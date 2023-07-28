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Церковь при СССР / «Реальное время Live»

15:00, 28.07.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Церковь при СССР / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Русская православная церковь не прекращала своей деятельности даже при советской власти, когда по факту провозглашенным элементом государственной идеологии был атеизм. Отрицающее религию мировоззрение активно поддерживалось партийными и государственными деятелями вплоть до конца восьмидесятых и начала либерализации политического режима в России. Помимо пропаганды атеизма, в СССР, особенно в 1920-х — 1930-х годах, проходило массовое преследование духовенства и аресты религиозных деятелей. О том, как РПЦ существовала при СССР, поговорим сегодня с нашим постоянным гостем — священником Александром Ермолиным — в прямом эфире «Реальное время Live».

Интернет-газета «Реальное время»
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