставив добрые воспоминания о нашей стране.

«Сэлэт» стал первой общественной организацией, вошедшей в число молодежного форума ОИС»

Другое дело, что в недавние времена наше сотрудничество было возможно, что называется, «за копейки», поскольку они были заинтересованы в соревнованиях с россиянами. К примеру, соревнования по художественной гимнастике, проводимые Ириной Винер. Ранее готовы были приехать — только позови, а сейчас выставляют, что называется, райдеры. А деваться некуда, поскольку для получения классификаций мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, необходимы статусные международные соревнования.



realnoevremya.ru (архив)

Так вот, 15 лет назад я договорился с Организацией исламского сотрудничества о проведении в Казани Форума исламской молодежи. Тогда у нас состоялась встреча на уровне президента Татарстана, и мы тогда еще обговорили процесс введения в число членов Форума нашей детско-юношеской организации «Сэлэт». Она стала первой общественной организацией, вошедшей в число молодежного форума ОИС. Затем, в рамках работы в Олимпийском комитете России, я налаживал сотрудничество с арабскими странами с Севера Африки, Азии, и в Казань, в процессе подготовки к Олимпиаде в Токио, приезжали спортсмены Сирии и ряда африканских стран. Затем появилась идея создания Ассоциации хоккея исламских стран, осуществленная в этом году. С подобным предложением вышли потенциальные члены, у меня собралось порядка двух десятков писем из разных стран, с которыми я обратился к Рустаму Минниханову. Предварительно поговорил с Фетисовым, затем с президентом федерации хоккея Владиславом Третьяком, затем вышел на президента ИИХФ Рене Фазеля. Отправил ему письмо, ответа все нет и нет, а затем пришел какой-то ответ из разряда ни о чем. Ну, думаю, все кончилось, не начавшись. А затем на очередном международном форуме «Россия — спортивная держава» сам Фазель меня увидел и начал спрашивать: «Марат, как там исламик хоккей?».

— Вы в ответ могли задать ему точно такой же вопрос.

— Я так и сделал, затем объяснил ему ситуацию, и он начал переговариваться со своей помощницей, она немка. Тогда рядом со мной стоял коллега, знающий немецкий, и он перевел их разговор. Оказывается, она единолично приняла решение отказать в регистрации подобной организации, не ставя об этом в известность самого Фазеля. Он начал настаивать, а там, оказывается, устроили некий саботаж за его спиной, зная, что он вскоре уйдет с поста президента ИИХФ.